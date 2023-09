Překvapení: 4nm procesory Meteor Lake pro desktop nejsou mrtvé, Intel potvrdil vydání v roce 2024

Intel minulý týden oznámil vydání nové generace procesorů Meteor Lake používajících 4nm výrobní proces, čiplety (a zároveň také křemík vyráběný u TSMC) a také například novou grafickou architekturu Xe LPG. V prosinci mají vyjít modely pro notebooky, ale o desktopové verzi se už dlouho mluví jako o zrušené, místo ní Intel přichystal refresh procesorů Raptor Lake. Ovšem teď firma sdělila, že nějaké Meteor Lake pro desktop přesto má v plánu. Otázka je, jaké.

Během akce InnovatiOn 2023 byl na místě Mark Hachman z PC Worldu a zeptal se na různé věci okolo procesorů Meteor Lake výkonné viceprezidentky Intelu a současně generální ředitelky klientské divize Michelle Johnston Holthaus (Client Computing Group, tedy sekce zodpovědná za procesory pro PC).

V rozhovoru padlo, že Meteor Lake by mělo mít výkon CPU na úrovni procesorů Raptor Lake (není jasné, zda desktopových, nebo notebookových), ovšem s až dvojnásobnou energetickou efektivitou či poloviční spotřebou při onom obdobném výkonu. Toto by indikovalo, že se nejspíš porovnávají notebookové procesory, které mají v obou generacích 6+8 jader (mimo řadu HX). Výkon grafiky pak má být až dvojnásobný (asi opět proti integrované grafice notebookových Raptor Lake) a Intel uvádí, že je se svými 1024 shadery na úrovni samostatných GPU (asi opět notebookových).

Zásadní nová informace je ale v šesté minutě videa s rozhovorem, kdy se Hachman zeptal na desktopovou verzi procesorů Meteor Lake. Dostal překvapivě odpověď, a dokonce kladnou. Podle šéfky klientské divize budou desktopové procesory eventuálně vydané, a to v roce 2024, nikoliv letos. To nemusí nutně ani znamenat velké zpoždění, jelikož první notebookové procesory vyjdou 14. 12., tedy jen dva a půl týdne před koncem roku 2023.





Není to prý tak, že by se Intel přeorientovával na strategii, kdy desktopový a notebookový segment bude pokrývaný odlišnými rodinami CPU (čili situace jako Rocket Lake a Tiger Lake v letech 2020/2021). Intel údajně preferuje, aby jedna rodina procesorů pokrývala celý trh, tedy jak notebooky, tak desktop. Ovšem k tomu Michelle Johnston Holthaus dodala, že je to něco, co je snazší říct než realizovat.

Meteor Lake pro desktop ale tímto každopádně bylo potvrzeno (a to opakovaně), což je zajímavý obrat proti dosavadnímu vývoji neoficiálních informací, které měly za to, že takové modely nebudou. Byť je pravda, že například youtubeři prezentující údajné úniky informací zmiňovali již dlouho, že desktopové modely 4nm generace mohou vyjít v nějaké omezené míře třeba jako speciální edice.

Znamená to tradiční procesory pro socket LGA 1851?

Je ale otázka, co přesně se zde desktopem myslí. Meteor Lake přímo v tradiční socketové formě bylo zamýšleno pro platformu s novým socketem LGA 1851. Dokonce se již na internetu objevila fotografie ES procesoru, který měl být raným vzorkem Meteor Lake pro tento socket. Samotné desky ale zatím nikde v žádném úniku vidět nebyly. Pokud by Intel chtěl vydat i socketové procesory Meteor Lake, musel by zorganizovat také výrobu a včasnou dostupnost základních desek platformy LGA 1851. O těch jsme si doteď mysleli, že vyjdou až v druhé polovině roku 2024 pro procesory Arrow Lake, které budou po Meteor Lake již další následnickou generací.

Není to tedy rozhodnutí, které se dá realizovat narychlo a s nějakým omezeným úsilím. Zatímco třeba první herní procesor AMD s 3D V-Cache byl také tak trochu pokusem, šel na existující platformu AM4, takže náklady na uvedení na trh nebyly tak velké. Zde by to bylo spíše srovnatelné s vydáním Threadripperů, které vyžadovaly vlastní desky i socket.

Intel InnovatiOn 2023: Odhalení procesorů Intel Meteor Lake Autor: Intel

I když je pravda, že čistě teoreticky by asi mohlo být možné navrhnout nové provedení Meteor Lake, které by bylo kompatibilní s deskami pro platformu LGA 1700 – viz zvláštní případ procesorů Kaby Lake-X pro platformu X299 a socket LGA 2066.

… Nebo něco jiného?

Na druhou stranu by Intel měl všechno snazší, kdyby se za oním označením „desktopové Meteor Lake“ neskrýval procesor do socketu, ale pájený na desku s pouzdrem BGA. Takové desktopové procesory by se daly snadno realizovat – stačilo by notebookové verzi zvýšit TDP a udělat nějaké asi ne úplně komplexní změny ve firmwaru. Takové explicitně desktopové (či pro all-in-one PC určené) BGA procesory existovaly například v generaci Haswell, kde měly označení písmenem R. Ale není třeba chodit tak daleko. V generaci Tiger Lake (Core 11. generace) se objevily modely KB, u nichž se také nakonec ukázalo, že jsou určené pro desktopové počítače, třebaže mají pájené BGA provedení odpovídající notebookovým verzím.

Více: Intel potichu uvedl 10nm procesory pro desktop, BGA verze Tiger Lake-H

Takové procesory by se pak ale musely prodávat napevno spojené se základní deskou. Nebylo by to ale tak zvláštní, v posledních letech vznikaly desktopové desky založené na notebookových procesorech jako Tiger Lake a v poslední době i Alder Lake. Ostatně na BGA procesorech pro notebooky jsou založené i minipočítače typu NUC, které se formálně považují za (velmi malá) desktopová PC.

Tip: Vznikla desktopová deska s 10nm mobilním osmijádrem Tiger Lake-H, Core i7–11800H

A NUCy ukazují další možné vysvětlení. Tyto procesory by se mohly prodávat nejen vázané na desku, ale vázané na celý počítač – tedy jen v OEM hotových sestavách. Mohly by se tedy objevovat v počítačích velkých výrobců, jako jsou Acer, HP, Dell, Asus a tak dále. Pro ně ani není BGA podoba procesorů příliš velkým negativem.

Úsporná platforma třeba pro SFF PC?

Je proto možné, že když nyní Intel potvrzuje desktopové Meteor Lake, nemusí tím mínit to samé, co pod tím typicky našinec bude nebo chce rozumět. Asi bychom raději viděli socketové procesory Meteor Lake kvůli větší pružnosti a upgradovatelnosti, ale je třeba říct, že ani případné BGA provedení by nebylo bez výhod.

Takováto od notebooků odvozená platforma by asi byla velmi úsporná, s nízkou klidovou spotřebou (využití Low-Power Islandu) a od toho se odvíjejícími provozními vlastnostmi. Ostatně již zmíněné dřívější případy desktopových desek založených na notebookových BGA procesorech bývají zajímavým hardwarem. Jejich hlavní problém byl vždy to, že byly poměrně obskurní a vzácné, špatně se sháněly a také obvykle nebyly cenově moc výhodné. Toto jsou ale věci, které se při troše vůle dají změnit. Meteor Lake pro desktop by i v této formě tedy mohlo být zajímavé CPU, v něčem možná i zajímavější než socketové.

Zdroje: PCWorld, TechPowerUp, wxnod