Nová levná grafika Radeon RX 9050 od AMD: RAMagedon přináší návrat GPU se 4GB pamětí

Poslední kryptoměnová horečka nám přinesla Radeon RX 6500 XT s jeho osekanou výbavou a 4GB pamětí, a vypadá to, že něco podobného bude symbolicky ilustrovat i aktuální éru, kdy mánie kolem umělé inteligence brutálně zdražuje všechny paměti, včetně těch grafických. Na trh teď přichází nová grafika Radeon RX 9050 od AMD, jejíž některé (ale naštěstí ne všechny) varianty bude mít opět jen 4GB paměť – něco, co už se zdálo být historií.
Radeon RX 9050 vydán
V květnu jsme tu měli zprávu o tom, že AMD chystá grafickou kartu označenou Radeon RX 9050, která by se měla stát nejlevnějším modelem aktuální generace s architekturou RDNA 4. Tyto zprávy se teď potvrdily, protože karty byly uvedené na trh firmami ASRock a Sapphire – ovšem nepotvrdily se tehdy uváděné specifikace.
Radeon RX 9050 patrně používá stejný čip Navi 44 jako Radeon RX 9060 XT, ale v tomto modelu je ořezaný, aby v něm mohly být uplatňovány čipy s různými defekty (což se řeší tím, že se postižená část čipu deaktivuje). Podle oficiálně potvrzených specifikací mají model RX 9060 aktivních pouze 16 výpočetních jednotek (CU), neboli 1024 shaderů, 16 Ray Acceleratorů a 32 AI Acceleratorů. To je jenom polovina z celého čipu. Takt bude také nižší než u Radeonu RX 9060 XT – tzv. herní frekvence je jen 1920 MHz a boost 2600 MHz. Podle toho by grafika měla mít jen cca 38–42 % hrubého výkonu grafiky Radeon RX 9060 XT (32 CU / 2048 shaderů s frekvencemi 2530 / 3130 MHz).
GPU má ale mít plné 128bitové paměťové rozhraní s 8GB pamětí GDDR6 a 32 MB Infinity Cache. Efektivní frekvence pamětí je 18,0 GHz, což kartě bude dávat propustnost 288 GB/s. Respektive, tak to bude u některých karet. Radeon RX 9050 totiž bude mít také levnější verzi s pouze 4GB pamětí. Tyto karty budou nejenže trpět malou (a dnes už na hry nevhodnou) kapacitu paměti, ale také pouze poloviční paměťovou sběrnicí širokou 64 bitů. To znamená propustnost jen 144 GB/s.
Radeony RX 9050 mají TDP 100 W a napájejí se jediným osmipinovým konektorem. Zatím se objevily karty v provedení od ASRocku a Sapphire (provedení Pulse, jen 8GB model), které mají tovární přetaktování na 2260 MHz (Game Clock) a 2760 MHz (boost).
Karta by si patrně měla zachovávat rozhraní PCI Express 5.0 ×16 a bude podporovat výstupy HDMI 2.1b a DisplayPort 2.1a. Podporovány jsou všechny technologie architektury RDNA 4 včetně AI upscalingu FSR 4.1 a FSR Redstone.
Jaká by mohla být cena této grafiky, uvedeno nikde není. Je také možné, že bude prodávané jen v některých regionech nebo případně pouze skrze OEM trh. Už se například objevila v počítačích CyberPowerPC nabízených v USA. Asi by to mohla být vhodná základní karta, pokud by byla cena nízká, ale vzhledem k předpokládanému rozdílu ve výkonu nejspíš bude poměr cena/výkon horší než u karet Radeon RX 9060 a RX 9060 XT, které tak nejspíš zůstanou lepší, byť dražší volbou.