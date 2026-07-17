Nová generace procesorů Intel „Nova Lake“ letos nebude: Plán odhalení unikl, nejrychlejší 52jádrové verze vyjdou až za rok

Máme tu nepříjemnou zprávu pro ty, kdo se těšili na novou generaci procesorů od Intelu, Nova Lake. Ta má přinést velký nárůst počtu jader i další zlepšení (například odpověď na X3D herní procesory AMD), takže by mohlo jít o výrazný přelom v situaci na procesorovém trhu a očekávání tudíž jsou velká. Také to chvíli vypadalo, že by vydání mohlo být ještě letos, ale podle teď uniklých informací nastane až několik měsíců po začátku roku 2027.
Nova Lake bude Core Ultra Series 4
Web VideoCardz včera zveřejnil informace z interních materiálů Intelu, které se týkají procesorů Nova Lake. V prvé řadě potvrzují, že budou vydané jako generace Core Ultra 400, respektive jako „Core Ultra Series 4“ (podobně jako procesory Panther Lake pro notebooky jsou „Series 3“). Toto bude platit i pro desktopové modely, přestože pro desktop žádná generace 300 není. Bude přeskočena.
Co je ovšem důležitější: Web VideoCardz uvádí, že se dostal také k harmonogramu informačních embarg, která Intel na procesory Nova Lake – a to konkrétně na modely pro desktop – plánuje. Vydání procesorů (konec informačních embarg na ně a na to navázané vydání, recenze a fyzická dostupnost produktu) je rozplánováno na několik fází. Podle všeho některé modely vyjdou dřív a jiné později – někdy o dost později. Roadmapa ještě neuvádí bližší termín, ale jen „okno“, v kterém by termín nakonec měl být – s trochou štěstí dřív, s trochou smůly k jeho konci. Toto okno by se mělo postupně zmenšovat, jak se bude vydání blížit, až se z něj stane konkrétní stanovený termín.
První Nova Lake vyjdou někdy v Q1 2027. Budou to modely pro hráče
Podle uniklého harmonogramu by první procesory Nova Lake mohly vyjít v prvním čtvrtletí roku 2027, v lednu až v březnu roku. Toto se bude týkat verze desktopových procesorů s maximálně 28 jádry, tedy s jedním CPU čipletem. Jako první by měly přijít na trh modely pro nadšence označené „DS“, což je zajímavé, protože to by zřejmě měly být herní modely s velkou cache (BLLC). U těch se přitom spíš čekalo, že vyjdou později, zřejmě ale dostaly prioritu.
Až po verzi s BLLC mají jít na trh běžné modely s normální kapacitou L3 cache a s jedním CPU čipletem (který bude mít stejných 8 jader P-Core a 16 jader E-Core jako čiplet s BLLC, ale jde o separátní návrh křemíku s menší plochou). Tyto modely mají označení „K“ a jde tedy o pokračování už dnes nabízených 125W modelů jako je Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 270K Plus a tak dále. Okno pro vydání je u nich od března do dubna 2027, tedy o něco později. Nemusí už tedy stihnout vydání v prvním kvartálu.
Ještě o něco později by mohly vyjít levnější modely 65W procesorů, které budou mít maximálně 16 jader (za použití čipletu s 4 P-Core a 8 E-Core) a v lowendové verzi 8 jader (CPU čiplet se 4 P-Core). Zbylá čtyři jádra LP E-Core budou v SoC čipletu, což bude společné všem verzím Nova Lake. Tyto procesory mají okno vydání od března do května 2027.
Všechny mainstreamovější modely procesorů Nova Lake pro desktop až po 125W nadšenecké modely by tedy mohly být venku do května/mája, což by nebylo až tak hrozné. Kdysi šlo o celkem obvyklý termín vydávání nové generace procesorů. Ovšem s jednou výjimkou.
Dvočipletová verze s 52 jádry bude opožděna, možná o dost
Generace Core Ultra 400 Nova Lake má poprvé u Intelu přinést desktopové procesory s dvěma CPU čiplety, které budou moci mít až 52 jader (dvakrát čiplet s 8+16 jádry a k tomu 4 LP E-Core v SoC části procesoru). Tyto modely dokonce mají vždy používat BLLC verze čipletů a mít až 288 L3 cache. Očekává se od nich velmi vysoký výkon – byť také velmi vysoká spotřeba.
Tato výkonná verze ale nepřijde na trh spolu s běžnými jednočipletovými modely. Má okno vydání až mezi květnem a zářím, takže je pravděpodobné, že vyjde nejdřív během příštích letních prázdnin a může být více než 12 měsíců vzdálená. Pokud by vyšla v září, už by se pomalu blížila k bodu někdy v říjnu až listopadu, který by dříve býval časem další nové generace (Core Ultra 500, což mají být procesory Razor Lake). Výkon by sice pořád mohl být velmi zajímavý, je však trochu rozčarování, že vydání bude o nějakého tři čtvrtě roku dál, než kdysi uvažovaly optimistické spekulace.
Zajímavé je, že tento plán není nijak čerstvý – podle VideoCardz jde o roadmapu z července 2025, tedy dnes rok starou. Od té doby se pochopitelně mohlo leccos změnit. Nepředpokládáme ale, že by od té doby bylo vydání urychleno natolik, aby mohly desktopové procesory vyjít už letos. Zatímco zdržení se při vývoji a přípravách čipů k vydání stanou velmi snadno, to, aby se vydání uspíšilo proti původnímu plánu, je velmi neobvyklé. Typicky na ani není moc prostoru, protože různé fáze příprav nelze přeskočit.
Mezitím se již na internet dostaly i předběžné parametry modelů Core Ultra 400 „Nova Lake“, respektive to, jak bude nabídka rozdělaná mezi různé cenové kategorie procesorů. Psali jsme o tom zde:
Pokud nějaké Nova Lake letos vyjde, bude to jen v noteboocích
Intel dříve chtěl mít Nova Lake vydáno před koncem letošního roku a tyto plány byly zmiňovány i veřejně. Pokud stále platí, patrně se to týkalo jenom modelů pro notebooky, které zřejmě vyjdou jako první a pořád nelze vyloučit, že termín před koncem roku 2026 stihnou. Desktop je s touto zprávou ale asi definitivně ze hry. Uvidíme, zda se to podobně vyvrbí i s novou generací procesorů AMD, nebo budeme naopak překvapeni příjemně a Zen 6 letos před koncem roku v obchodech bude.
Zdroj: VideoCardz