AMD chystá Epyc do desktopového socketu AM5. Může mít nehybridní V-Cache na obou čipletech

Intel už dlouho nabízí serverové verze procesorů pro mainstreamovou desktopovou platformu. Pro menší servery to dává docela smysl, zvlášť při stále rostoucí komplexitě a spotřebě velkých serverových procesorů Xeon a Epyc. AMD dlouho takovéto modely nemělo a v menších serverech se musely používat Ryzeny, ale teď taktová řada přijde pod označením Epyc 4000. To budou procesory pro platformu AM5 a mohly by být zajímavé i použitím 3D V-Cache.

Procesory Epyc 4000 – či přesněji v této generaci 4004, poslední číslice vyznačuje architekturu Zen 4 – asi AMD peklo již nějakou dobu, protože se pomalu začaly objevovat v různých katalozích. Objevily se i fotky, podle nichž jde o procesory do socketu AM5 se stejným provedením, jaké mají Ryzeny 7000, na nichž jsou tedy procesory evidentně založené.

Zřejmě tedy půjde o stejný hardware, kterým jsou tvořené Ryzeny 7000(X). Stejný bude patrně IO čiplet i 5nm čiplety s jádry CPU, což také znamená, že budou použita jádra Zen 4, nikoli Zen 4c. Frekvence ale pravděpodobně budou nižší.





AMD chystá různé modely lišící se cenou, pravděpodobně s různými počty jader. Ty zatím neznáme (modely jsou značené stylem 42×4, 43×4, 45×4), ale pravděpodobně budou prostě využité možnosti toho, co AMD na platformě AM5 už nyní umí dělat, takže se asi dají čekat modely s 6, 8, 12 a 16 jádry, ale teoreticky jsou možná i čtyřjádra, 10jádra a 14jádra. Zatím ale víme o čtyřech modelech, a z toho bychom čekali, že půjde o stejné konfigurace jako v desktopových Ryzenech 7000 (6, 8, 12 a 16 jader).

AM5 procesory s V-Cache na obou CCD?

Úniky těchto procesorů ukazují, že budou existovat modely s příponou P na konci, což značí, že je podporována jen 1S sestava (jeden socket), socket AM5 ani nic jiného neumožňuje. Část modelů ale má označení PX a to by mohlo znamenat, že jde o procesory s 3D V-Cache. V únicích se objevily zatím tři modely PX, což by mohlo indikovat, že jde o 8jádro, 12jádro a 16jádro, opět jako v desktopu.

X3D procesory Ryzen pro socket AM5 Autor: AMD

Desktopové Ryzeny 7000X3D ale mají 3D V-Cache jen na jednom ze svých čipletů, což je komplikace spáchaná v zájmu jednovláknového aplikačního výkonu (protože jinak by CPU mělo horší jednovláknový boost kvůli nižšímu maximálnímu napětí).

Toto ale pro servery úplně nedává smysl a je možné, že AMD u Epyců 4004PX dá 3D V-Cache na oba CPU čiplety 12jádrového a 16jádrového modelu (ty by tak měly 2 × 96 MB L3 cache). Tím by tyto procesory byly docela unikátní a mohly by zaujmout některé uživatele, kteří chtějí procesor pro výpočetní úlohy, ale nikoliv těžkotonážní platformu Threadripper (nebo Epyc platformy SP5).

Jde o čerstvou zprávu a zatím nevíme, do jakých desek se procesory budou dát instalovat. AMD by je mohlo udělat kompatibilní s běžným socketem AM5, kdy by teoreticky mohly fungovat i ve spotřebitelských deskách, nebo by tato verze AM5 mohla být nekompatibilní (a používat třeba nějak jinak vyvedenou konektivitu ze socketu).

Také zatím neznáme TDP nebo zda tyto procesory budou mít zachovanou funkční integrovanou grafiku. Co by u nich mělo být k dispozici, je oficiální podpora ECC pamětí DDR5 a dalších RAS funkcí. Pravděpodobně u nich ale nemusí být možné přetaktování (minimálně modely s 3D V-Cache budou mít zamknuté napětí).

Kdy přesně se tyto procesory dostanou do prodeje, ještě není známo.

Zdroje: Hoang Anh Phu, VideoCardz (1, 2)