Nová RDNA 4 grafika od AMD? Prý se chystá Radeon RX 9070 GRE s větší paměti

V nové generaci grafik má zatím AMD omezený počet modelů – většinou jsou k mání jen Radeony RX 9070 a RX 9070 XT a nižší Radeon RX 9060 XT. Vypadá to, že by se mohla objevit ještě jedna možnost i když zase není jasné, jak široce bude dostupná. AMD totiž prý chystá další verzi karty Radeon RX 9070 GRE, která se zatím objevila jenom na čínském trhu. Tento model by díky větší paměti mohl lépe podporovat nejnáročnější nové hry.
Radeon RX 9070 GRE tvoří mezistupeň mezi Radeonem RX 9060 XT a výrazně výkonnějším Radeonem RX 9070, ovšem je založený na stejným čipu jako vyšší z těchto modelů – GPU Navi 48 je v něm osekané na 75 % výpočetních jednotek (3072) a také na 75 % paměťové sběrnice a kapacity pamětí. To tuto kartu zlevnilo, ale kapacita jen 12 GB už dnes překvapivě bývá problém (GeForce RTX 5070 s 12 GB například má problémy ve hře Indiana Jones and the Great Circle).
Možná proto prý teď AMD chystá novou verzi tohoto modelu, podle informací z fóra Board Channels, kde se objevují úniky od výrobců hardwaru z Tchajwanu a Číny. Leaker z tohoto fóra nyní přinesl zprávu, že AMD pracuje na vylepšené verzi karty GRE, který by na základě poptávky na trhu přinesla vyšší kapacitu paměti.
Zpráva hovoří o tom, že by karta mohla mít 16 GB paměti, i když to asi nemusí být úplně jisté. Zda je teoreticky možné u čipu Navi 48 použít 224bitovou šířku se sedmi čipy GDDR6 pro kapacitu 14 GB, není úplně jasné.
16 GB by znamenalo také plnou 256bitovou paměťovou sběrnici, což by vylepšilo propustnost na 576 GB/s proti 432 GB/s u původního 192bitového modelu RX 9070 GRE. Nová 16GB karta by díky tomu mohla mít celkově lepší výkon ve hrách, i když nejvíce by se to projevovalo ve vyšších rozlišeních. Výhoda by byla samozřejmě i ve hrách, kterým nestačí 12GB kapacita, v těch by skok na 16 GB byl pochopitelně hodně znát.
Není jasné, zda se změní specifikace výpočetní části GPU. Navi 48 XL používané v kartách GRE je osekané na 48 CU (3072 shaderů, 48 ray acceleratorů), tedy 75 % z dostupných 64 CU / 4096 shaderů. AMD by mohlo u této karty zapnout o pár jednotek víc – například 3328 shaderů jako u Radeonu RX 7700 XT. Alternativně by ale AMD také mohlo ponechat počet jednotek na 3072 a zvýšit frekvence. Radeon RX 9070 GRE má totiž nižší takty proti modelu XT a TDP je na dnešní dobu relativně neškodných 220 W, takže je zde asi určitý prostor pro navýšení taktů, i když je pravda, že to může být ponecháno i na továrním přetaktování ze strany výrobců karet.
Uvedení na podzim?
Tato karta by podle Board Channels mohla být uvedená na trh v září nebo říjnu. To by znamenalo, že už asi musí být z velké části připravená, i když v tomto případě asi nebude výroba složitá, protože PCB a chladiče se nebudou lišit od Radeonu RX 9070, případně RX 9070 XT. Radeon RX 9070 GRE se momentálně prodává jen v Číně, takže i vylepšená verze se na náš trh nemusí dostat. Ovšem Radeon RX 7900 GRE v předchozí generaci byl v prodeji i u nás, takže je možné, že nakonec pro nás tyto modely generace RDNA 4 ještě relevantní budou.
Je třeba upozornit, že tyto zprávy se ne vždy vyplní. Zejména u Nvidie je docela dobře doloženo, že firma testuje a zvažuje velké množství různých konfigurací, které pak ale na trh nepřijdou. Ovšem to, že plány na ně fakticky existovaly, pak doloží o pár let později únik nějakého prototypu. Je možné, že AMD v tomto případě také nakonec přistoupí k tomu, Radeon RX 9070 GRE 16 GB nevydat.
Zdroj: VideoCardz