Next-gen procesory Applu: M3 má novou architekturu, ale stejně jader. M3 Max už je 14jádro

Letos by Apple měl vydat novou generaci svých ARM procesorů nejprve v telefonech iPhone. Mark Gurman, který má poměrně dobré zdroje o plánech firmy, v článku pro Bloomberg přinesl informace o tom, jak bude vypadat nová generace M3 pro počítače Mac. Tyto čipy přinesou více jader v dražších a nejvýkonnějších modelech, základní čip M3 ale zůstane osmijádrem. Tato nová CPU patrně začnou vycházet ještě v závěru letošního roku.

Podle Gurmana už nyní Apple testuje několik Maců s novými procesory (které jsou asi zatím postavené na ES vzorcích). Podle jejich parametrů to vypadá, že procesor M3 bude mít velmi podobnou konfiguraci jako u procesoru M2, zřejmě by nemusel dostat ani víc procesorových jader, ani více jednotek v CPU a patrně ani posílení na straně pamětí.

M3 přidá výkon novou architekturou a technologií místo zvedání počtu jader

M3 by, zdá se, měl mít pořád osm jader, zřejmě stále čtyři výkonná jádra a čtyři malá efektivní. GPU by prý mělo mít 10 jader. Pokud by tedy architektura stále obsahovala 128 shaderů na jedno jádro, zůstalo by GPU na stejné šířce 1280 shaderů a patrně na šířce pamětí 128 bitů. Testované Macy prý mají 24 GB paměti, což je maximum už u čipu M2. Teoreticky by to asi připouštělo rozšíření pamětí o 50 % na šířku 192 bitů (ekvivalent tříkanálových pamětí v PC), ale spíše předpokládáme, že to bude při stejné šířce jako u M2.

Toto neznamená, že M3 nebude zvyšovat výkony proti M2. Od této nové generace se totiž čeká přechod na modernější 3nm výrobní proces, který by měl výrazně zlepšit energetickou efektivitu. Současně by konečně měla přijít nová architektura jader CPU. Protože od A14/M1 je Apple na stejných velkých jádrech (byť M2/A15 alespoň přineslo nová malá jádra), mohla by nová architektura po třech letech být velkým posunem.





V minulosti Apple proslul velkými mezigeneračními nárůsty tzv. IPC, tedy výkonu na 1 MHz frekvence. Pokud by se to firmě podařilo opět, pak by procesor mohl být výrazně rychlejší než M2 i při stejném počtu jader. Je ale pravda, že čím je počáteční výkon vyšší, tím jsou další velké skoky v IPC obtížnější.

Totéž se asi může stát i u grafické architektury. Navíc ale jak jádra CPU, tak jádra GPU díky 3nm procesu doznají nárůstu frekvencí, a ač se někteří fanoušci občas tváří, že zvyšování výkonu „přes gigahertzy“ je fuj, pro výkon je stejně podstatné obojí (je dán součinem frekvence a IPC) a u M3 může jít o dost významný faktor. Stejně tak Apple může navýšit frekvenci pamětí LPDDR5X a dostat tak více výkonu (propustnosti) i z nich, přestože budou mít stejnou šířku.

Parametry procesoru M2 nynější generace Autor: Apple

M3 Pro a Max s až 14 jádry

Ale u výkonnějších verzí už to podle Marka Gurmana bude jiné. M3 Pro údajně dostane 12 jader CPU a grafiku s 18 jádry – tedy zřejmě 2304 shadery. Už Apple M2 Pro má 8+4 jádra CPU, a dokonce 19 jader v GPU, takže tady to asi nemusí být tak velký upgrade, pokud půjde stále o osm velkých jader a nezmění se konfigurace na 10 velkých a 2 malá jádra. Ale jak už bylo řečeno, přesto se může CPU i GPU výrazně zrychlit díky novějším architekturám a 3nm výrobnímu procesu.

Ale model M3 Max už bude posunem i v počtech jader. Podle Gurmana už zde může být 14 jader CPU. To je zajímavé, protože by pak bylo dost pravděpodobné, že se nebavíme o jen osmi velkých jádrech. Apple doteď velká jádra dávkoval po čtyřech, takže bychom čekali, že tato konfigurace už by mohla znamenat 12 velkých jader plus dvě malá jádra (M2 Max má 8 velkých, čtyři malá). Toto by v kombinaci s architektonickými zisky a vyššími taky mělo přinést větší skok v mnohovláknovém výkonu, než byste od přechodu z 12 na 14 vláken čekali, velká jádra mají o dost větší váhu než malá.

U grafiky je posun menší. M2 Max bylo zvláštní tím, že mělo nepravidelný počet GPU jader 38, patrně kvůli tomu, jak vycházel fyzický půdorys čipu. M3 Max má mít údajně „přes 40“ jader GPU. Minimálně tedy 5120 shaderů (jako Radeon RX 6900 XT / 6950 XT či teď nový Radeon RX 7900 GRE). Těžko říct, kolik maximálně, ale pokud by došlo až na kulatých 48, znamenalo by to 6144 shaderů jako u Radeonu RX 7900 XTX. To by se samozřejmě týkalo nejvýkonnější prodávané konfigurace, ale Apple bude asi zase prodávat i ořezané verze, kde bude část jednotek v GPU a případně jader CPU deaktivována.

Vydání až v příštím roce

Nové počítače s těmito procesory prý nevyjdou v aktuálním účetním roce. Podle Gurmana se v něm už vydání žádných nových počítačů s macOS nechystá, vyjít mají jen nové chytré telefony s iOSem. I samotná firma Apple sdělila, že ve čtvrtém účetním kvartálu čeká dvojciferný propad tržeb za Macy, což indikuje, že nevydá nové modely, jelikož jejich premiéry typicky vedou k nárůstu tržeb v daném kvartálu.

Gurman píše, že nejbližší nové Macy vyjdou až v prvním kvartále následujícího účetního roku. Ovšem pozor – účetní rok se nekryje s kalendářním a čtvrtý kvartál by měl končit začátkem listopadu. V listopadu nebo prosinci už tedy nové Macy mohou být vydány. Je také možné, že oznámené budou předem už třeba v říjnu, ale jejich prodej začne až v posledních dvou měsících roku. Tato premiéra se nejspíš ale týká jen modelu M3, výkonnější M3 Pro a M3 Max zatím vždy vycházely až s určitou prodlevou.

Zdroje: ComputerBase, Bloomberg