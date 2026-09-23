Nové čipy GDDR7 přinesou grafickým kartám 2× i 3× větší paměť. Budeme si to ale moct dovolit?

Když jsme v minulých letech ještě teprve vyhlíželi grafické karty s pamětí GDDR7, by s nimi spojený jeden zajímavý příslib. GDDR7 nabízela čipy s vyšší 3GB kapacitou, což umožňuje osadit vyšší kapacity paměti – například 12 GB na 128bitové karty a 18 GB na 192bitové. Vypadá to, že možnosti se posunou ještě dál, teď totiž do výroby půjdou čipy s ještě větší kapacitou. Otázka je, k čemu to přesně bude dobré při dnešních cenách.
4GB a 6GB čipy GDDR7
Čínský leaker vystupující na sociálních sítích jako Weibo s přezdívkou Golden Pig Upgrade Pack (či jen Golden Pig Upgrade) přišel nyní s informací, že výrobci pamětí DRAM chystají ještě vyšší kapacity pamětí GDDR7, než jsou 3GB čipy (poznámka: kapacity se tradičně uvádí v gigabitech místo gigabajtů, takže 2GB čipy – dnes nejběžněji používané ve většině karet GeForce RTX 5000 – jsou obvykle označované jako 16Gb, zatímco 3GB čipy jako 24Gb).
Tyto vyšší kapacity by údajně mohly přijít na trh v roce 2027 či v roce 2028, takže teoreticky půjdou využít v příští generaci GPU – RDNA 5 u AMD, Rubin u Nvidie. Nicméně někdy nasazení trvá delší dobu, takže v praxi by se mohly objevovat i až v dalších letech.
Podle Golden Pig Upgrade Pack se prý chystají konkrétně čipy s kapacitou 32 Gb, tedy 4 GB na jeden čip, a s kapacitou 48 Gb, čili 6 GB na jeden čip. Jde o docela velký skok, kdy čipy budou poskytovat ve stejném balení s 32bitovou sběrnicí dvojnásobnou kapacitu proti těm dnes používaným. Taková GeForce RTX 5060 Ti se 128bitovou sběrnicí by tak při zachování osazení pouze čtyřmi čipy mohla mít kapacity 16 GB a 24 GB. A pokud by se použilo „clamshell“ zapojení s dvojnásobkem čipů na každém kanálu (jaké teď používají GeForce RTX 5060 Ti 16 GB), mohly by tyto karty mít dvojnásobné kapacity 32 GB a 48 GB. A GPU s širšími sběrnicemi budou moci mít paměti zase úměrně více.
Aktuální vysoké ceny pamětí ale nejspíš znamenají, že herní GPU nedostanou možnost tyto vyšší kapacity paměti GDDR7 využít. Přinejmenším pokud se situace v AI sektoru nějak neumravní a ceny pamětí výrazně neklesnou. Už dnes nejsou v herních GPU využívány ony dávno dostupné 24Gb čipy, patrně kvůli ceně, která je i v přepočtu na kapacitu výrazně vyšší než u 16Gb.
Je dost pravděpodobné, že výrobci tyto kapacity nyní chystají čistě se zaměřením na GPU, které sice budou používat GDDR7 jako herní karty, ale budou určené pro roli AI akcelerátoru. S těmito čipy se například bude dát vyrobit akcelerátor využívající stejné GPU jako GeForce RTX 5090, ale nesoucí 128 GB (se 32Gb) nebo dokonce 192 GB grafické paměti (se 48Gb čipy). Šlo by tedy o jednodušší a nejspíš pořád levnější náhradu akcelerátorů založených na extrémnějších GPU s pamětí HBM3 a HBM4. Do herních grafických karet se nejspíš takovéto čipy mohou dostat až ve vzdálenější budoucnosti – pokud vůbec někdy.
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Micron už výrobu menších čipů rovnou ukončuje
V tomto kontextu je pozoruhodné, že prakticky současně přichází zpráva o tom, že Micron ukončuje výrobu svých 16Gb čipů GDDR7. Ve svém katalogu tento výrobce pamětí měl 16Gb (2GB) i 24Gb (3GB) čipy, ale zdá se, že se chce plně soustředit na výrobu lukrativnějších 24Gb, které jsou údajně stále hodně drahé. Micron by tak úplně odřízl trh běžných herních grafických karet (i když nemůžeme vyloučit, že jde třeba jen část obměny generací a 16Gb čipy nebudou později nahrazeny třeba novějšími a rychlejšími typy se stejnou kapacitou).
Micron není jediným a asi ani hlavním dodavatelem pamětí GDDR7 s 2GB/16Gb kapacitou, takže to neznamená, že karty s nynějšími kapacitami paměti se budou muset přestat vyrábět. Nicméně konec výroby v jeho továrnách zmenší nabídku čipů a teoreticky by tedy mohl vyhnat ceny pamětí s touto kapacitou nahoru, což by pak patrně dál prodražilo současné modely grafických karet GeForce RTX 5000 pro desktopová PC a notebooky (s výjimkou RTX 5090 pro notebooky a RTX 5070 12GB pro notebooky, které jsou již založené na 24Gb čipech).