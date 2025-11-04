Nejzvláštnější důsledek přechodu na Windows 11: V Japonsku jsou zase „in“ optické mechaniky

Každý moderní fanoušek technologií vám řekne, že optická média jsou mrtvá věc patřící do historie. Ale máloco platí absolutně. Aktuální konec podpory Windows 10 a vlna nákupů PC s ním spojená zdá se přinesla i malé obnovení zájmu o tuto technologii v nových počítačích. Je to jedno ze specifik trhu s počítači v Japonsku, který vždy měl své zvláštnosti, mezi čímž je i obliba optických mechanik a obsahu na optických médiích.
Malý revival optických mechanik?
Jak si všimly i mezinárodní hardwarové weby (původně zprávu o tom vydal web IT Media), akutní fáze přechodu na Windows 11 v Japonsku vedla ke zvýšeným prodejům optických mechanik, které se asi poprvé za dlouhou dobu staly nedostatkovým zbožím. IT Media píše, že se na řadě míst včetně obchodů v Akihabaře vyprodaly zejména interní mechaniky s podporou Blu-ray disků, ovšem i zásoby obyčejných DVD mechanik se v obchodech údajně dost ztenčily.
Důvod je zřejmě ten, že řada uživatelů, kteří kvůli Windows 11 kupují po delší době nový počítač, měla doteď starší PC s optickou mechanikou a přejí si o ni nepřijít. Jejich motivací bude patrně snaha zachovat si bezproblémový přístup ke sbírkám video obsahu nebo hrám na optických nosičích, které jsou evidentně větším faktorem než u nás na západních trzích.
Místo pro Blu-ray v nových skříních…
Nejde jen o samotné mechaniky. Cooler Master v Japonsku uvedl PC skříň MasterBox CM695 s 5,25" pozicí právě pro optickou mechaniku. I když využití je možné i jiné, dříve se do těchto pozic vyrábělo různé další příslušenství, od čelních panelů zvukových karet přes panely pro manuální regulaci ventilátorů po výměnné šuplíky na pevné disky.
U této skříně nejde o nějaký starý design, tato skříň je založená na současné moderní konstrukci. Vrchní ze tří čelních pozic pro ventilátor je vynechána, což umožňuje osadit pozici pro mechaniku.
Pro pořádek je třeba říct, že Cooler Master zdaleka není jediná firma, která v nabídce udržuje nějaký model kompatibilní s optickými mechanikami, byť s nimi dnes drtivá většina skříní nepočítá. Fractal Design například má možnost osadit mechaniku ve své řadě skříní Pop už nějakou dobu (a tyto skříně jsou na rozdíl od CM695 k dostání u nás).
Firma SilverStone zase v poslední době vyvinula dvě skříně, které vyloženě simulují „retro estetiku“ počítačů z devadesátých let a do nichž je možné také mechaniky osadit („desktop“v původním smyslu FLP01a tower FLP02 dokonce se třemi pozicemi).
Podle oslovených prodejců Japonci často preferují interní mechaniky proti externím, které se jinde asi staly víceméně normou (o čemž svědčí absence pozic ve skříních). A to kvůli rychlosti čtení či zápisu, které v USB provedení mohou trpět.
…a dokonce v noteboocích
Slabost Japonska pro disky DVD a Blu-ray ale dokonce přinesla něco, co už jsme asi nečekali – nové notebooky se zabudovanou mechanikou. Společnost Fujitsu má teď v nabídce řadu notebooků FMV Note s mechanikou, které lze koupit s různými procesory – Intel Core 13. generace řady U, nebo alternativně i s procesorem Ryzen 7 7735U. Mechanika je v nich napravo s klasickým vysouvacím „tray“ mechanismem. Objednat je lze s DVD i Blu-ray mechanikou.
Tyto notebooky mají 16palcovou obrazovku a formát s klávesnicí včetně numerického bloku, takže v šasi je pro mechaniku relativně dost místa. U šestnáctipalcových notebooků pár milimetrů navíc, o které mechanika šasi notebooku vykrmí, nemusí být úplná tragédie (asi nemá úplně smysl, aby byly extrémně tenoučké), ale FMV Note je zdá se z tlustších notebooků (rozměry ve specifikacích jsou 360 × 243,5 × 26,8 mm). Váží 1,9 kilo.
Na japonském trhu jsou ještě další hodně podobné notebooky s mechanikami. Letos vyšel NEC Lavie N16, také šestnáctipalcový notebook dostupný s procesory AMD i Intel, a notebooky Dynabook (dřívější Toshiba) T5, T6, T7 a T9 s procesory Intel Core 13. generace.
Všichni tři výrobci jinak zmíněné notebooky vybavili displejem s rozlišením 1920 × 1200 bodů s poměrem stran 16:10, takže staromilci si přijdou na své i v dalším ohledu. U nás ale žádný z těchto přístrojů není v prodeji.
Zdroje: IT Media (1, 2), Cooler Master, Tom’s Hardware (1, 2), TechRadar (1, 2)