Nová generace grafik Nvidia může mít masivně zvýšené frekvence, až 30% nárůst u RTX 5090

Vypadá to, že grafické karty GeForce nové generace Blackwell od Nvidie by mohly mít výrazně zvýšené frekvence GPU. Nebylo to něco úplně očekávaného, protože tato GPU údajně stále používají 4nm proces, a nemohou proto těžit z efektivnějších tranzistorů. Podle uniklých informací publikovaných na čínském fóru Chiphell ale budou základní frekvence výrazně vyšší než u generace Ada Lovelace, a to i u highendového modelu.

Zatím o parametrech GPU Blackwell máme jen rámcové specifikace o počtu jejích jednotek. Na čínském fóru Chiphell se ale objevil jeden ze známějších leakerů s přezdívkou Panzerlied a uvedl, že dle jeho informací bude GeForce RTX 5090, tedy nejvýkonnější model této nové generace, dosahovat taktu téměř 3 GHz. Jde přitom o čip GB202, který tato karta má používat a který bude největším čipem herní větve architektury Blackwell.

Přesněji má základní frekvence GPU být „téměř 2,9 GHz“, tedy pravděpodobně něco mezi 2850 a 2899 MHz. To pravděpodobně znamená, že boostová frekvence GPU bude ještě vyšší, a velmi pravděpodobně tedy už přesáhne 3000 MHz. Přitom dnešní generace má u GeForce RTX 4090 základní takt jen 2230 MHz a boost 2520 MHz. Šlo by o zvýšení základní frekvence o 30 %.





Grafiky Nvidia ale reálně ve hrách běhají na vyšších frekvencích, než jaké uvádějí jako „boost“ (od architektury RDNA to platí i pro Radeony). To znamená, že ve skutečnosti budou takty ještě výš, ale současně kvůli tomu není možné přímo specifikace porovnávat. Je totiž možné, že zatímco RTX 4090 běžně jede hypoteticky například 150 MHz nad svým boostem, u RTX 5090 už rozdíl může být třeba jen 50 MHz (tato čísla jsou čistě ilustrativní). V tomto tedy zůstává určitá nejistota, ale nárůst provozních frekvencí tak jako tak bude masivní. Tedy pokud má Panzerlied pravdu a nejde o nějakou mystifikaci.

Pokud je nárůst u nejvýkonnějšího modelu založeného na čipu GB202, pak je pravděpodobné, že podobně by mohly narůst takty také nižších modelů generace Blackwell. Frekvence by tedy mohly být zásadním faktorem pro zlepšení výkonu, které tato generace grafik Nvidia nabídne.

Nvidia B200, AI GPU generace Blackwell Autor: Nvidia

Víc MHz versus víc jednotek

Právě proto, že tato generace GPU stále používá stejný výrobní proces, může být zvyšování frekvencí velmi důležitým zdrojem zvýšení výkonu. Za normálních okolností je na výběr mezi zvětšením čipu přidáním dalších výpočetních jednotek, což ale zvyšuje výrobní náklady, a zvýšením taktů, což při stejné architektuře vede ke zvýšení spotřeby, a lze tedy říci, že náklady se částečně přenesou na uživatele.

Protože je stále použitý 4nm proces, nemůže se zvětšení plochy čipu vykompenzovat efektem zmenšení čipu díky vyšší hustotě tranzistorů. Zvlášť když se bavíme o highendovém GPU, které už nyní je dost rozložité, tedy může být téměř nutnost jít cestou frekvencí. Otázka je, jak moc to zvýší spotřebu a zda se nezhorší energetická efektivita. Potenciální zhoršení efektivity bude Nvidia muset nějak kompenzovat vylepšením architektury.

Zdroje: Chiphell, VideoCardz