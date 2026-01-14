Cnews.cz  »  Hardware  »  Nové procesory AMD už tento měsíc. Máme termíny vydání notebooků s Ryzeny AI 400 a herního 9850X3D

Nové procesory AMD už tento měsíc. Máme termíny vydání notebooků s Ryzeny AI 400 a herního 9850X3D

Jan Olšan
Dnes
AMD Ryzen 9 7950X
AMD Ryzen 9 7950X
Notebooky s novými procesory AMD se začnou prodávat už příští týden a už víme i to, kdy bude v obchodech nový herní procesor Ryzen 7 9850X3D.

Na CES 2026 AMD oficiálně oznámilo vydání nových procesorů pro notebooky Ryzen AI generace 400 (které jsou ovšem refreshem řady 300 a stále jsou založené na architektuře Zen 5) a také nový špičkový model pro herní počítače Ryzen 7 9850X3D. Z nějakého důvodu ale firma hned neoznámila i kdy se budou dát koupit, jen přibližný termín ve třetím kvartálu. To se dozvídáme nyní a dobrá zpráva je, že dlouho se čekat nebude.

Kdy půjde koupit Ryzen 7 9850X3D

Pokud jde o Ryzen 7 9850X3D, který bude zajímat nadšence do hraní coby nové nejvýkonnější řešení pro hraní her (pokud máte velmi výkonnou grafickou kartu a chcete co nejvyšší FPS třeba pro eSports hry), k tomu se objevila určitá indicie již před CES. Francouzský obchod totiž předčasně ukázal procesor v ceníku s udávanou orientační dobou dostupnosti 29. ledna. A vypadá to, že to bylo na základě reálných informací.

Web VideoCardz nyní píše, že podle jeho zdrojů AMD nyní sděluje médiím datum vydání ve smyslu reálné dostupnosti procesoru Ryzen 7 9850X3D v obchodech. Nebo přesněji, firma jim sděluje datum, kdy vyprší informační embargo. To se týká zřejmě zatím nepotvrzené ceny, ale také recenzenty naměřeného výkonu, firma již totiž začíná distribuovat vzorky do redakcí, pod NDA samozřejmě. Datum, kdy odtajnění nastane, je 28. 1. (nejspíš v obvyklém čase 15:00). V tento den tedy vyjdou recenze.

AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D

Autor: AMD, via: Tom's Hardware

Nicméně je docela dobře možné, že mezi časem publikování recenzí a startem prodeje ještě bude 24hodinová lhůta na rozmyšlení. Procesor by se tedy začal prodávat 29. 1. (čtvrtek za dva týdny), jak naznačoval onen francouzský únik. Předobjednávky možná budou možné hned s recenzemi, to ale zatím není známo.

… a notebooky s Ryzenem AI 400?

Nové (refreshované) procesor pro notebooky Ryzen AI 400, nebo přesněji notebooky s nimi, by měly poprvé být dostupné ještě dřív, což je dobře, protože AMD i pro ně oficiálně slíbilo jenom vydání v prvním kvartálu, což mohl být i konec března. V tomto případě datum zřejmě prozradil Asus, který v Číně oznámil start prodeje notebooku s jedním z těchto procesorů (Ryzenem AI 9 465).

Ten se má začít prodávat 22. 1. (čtvrtek za týden), což lze tedy asi brát jako den, kdy oficiálně dojde k vydání samotných procesorů a celé platformy – nejspíš nebudou nějaké další notebooky, které by vyšly ještě dříve. Protože jsou tyto procesory refreshem předchozí generace procesorů, neměly by snad být problémy s dostupností a připraveností čipů k vydání, takže vydání je nejspíše dáno prostě domluveným časem.

Procesory Ryzen AI 400

Procesory Ryzen AI 400

Autor: AMD

Je ještě jeden nepřímý důvod, který mluví pro toto datum. AMD zřejmě chce vydat tyto procesory (a notebooky) předtím, než vydá vlastní novinku Intel. Ten vypouští technologicky novou generaci Core Ultra 300 Panther Lake (přinese nové čipy, 1,8nm proces a například novou generaci integrované grafiky), proti níž tím pádem budou Ryzeny AI 400 v nevýhodě coby pouze refresh starších čipů.

Pro AMD je tedy lepší vydat jako první, takže se notebooky budou v recenzích srovnávat ještě s předchozí generací a také mediální prostředí nebude tak „zaplněné“ informacemi o novinkách Intelu. První notebooky (a asi také jejich recenze) s procesory Core Ultra 300 mají vyjít 27. ledna, což bude úterý za necelé dva týdny.

