Čínský Radeon RX 7900 GRE oficiálně vychází i u nás. Nejefektivnější grafika od AMD?

Do nabídky grafik Radeon se zařadí další model stojící mezi Radeonem RX 7800 XT a Radeonem RX 7900 XT. Někam do této mezery AMD loni ještě před vydáním samotného Radeonu RX 7800 XT pustilo karty Radeon RX 7900 GRE, které zpočátku vypadaly jako speciální model pro Čínu. Poté se ale stejně jako Ryzen 5 7500F začaly objevovat na běžném trhu. Teď to AMD celé zoficializovalo – Radeon RX 7900 GRE vychází globálně a s větším výběrem modelů.

Karta Radeon RX 7900 GRE je založená na hybridním GPU, které používá velký GCD čiplet z highendového Navi 31, v kterém je zapnutých skoro stejně jednotek jako v Radeonu RX 7900 XT – 80 CU, čili 5120 shaderů / 80 Ray Aceleratorů / 320 TMU a 192 ROP architektury RDNA 3. Ovšem čip je osazený v menším pouzdru s méně kontakty a jen 256bitovou paměťovou sběrnicí. Primární použití této verze GPU je v noteboocích, je na něm založený Radeon RX 7900M.

Kvůli užší sběrnici má Radeon RX 7900 GRE aktivní jen čtyři MCD čiplety, takže má k dispozici 16 GB paměti na 256bitové sběrnici a 64 MB Infinity Cache. Toto pouzdro by mělo být kompatibilní s Navi 32, takže hybridní verze Navi 31 se zřejmě dá osazovat na PCB, s kterým se vyrábějí i Radeony RX 7700 XT a 7800 XT. TDP Radeonu RX 7900 GRE je možná i proto dost podobné modelu RX 7800 XT s Navi 32.

Radeon RX 7900 GRE má svých 5120 shaderů ve výchozím stavu na poměrně nízkých taktech. Referenční takt boostu je jen 2245 MHz a tzv. Herní frekvence je 1880 MHz. 16 GB paměti GDDR6 běží na 18,0 GHz (efektivně), což dává propustnost 576 GB/s. Díky nízkým taktům má karta také relativně nízké TDP, 260 W.





Je zajímavé tento model srovnat s Radeonem RX 7800 XT, který místo hybridu používá menší GPU Navi 32. To má jen 3840 shaderů (60 CU), proti čemuž tedy RX 7900 GRE poskytuje o třetinu více výpočetních jednotek. RX 7800 XT má však zase vyšší takty (herní frekvence 2124 MHz, boost 2430 MHz), tedy o 8–13 % lepší. Výhodu má ale 7800 XT v taktech paměti, které jsou u něj v referenčních specifikacích na 19,5 GHz efektivně, což dává propustnost 624 GB/s.

Radeon RX 7900 GRE – GPU Navi 31 v menším pouzdru založeném na Navi 32 Autor: PowerColor

Alternativa s lepším výkonem při stejné nebo nižší spotřebě

TDP obou grafik je skoro stejné (RX 7900 GRE 260 W versus RX 7800 XT 263 W), takže Radeon RX 7900 GRE se svými nižšími takty funguje v energeticky efektivnějším pásmu. Podle recenzí z doby vydání má díky tomu při stejné spotřebě o několik procent vyšší výkon než Radeon RX 7800 XT, ale rozdíl není úplně obří. Pokud na spotřebu hledíte, stává se asi tímto Radeon RX 7900 GRE v rámci nabídky karet generace RX 7000 zajímavým. Mohlo by nakonec jít i o nejefektivnější grafiku v generaci RDNA 3.

Nízké takty by také měly znamenat, že je zde dost potenciálu pro přetaktování, ale OC kupodivu nebyl špatný ani u RX 7800 XT, kterému v přetaktované formě asi také pomůže vyšší frekvence pamětí.

Radeon RX 7900 GRE má v referenční podobně napájení dvěma osmipiny a chladič s třemi axiálními ventilátory, tak budou asi vypadat ve většině případů i nereferenční karty. Standardně jsou osazené čtyři výstupy – třikrát DisplayPort 2.1 (s podporou UHBR 13.5) a jedno HDMI 2.1.

Nižší cena

Doporučená cena Radeonu RX 7900 GRE nyní při jeho mezinárodním oficiálním startu je 549 $, tedy méně, než při loňském čínském uvedení (649 $). U nás tomu po připočtení DPH odpovídá 15 500 Kč či 612 €.

Prodej těchto karet se oficiálně rozběhne zítra (27. 2.).

Doposud bylo na trhu relativně méně různých nereferenčních verzí a u nás se onou polooficiální či neoficiální cestou dal koupit jen model s referenčním chladičem. Teď, když AMD model vydalo oficiálně i pro globální trh, ale přibude řada nových nereferenčních modelů, které by měly být běžně v nabídce. Informace už teď máme o kartách Radeon RX 7900 GRE, které pro tuto „obnovenou premiéru“ vydává Sapphire.

Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE 16GB

Základní variantou nereferenčních modelů od Sapphire je provedení Pulse. To je již karta s třemi ventilátory, které používají prstenec na okraji pro zpevnění a zlepšení statického tlaku a zalomené lopatky pro zlepšení akustického profilu (tyto ventilátory mají dvojkuličková ložiska a jsou společná pro všechny modely). Chladič má tloušťku 2,5 slotu a karta délku 32,0 cm.

Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Už model Pulse má mírné přetaktování proti referenčním specifikacím. Tatky u této verze jsou 1925 MHz pro herní frekvenci (OC o 2,4 %), takt boostu je 2290 MHz (+2,0 %). TDP je zvýšeno na 268 W (+3,1 %).

Ve specifikacích se to přímo nepíše, ale všechny tři modely včetně základního Pulse mají funkci vypínání ventilátoru při nečinnosti a nízké zátěži (tedy tzv. Fan Stop či 0dB režim).

Sapphire Pulse Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE 16GB

Dražší model v provedení Nitro+ je již tříslotová karta s krytem chladiče s backplatem z ocele, nicméně délka by měla být stejných 32,0 cm, opět se stejnými ventilátory se zalomenými lopatkami a stabilizačním prstencem. U této karty ale jsou snadno odpojitelné a vyměnitelné (Fan Quick Connect). V případě problému s ventilátorem nemusíte kartu ani demontoval, stačí vypojit ventilátor a nechat si poslat náhradní. Problémy s ventilátorem by se měly dát diagnostikovat (a hlásit výrobci) přímo v aplikaci TriXX od Sapphire.

Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Tento model je výrazněji přetaktovaný. Game Clock je u něj 2052 MHz (+9,1 %), boost 2391 MHz (+ 6,5 %). Chladič také má ARGB podsvícení, které lze pomocí headeru přímo propojit s řízením ARGB třeba ze základní desky nebo jiného externího zdroje, takže bude synchronizované s ostatními komponentami.

Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Tato karta má i dva BIOSy s možností přepínat mezi tichým režimem (ten má spotřebu samotného GPU, tedy TGP, nastavenou na 212 W) a OC režimem (TGP 244 W, zde už tedy bude TDP celé karty nejspíš někde okolo 290–300 W). Přepínat se dá fyzickým přepínačem na kartě, ale i softwarově z aplikace TriXX.

Sapphire Nitro+ Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE 16GB

Třetí model v nabídce má provedení Pure, které by mělo být založené na stejném 2,5 slotu silném designu chladiče jako provedení Pure (délka je tedy také 32,0 cm) s třemi ventilátory, ale v bílé barvě s červenou iluminací. Toto provedení by mělo být velmi podoné kartám Pure řady RX 7700 XT a RX 7800 XT.

Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Takty u karty Pure jsou také zvýšené. Game Clock je 1975 MHz (+5,1 %), boost 2333 MHz (+3,9 %). Karta má dva BIOSy s možností přepnout do tichého módu, stejně jako u karty Nitro+.

Sapphire Pure Radeon RX 7900 GRE 16GB Autor: Sapphire

Všechny tři karty by jinak měly mít v balení přiloženou podpěru ve tvaru L, která se přišroubuje v prostoru záslepek PCB a podpírá kartu zespodu proti prohybu.

Zdroje: AMD, Sapphire