Nové mainstreamové SSD od WD dohnalo highendového Blacka, už používá PCIe 4.0 naplno

WD měl doteď v nabídce pod highendovými SSD levnější PCIe 4.0 moduly WD Black SN770. Ty ovšem byly jedny z pomalejších „Gen 4“ úložišť. Teď ovšem firma uvádí jako jejich náhradu nové mainstreamové moduly WD Black SN7100, které jsou o dost výkonnější a už budou potenciál rozhraní PCIe 4.0 ×4 plnohodnotně využívat. Výhledově možná tedy zastoupí i dosavadní highend Black SN850X (který firma nejspíš také plánuje nahradit něčím novým).

WD Black SN7100 jsou klasické NVMe moduly v provedení M.2 2280, která firma nabízí v kapacitách 500 GB, 1000 GB a 2000 GB. Příští rok pak ještě přibude 4TB verze, zatím ale ještě nemá sdělené parametry. Jako předchozí generace by měla být založená na řadiči vyvíjeném přímo firmou WD. Ten je patrně koncepcí úsporný mainstreamový se čtyřmi kanály a bez mezipaměti DRAM, tedy využívající jen blok HMB v RAM počítače.

Hlavním zdrojem výkonnostních zlepšení tohoto SSD je patrně nová NAND. Měly by být použité čipy z produkce WD/Kioxie s 218 vrstvami (WD Black SN770 má starší 112vrstvé čipy). Jeden čip má již kapacitu 1024 Gb (128 GB), což znamená, že na 500GB modul stačí čtyři (plus řadič). To je důvod, proč toto SSD již nenabízí 250GB variantu, která u SN770 ještě byla – neměla by dost čipů na plné osazení čtyřkanálového řadiče. Důležité je, že NAND je pořád se záznamem typu TLC, nikoliv QLC (záznam TLC je přímo uvedený ve specifikacích).





WD Black SN7100 zdá se podobně jako dříve levný nižší model WD Blue SN5000 přechází na nové značení se čtyřmístnými čísly. Je tedy pravděpodobné, že v highendu se chystá zase nějaký výkonný model WD Black 8000 či WD Black 9000, možná již s rozhraním PCIe 5.0.

PCIe 4.0 ×4 naplno

Proti WD Black SN770 má nová řada WD Black SN7100 značně lepší parametry. U předchůdce vrcholily rychlosti čtení někde u 5000–5150 MB/s a náhodný přístup u 740–800 tisíc IOPS. Moduly SN7100 už dosahují rychlosti až 7250 MB/s při čtení a 6900 MB/s při zápisu (to platí patrně pro zápis do pseudoSLC cache, jako obvykle). Moduly jsou tedy už na úrovni highendových SSD generace PCIe 4.0.

Náhodný přístup je také zlepšený. Při čtení má dosahovat až 1 000 000 IOPS a při zápisu až 1 400 000 IOPS. Uvedené hodnoty platí pro moduly s kapacitami 2 TB a 1 TB, kterým pomáhá osazení osmi a více čipů NAND (protože na každém kanále lez provádět interleaving mezi více čipy). Verze s kapacitou 500 GB má o něco horší výsledky, viz tabulku:

Specifikace a výkonnostní charakteristiky WD Black SN7100 Autor: Western Digital

Moduly WD Black SN7100 mají klasicky pětiletou záruku a i zapisovací garance je zcela typická odpovídající 600 přepisovacím cyklům na buňku – 600 TB pro 1TB model a odpovídajících 300 TB pro 500GB verzi a 1200 TB pro 2TB modul. Co nevíme, je spotřeba, o níž se datasheet k modulům nezmiňuje. Neměla by však být nijak vysoká a v klidu by zřejmě měl řadič mít patřičné úsporné režimy umožňující použití i v notebooku (beze ztráty výdrže na baterii).

WD Black SN7100 s Asus ROG Ally X Autor: Western Digital

Oficiální ceny jsou 60 $ za 500GB kapacitu, 90 $ za 1TB model a za 2TB verzi chce firma 150 $. To jdou alespoň doporučené částky, které firma také ukazuje na svém vlastním eshopu (který teď provozuje pod hlavičkou SanDisku). Tyto ceny většinou bývají nadsazené a v praxi se pak moduly prodávají v obchodech za lepší – byť někdy může chvíli trvat, než se na ně dostanou. Tudíž z těchto cen asi ještě nemá cen úplně hodnotit výhodnost nové generace proti jiným SSD a bude lepší vyčkat, až se ceny v obchodech setřesou na normální úroveň.

