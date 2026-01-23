Za nejvýkonnější herní procesor teď zaplatíte víc. AMD konečně prozradilo cenu Ryzenu 7 9850X3D

Jedna z novinek, kterou AMD prezentovalo na CES 2026, byl nový herní procesor Ryzen 7 9850X3D, který bude novým nejvýkonnějším procesorem pro hry, přebírajícím tuto trofej od předchozího Ryzenu 7 9800X3D, proti němuž bude o něco málo rychlejší. AMD ho ale oznámilo jen napůl – sice byly odhaleny jeho parametry, ale ještě nebylo upřesněno, kdy vyjde a kolik bude stát. To se dozvídáme nyní, jelikož reálné vypuštění do obchodů je blízko.
Pokud jde o to, kdy se Ryzen 7 9850X3D začne prodávat, už jsme tu měli neoficiální únik, podle kterého mělo být vydání 29. ledna, tedy ve čtvrtek příští týden. Toto datum teď potvrdila samotná firma v oficiálním ohlášení začátku prodeje, který nastane 29. 1. Není řečeno, v kolik hodin to má být, ale nejpravděpodobnější je tradiční doba 15:00 našeho času. Tímto je tedy každopádně datum příchodu definitivně vyjasněno.
AMD spolu s termínem konečně prozradilo i cenu, kterou firma doteď nikde neuváděla. Je stanovená na 499 $, což je víc, než stál při vydání model 9800X3D (479 $), ale naštěstí jenom o dvacet dolarů. U nás teď tato částka odpovídá 12 500 Kč nebo na Slovensku 523 €. Model 9800X3D teď ve větších eshopech začíná někde na 11 700 Kč, což by znamenalo, že novinka není nějak předražená, relativně vzato.
Ryzen 7 9850X3D je založený na stejné architektuře i křemíku jako Ryzen 7 9800X3D, ale AMD se podařilo zvýšit dosahované frekvence, takže jednovláknový boost je místo 5,2 GHz rovnou 5,6 GHz a téměř tak úplně zmizel propad frekvence proti běžným modelům, kterým byly doteď X3D procesory charakteristické. Díky tomuto stoupne výkon ve hrách, ale také v aplikačním softwaru, kde už nebudete muset kvůli hernímu výkonu dělat kompromisy. Více jsme o modelu 9850XD psali zde:
Recenze procesoru by podle předešlých úniků měly vyjít den před vydáním, nejspíš tedy budou ke čtení (nebo sledování) už ve středu 28. ledna v 15:00. AMD ukazovalo během CES oficiální benchmarky indikující výkon proti procesorům Intelu, nicméně ty je vždy třeba brát s rezervou, nemohou nahradit nezávislé testy. AMD mimochodem uvedlo také separátní orientační údaj o nárůstu výkon proti modelu Ryzen 7 9800X3D, který by už možná reprezentativní být mohl – výkon ve hrách údajně bude v průměru o 3 % lepší.
Vidíte tedy, že minimálně s dnešními GPU a hrami frekvence navíc nedělá zrovna zásadní rozdíl. Pokud tedy už někdo má model 9800X3D, upgradovat vůbec nemusí. Nicméně horní hranice výkonu se tím posouvá, takže pro nadšence potřebující naprostou špičku má model 9850XD smysl, běžnější uživatelé si pak mohou vybrat, jestli jim o 3 % vyšší výkon stojí za příplatek proti nyní levnějšímu modelu 9800X3D.
Zdroje: AMD, VideoCardz