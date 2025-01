Nové grafiky AMD jsou na tom líp, než se zdá. RX 9070 XT možná už za dva týdny, překvapivý výkon?

Když v pondělí AMD neukázalo prakticky nic o nových grafikách Radeon v úvodní prezentaci na CES 2025, objevily se názory, že nemá co nabídnout a/nebo že GPU ještě nejsou hotová. (Není ale úplně pravda, že o grafikách nebyly žádné informace – to co firma sdělila mimo „keynote“, jsme shrnuli tady.) Vypadá to, že to bylo jen zdání a nové grafiky jsou naopak blíž, dokonce by mohly vyjít ještě v lednu a před prvními GeForce RTX 5000.

Ve stáncích výrobců grafik na CES 2025 jsou Radeony RX 9070 (zřejmě hlavně XT) vystavené a AMD ukazovalo i samotný čip Navi 48, který je výrazně obdélníkový a asi větší, než se čekalo. Z fotek je to trochu ošidné analyzovat, ale mohl by mít až okolo 390 mm², i když se objevily i střídmější odhady (dejme tomu 350 mm²). Připomeňme, že GPU je vyráběné na 4nm procesu, zřejmě N4 od TSMC.

Mohly by grafiky generace RDNA 4 vyjít už v lednu?

V tuto chvíli asi nejdůležitější informace je, že obavy z vydání třeba až někdy koncem března (protože AMD mluvilo jenom o Q1 2025) se nemusí vůbec naplnit. Z více stran přišly indicie, že vydání bude spíše dřív. První byla od firmy XFX, která uvedla o svých grafikách (firma vyrábí exkluzivně karty Radeon, i když před 20 lety začínala s GeForce), že máme očekávat víc informací 24. ledna.

Respektive, firma dokonce uvedla na Instagramu vedlo obrázků karet „Coming Soon… 24.1.25“, byť to nemusí přímo znamenat den dostupnosti v obchodech, mohlo by jít i o nějaký „event“ s papírovým odhalením (tím, co jsme čekali od CES 2025).





Provedení Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC Autor: Gigabyte, via VideoCardz

To by mohl být sice nějaký omyl nebo šum, ale k lednu pak začaly ukazovat další věci. V americkém obchodě B&H Photo Video se objevily v katalogu Radeony RX 9070 a RX 9070 XT (tedy nejen vyšší model, ale i ten levnější) od Asusu s poznámkou, že předobjednávky bude možné zadávat už od 23. ledna (za pouhé dva týdny).

Na čínském fóru Chiphell se dnes nakonec objevila informace, podle které už začalo posílání vzorků karet minimálně části recenzentů (teoreticky by mohlo jít zatím jen o „VIP“ média nebo youtubery). A NDA neboli embargo na informace údajně vyprší 22. ledna.

To může být buď den, kdy budou moct vyjít recenze, nebo by to mohlo být nějaké papírové předodhalení s tím, že recenze budou o něco později (a dostupnost karet v obchodech také později). Nicméně po vydání recenzí už by mělo poměrně brzo následovat vydání do prodeje, obvykle to bývá najednou, nebo s odstupem třeba jen 24 hodin. Mezi papírovým odhalením a recenzemi/vydáním bývá delší doba, ale obvykle jen zhruba dva týdny, nemělo by to být déle než měsíc.

Provedení Asus RX 9070 XT Prime Autor: Asus, via VideoCardz

Je zajímavé, že v případě, že by ten 22., 23. nebo 24. leden znamenal vydání, stihlo by AMD nakonec Radeon RX 9070 XT dostat do obchodů ještě před Nvidií. Její první model, kterým má být GeForce RTX 5080, jde totiž na trh až 30. 1. Tyto rozdíly nicméně asi mají víc symbolického než praktického významu.

Specifikace?

Na CES 2025 byly k vidění karty, ale nikdo zatím nemá povolení sdělit nic k parametrům, a to ani ke kapacitě paměti. Tu ale dříve prozradil Asus a mělo by už být definitivní, že jak Radeon RX 9070 XT, tak levnější RX 9070, dostaly 16 GB paměti GDDR6.

Co ukázaly fotky karet, je že nereferenční Radeony RX 9070 XT budou někdy napájené třemi osmipinovými konektory, ale není to nutnost – výchozí konfigurace má jen dva konektory a již byly vidět nereferenční grafiky jen se dvěma osmipiny, včetně relativně vyšších modelů (ASRock má také jednu kartu s 12+4pinem). Trojice konektorů může být asi jen preference (a rezerva pro přetaktování), stejně jako tlusté trojventilátorové chladiče. Ty se ostatně objevují i na výrazně úspornějších grafikách kvůli vzhledu – v dnešních obřích prosklených bednách malé karty nevypadají dost dobře. Každopádně i se dvěma osmipiny může spotřeba jít až do nepříjemného pásma 300–375 W, víc než dva piny tedy mimo OC asi není třeba.

Zdroj: Youtube.com

Dnes ovšem unikl snímek z GPU-Z, který by snad mohl dávat lepší pohled na specifikace, opět na Chiphellu od leakera s přezdívkou Apoleon. Není jasné, je-li pravý a jak spolehlivé informace jsou, karta je softwarem zatím nerozpoznána (ukazuje se jako Radeon RX 7800 XT). Utilita ale píše, že GPU má 4096 shaderů, což by mělo sedět, a 256bitové paměti, které běží na taktu 20,0 GHz efektivně a něco (propustnost 645 GB/s).

Takty jádra mají být 2520 MHz v základu a 3060 MHz v boostu – pokud je to detekováno správně. Prozatimní výkon je prý někde okolo 6345 bodů v 3D marku Speed Way a 14 591 bodů v 3D Marku Time Spy Extreme. Zatím tato čísla asi spíš pusťte z hlavy, nemají odpovídat finálnímu výkonu a tato karta také třeba může být nějakou vysoko přetaktovanou edicí.

Provedení Asus RX 9070 XT TUF OC Autor: Asus, via VideoCardz

Bude to lepší, než se lidé báli?

Mimochodem, tento leaker (měl by to být jeden z administrátorů Chiphellu a recenzent) napsal komentář „situace se změnila“, který implikuje, že by tyto grafiky mohly pozitivně překvapit. Pokud překlad z čínštiny nekecá, doporučuje zatím nepředobjednávat nové GeForce RTX 5000 od Nvidie (míněno dokud nebude možné jejich výkon porovnat s těmito Radeony, což může na jejich výhodnost vrhnout jiné světlo) a dokonce „prodat okamžitě“ grafiky vyšší než GeForce RTX 4060 (implikováno, že by mohla výrazně utrpět jejich hodnota) – to poslední ale může být nadsázka.

Zatím nějaké projekce výkonu každopádně berte s rezervou. Na internetu se objevily různé benchmarky, ale zatím prý ke kartám nejsou oficiální ovladače (ty používané k testování chladičů například mají být upravené tak, aby na nich šel používat Furmark, ale ne měřit výkon; předchozí čísla z 3D Marku by asi už mohla být na ovladačích, které aspoň 3D Mark podporují) a tudíž žádné testy nejsou úplně spolehlivé.

Ty, které jsou pořízené s alfa ovladači, mohou mít nižší než reálný výkon, ale teoreticky i ošidně vyšší, pokud třeba benchmark nefunguje korektně a nevykresluje všechny detaily nebo má nižší rozlišení. Co se týká výkonu, raději počkejte na recenze, zvlášť jestli to budou už jen ty dva týdny.

Soudě dle jiného komentáře od leakera Zhangzhogzhao ze zdá, že možná výrok „situace se změnila“ mluví o tom, že AMD změnilo dříve zamýšlené specifikace směrem nahoru posunem taktů a potřeby. Původně snad Radeon RX 9070 XT měl mít 265W TDP (upřesnění z předchozích informací o „26ד), ale už to neplatí, spotřeba byla zřejmě zvýšena – i u referenčních parametrů. Informace o tom, že by karty mohly konzumovat 300 W a více se asi potvrzují, zřejmě to ale nebyl původní plán. Grafika, jejíž snímek z GPU-Z se objevil, měla při zátěži zdá se spotřebu 330 W (přesněji 329 W) dle telemetrie. Není jasné, zda šlo o referenční, nebo nereferenční model.

Zdroje: XFX, VideoCardz (1, 2, 3, 4, 5)