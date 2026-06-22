Nová řada Bambu Lab filamentů splňuje evropské certifikace pro styk s potravinami i výrobu hraček

Bambu Lab představil nový filament PLA Pure, který je oficiálně certifikovaný pro styk s potravinami i pro výrobu hraček. Podle společnosti je tento materiál odpovědí na rostoucí obavy tiskařů tisknoucích v domácím prostředí, kde prostor zároveň sdílejí s ostatními členy domácnosti i mazlíčky.
Certifikovaná složka po složce, pro potraviny i hračky
Jednou z hlavních předností PLA Pure je transparentní přístup ke složení filamentu. Výrobci totiž běžně nemají povinnost uvádět složení filamentu na krabicích ani webových stránkách. Bambu Lab v případě PLA Pure poodkrývá záclonu a uvádí pět složek – kyselinu polymléčnou, akrylový kopolymer, barevné pigmenty, ethylen-bis-stearamid (EBS) a talek.
Každá ze složek má původ v běžně používaných materiálech. Kyselina polymléčná (PLA) je vyráběna z obnovitelných zdrojů (jako kukuřice nebo cukrová třtina), akrylový kopolymer se používá v dětských hračkách a použité pigmenty odpovídají těm, které se používají například v dětském nádobí. EBS pak najdeme v obalech určených na potraviny a použitý talek je testován jako bez obsahu azbestu.
Novinka je certifikovaná podle normy UL GREENGUARD 2904 pro emise 3D tiskáren. Materiál prošel také evropskými normami EN-71–3 a EU č. 10/2011. První kontroluje u hraček například uvolňování některých škodlivých prvků (jako těžké kovy), druhá je základní nařízení Evropské unie pro plasty určené pro styk s potravinami.
Přestože je přítomnost certifikací chvályhodná, neznamená to, že každý vytištěný předmět bude automaticky bezpečný. Výsledek ovlivňuje i samotný proces 3D tisku, konstrukce modelu nebo následné používání. U výtisků stále zůstávají otázky kolem mikrospár mezi vrstvami, hygieny nebo použití při vyšších teplotách.
PLA Pure tak představuje zajímavý krok směrem k větší informovanosti uživatelů o materiálech pro 3D tisk. Samotný filament ale neřeší všechny možné problémy. Novinka je dostupná v pěti pastelových odstínech přímo na webu výrobce, přičemž cena začíná na 11,25 eurech (asi 270 korun).