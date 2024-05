Nová generace procesorů Intel se blíží: Arrow Lake má odemčené modely pro OC i 65W verze

Zatím se neobjevilo až tak mnoho úniků k nové generaci desktopových procesorů Intel s označením Arrow Lake, což by možná mohlo budit dojem, že jsou ještě daleko od vydání. Už ale začínají prosakovat známky toho, jak Intel chystá uvedení. Zatímco u procesorů Meteor Lake byly údajně zvažovány jen nějaké omezené desktopové modely a nakonec byly zcela zrušeny, vypadá to, že procesory Arrow Lake by už měly být opravdu regulérní generací.

Před pár dny jsme tu měli informaci o prvním známém modelu desktopového procesoru Arrow Lake-S, totiž Core Ultra 5 240F. Podle toho Intel poněkud změní značení proti dosavadnímu s tím, jak už tyto procesory dostanou jméno Core Ultra, ale základní funkce zůstává podobná. Dvojka označuje druhou generaci Core Ultra a 40 na konci je ekvivalentem 400 u modelů Core i5 například (14400). Písmenko F pak dokládá, že i v této nové generaci zůstanou v nabídce procesory s neaktivní integrovanou grafikou (ale na oplátku s nižší cenou).

Leaker vystupující na Twitteru s přezdívkou OneRaichu teď uvádí jména dalších modelů, které toto dokreslují. Zřejmě někde byly nalezeny v dokumentech Intelu nebo byly prozrazené na čínských fórech (přesný zdroj informace sdělen není).





Podle těchto modelových jmen bude Arrow Lake mít klasické „nadšenecké“ modely s odemčeným násobičem a pravděpodobně 125W TDP (pokud ho Intel nezmění). A tyto nadšenecké modely budou údajně tři s čísly 285K, 265K a 245K. Poslední bude pravděpodobně podobný už zmíněnému Core Ultra 5 240F, z čehož je téměř jisté, že má šest P-Core (a buď čtyři, nebo osm E-Core). Celé označení tedy zřejmě bude Core Ultra 5 245K.

Zbylé dva modely pravděpodobně tedy budou označené Core Ultra 9 285K (osmička v číslu možná ponechává místo pro výkonnější verzi 295K nebo 295KS?) a Core Ultra 7 275K. U prvního bychom čekali, že bude plně aktivním nejvýkonnějším modelem (tedy následník Core i9–13900K/14900K), což znamená 8 jader P-Core a 16 jader E-Core, neboť to je podle všeho nejvýkonnější konfigurace Arrow Lake-S. Je otázka, jak bude řešený model 275K, který vypadá na následníka modelů Core i7–13700K a i7–14700K. Mohl by mít 8+8 nebo 8+12 jader jako v generaci Raptor Lake Refresh.

Wafer s 20A čipy Arrow Lake na akci Intel InnovatiOn 2023. Procesory budou ale primárně vyráběné 3nm technologií TSMC Autor: Intel

To, že budou existovat modely K ve všech třech verzích, by snad mělo být znamení, že Intel myslí desktopové procesory Arrow Lake vážně a nejde jen o nějaké omezené vydání ve stylu Broadwellu nebo hypotetických a nakonec zrušených procesorů Meteor Lake. Je tedy možné, že zvěsti o tom, že Intel vydá ještě další refresh Raptor Lake (označený Bartlett Lake) proto, že Arrow Lake nebude úplně schopné pokrýt celý desktopový trh, se nakonec nenaplní.

Existovat bude samozřejmě i základní řada Arrow Lake snad s 65W TDP, tedy obvyklé levnější mainstreamové procesory, které nejsou odemčené pro přetaktování. Jejich označení jsou 275, 255 a 245. Není úplně jasné, zda 275 bude Core Ultra 9 275, nebo možná spíš Core Ultra 7 275. Číslo 255 už také působí spíš jako následník Core i5 14600/14500, takže by mohlo jít o Core Ultra 5 255. Model Core Ultra 5 240 už známe díky oné verzi F.

Jak moc od Arrow Lake čekat, není jasné

Jak dobře na tom bude Arrow Lake výkonem CPU, to je zatím dost záhada, protože uniklé interní dokumenty ukazovaly relativně nízké projekce. Jádra P-Core také přijdou o Hyper-Threading. Ovšem zase tyto procesory budou mít novou modernější platformu a výbavu, nové iGPU na bázi architektury Xe LPG (odvozené z grafik Arc Alchemist) a vyhrazenou NPU pro umělou inteligenci. Celek tedy bude modernější, včetně lepší platformy (na deskách LGA 1851 už bude nativní vyhrazený slot M.2 pro PCIe 5.0 SSD).

Výkon jader CPU na 1 MHz bude jak u P-Core (architektura Lion Cove), tak u E-Core (architektura Skymont) vyšší. Podle některých zvěstí nejasného původu by Skymont mohl mít výrazně lepší výkon než dnešní malá jádra Gracemont, a možná by tak byl takové skryté eso Arrow Lake, kde Intel dosáhne většího nárůstu než u P-Core. Výrazně vyšší výkon těchto jader by mohl vykompenzovat jak ztrátu HT u P-Core, tak i to, že se počet E-Core nezvýšil proti desktopovým Core 13. a 14. generace.

Zdroj: VideoCardz