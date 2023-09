Intel vyjasnil, jak to bude s Meteor Lake „pro desktop“. Socketová verze se nekoná, jen BGA

V pondělí jsme tu měli zprávu o tom, že Intel oficiálně sdělil své plány uvést nové 4nm (a zároveň čipletové) procesory Meteor Lake také do desktopu. Byla to dost novinka, protože do té doby jsme měli (pravda, neoficiální) informace, že desktopová verze byla zrušená a Intel ji koneckonců nahradil refreshem procesorů Raptor Lake. Nicméně zdroje, které toto uváděly, měly nakonec pravdu. S desktopovým vydáním Meteor Lake to bude komplikovanější.

Jak jsme v pondělním článku už uváděli, vydat Meteor Lake v socketové podobě pro tradiční desktop by nebylo jen tak, protože tato CPU měla používat nový socket LGA 1851 a zatím nejsou známky toho, že by se vydání nových desek s ním chystalo. Intel teď potvrdil druhou možnou variantu, kterou jsme v pondělí probírali – totiž že se mluvilo o použití procesorů v provedení BGA, v podstatě (nebo úplně) notebookových.

Řada novinářů se Intelu na tyto výroky ptala a po nějaké době firma dodala vyjasnění (například webu ComputerBase), podle kterého nebyla řeč o procesorech pro socket. Meteor Lake se má objevit v desktopových počítačích typu all-in-one a v minipočítačích (NUC a podobně). To jsou ale typy zařízení, ve kterých se typicky již nepoužívají tradiční desktopové procesory, ale přímo modely určené pro notebooky, s pouzdrem BGA pájeným na desku.





Meteor Lake is a power efficient architecture that will power innovative mobile and desktop designs, including desktop form factors such as All-in-One (AIO). We will have more product details to share in the future.

Intel může sice vyrobit nějaké modely, které by byly nominálně označené jako desktopové (jako třeba v případě modelů KB v generaci Tiger Lake), ale půjde pořád jen o deriváty notebookové verze, pravděpodobně se zcela stejným pouzdrem, jen třeba vyššími limity spotřeby. Vůbec nejpravděpodobnější je ale asi, že se v NUCích a all-in-onech budou přímo používat 28W a 45W mobilní modely Meteor Lake.

Procesory Intel Meteor Lake v provedení pro notebooky Autor: Intel

Toto také samozřejmě znamená, že desktopy s Meteor Lake budou OEM záležitost, a tyto procesory tak budou k mání jen v hotových celých počítačích (nebo přinejmenším barebonech, v případě NUCů). Není úplně vyloučeno, že se objeví nějaké samostatné desky třeba formátu Mini-ITX, na kterých by Meteor Lake bylo z výroby osazené, ale doposud takové hybridy byly dost vzácné a nenabízeli je hlavní výrobci desek. Takže nejspíš opět nepůjde o něco, co by se dalo v obchodech běžně vidět.

Nová platforma LGA 1851 se tímto neruší, desky s tímto socketem ale budou provázet až další generaci procesorů Intel, 2nm Arrow Lake. Ta již má pokrývat všechny segmenty včetně regulérního socketového desktopu, ale počkáte si na ni až do druhé poloviny roku 2024.

Zdroj: ComputerBase