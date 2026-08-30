Nejvýkonnější herní obraz, jaký může být: Přicházejí 1100Hz monitory, od Samsungu a LG

Poslední léta pořád rostou obnovovací frekvence zobrazování, s nimiž jsou schopné pracovat herní monitory, a teď tu máme nový rekord. Během tento měsíc probíhajícího herního veletrhu Gamescom byly oznámená první herní zobrazovadla, která umí ukazovat 1100 snímků za sekundu, tedy obnovovací frekvenci 1100 Hz, kdy je trvání jednoho snímku kratší, než je jedna milisekunda. A nejde o nějaké prototypy, jejichž vydání je rok a půl daleko.
Samsung Odyssey G6 G60H
Monitory s touto specifikací se sešly hned dva. Prvním je model Samsungu v řadě Odyssey G6 G60H s úhlopříčkou 27 palců, jehož přesné modelové označení či kód zatím neznáme (mohl by asi začínat na LS27HG60). Tento model firma už oznamovala v lednu na CES 2026, ale od teď mu zvýšila jeho maximální frekvenci – z 1040 na 1100 Hz. Odezva pro přechod šedá-šedá má přitom být 1 ms (delší než trvání snímku).
Monitor je založený na obrazovce typu LCD s technologií Fast IPS a rozlišením 2560 × 1440 bodů. Ovšem háček je v tom, že při něm je podporována jen nižší frekvence: 600 Hz. Onu rekordní frekvenci 1100 Hz monitor dosahuje pouze ve sníženém rozlišení, jde totiž o tzv. dual-mode monitor. Protože je ale nativní rozlišení 1440p, má druhý rychlejší režim s polovičním rozlišením pouze 1280 × 720 bodů.
To už je rozlišení používané obvykle jen pro benchmarkování procesorů, takže je dost otázka, zda je tato rychlost pořád reálně využitelná. Extrémní snímkové frekvence mají využití hlavně při eSports hraní, kde je běžné obětovat vizuální kvalitu výměnou za vyšší výkon a rychlost zobrazení, ale redukce rozlišení na 720p už by asi zase mohla škodit schopnosti rozpoznat a zaměřit co nejrychleji soupeře.
Samsung uvádí, že monitor podporuje adaptivní obnovování přes technologii AMD FreeSync Premium, uvedená je také podpora G-Sync Compatible (což je marketingové označení Nvidie pro kompatibilitu s FreeSync). Tento model se má prodávat ještě letos – sice nevíme kdy přesně, ale Samsung u něj uvádí, že bude dostupný během druhé poloviny roku 2026.
1100 HZ na UltraGear 25G590B
Monitor podporující stejnou rychlost, ale s odlišným panelem uvádí také firma LG. Již před časem jsme tu psali o jejím modelu UltraGear 25G590B, který dosáhl obnovovací frekvence 1000 Hz. Také zde je použitý LCD panel typu IPS s odezvou 1 ms, ale s úhlopříčkou 24,5 palce a rozlišením 1920 × 1080 bodů. Monitor také podporuje technologii MBR Pro pro potlačení rozmazání v pohybu, ale z popisu není jasné, jestli používá stmívání podsvětlení.
LG už spustilo předobjednávky tohoto monitoru a spolu s tím také bylo zveřejněno, že ač ho firma označuje oficiálně jako 1000Hz monitor, ve skutečnosti má ještě přetaktovaný režim, který si můžete volitelně zapnout, a který mu také zvýší frekvenci na 1100 Hz. Ovšem pozor – v tomto případě je to při plném rozlišení 1920 × 1080 bodů, takže bez pochyb o praktické využitelnosti tohoto režimu pro hraní.
Nicméně LG upozorňuje, že maximální frekvenci 1000 Hz (i přetaktovaný režim 1100 Hz) je možné použít jenom s grafickými kartami, které podporují DisplayPort 2.1 – tedy s Radeony RX 7000 (vyjma modelů bez tohoto výstupu, jako jsou některé Radeony RX 7600) a Radeony RX 9000, ale u Nvidie jsou kompatibilní až karty generace GeForce RTX 5000, protože generace RTX 4000 ještě tuto technologii neuměla a na tomto je vidět, proč to byla škoda. V přetaktovaném 1100Hz režimu nemusí fungovat adaptivní obnovování. FreeSync Premium / G-Sync Compatible je u tohoto monitoru podporováno jen do 1000 Hz. Při nižších frekvencích ovšem monitor podporuje adaptivní obnovování i přes HDMI 2.1, které má jako sekundární vstupy.
UltraGear 25G590B má stanovenou cenu 1000 $ (999,99 $), což je u nás s DPH zhruba 25 200 Kč nebo na Slovensku 1062 €. První kusy by měly být expedovány již příští týden, LG uvádí dostupnost 1. 9. 2026. Je tedy už v podstatě zde, i když nevíme, jestli toto datum platí i pro Evropu: dost možná ne, protože vyhledávače cen ho u nás nikde nevidí, takže do EU možná dorazí později.