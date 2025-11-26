Nové Poco F8 Ultra má subwoofer na zádech. A k tomu je poctivou vlajkou se vším všudy

Jak dnes zaujmout mezi smartphony? Někdo jde cestou designu, jiný sází na zajímavé inovace. Poco na dnešní globální akci představilo ve spolupráci s Bose novou vlajkovou loď F8 Ultra, která se odlišuje hned trojicí reproduktorů – dvěma stereo a samostatným subwooferem na zádech.
Nová úroveň mobilního audia?
Největším marketingovým lákadlem je bezpochyby vylepšený audio systém využívající technologii Sound by Bose. Poco F8 Ultra tak nabízí plnohodnotný 2,1kanálový zvuk, který má podle slov výrobce přinést dosud nevídanou čistotu a bohatě hluboké basy, které prý mobilní trh ještě neslyšel.
Kompletní odhalení telefonu můžete najít na YouTube:
„Pro mnoho mladých lidí je smartphone herní konzole a hlavní reproduktor v jednom, což znamená, že kvalitní audio je zásadní. Po měsících společného vývoje, od hardwarového návrhu až po detailní ladění zvuku, toto partnerství otevírá pro značku POCO novou kapitolu. Pokračujeme v objevování toho, jak může prémiový zvuk prohloubit způsob, jakým lidé vnímají technologie.“ říká Kang Lou, senior product Marketing Manager a mluvčí společnosti Poco.
Plnohodnotná vlajka, jak se patří
Přestože je audio v centru pozornosti, Poco F8 Ultra nezaostává ani v ostatních disciplínách. V útrobách tepe aktuálně nejvýkonnější SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o 12 nebo 16 GB RAM a až 512GB vnitřní úložiště. Energii dodává 6 500mAh baterie s podporou rychlého 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.
Telefon přichází s 6,9" AMOLED displejem (ano je to hodně, v roce 2012 bychom jej nazývali phabletem) s rozlišením 2 608 × 1 200 px, jasem až 3500 nitů a podporou DC stmívání až na úroveň 1 nitu. Na zádech najdete trojici 50Mpx fotoaparátů (hlavní, 5násobný teleobjektiv a 102° šíro), z přední strany pak 32Mpx selfie kameru.
Poco F8 Ultra bude dostupné v černé a mnohonásobně atraktivnější Demini Blue variantě. Ta má záda vyrobená z 3. generace nanotechnologického materiálu Xiaomi, který má zajistit odolnost vůči nečistotám a běžnému opotřebení. A ruku na srdce, vypadá minimálně na fotografiích jako textilní plášť reproduktoru.
Dostupnost a ceny? Už v prosinci
Poco F8 Ultra bude u nás dostupný ve dvou výše zmíněných barevných variantách, a to v kombinaci 16/512 GB za cenu 21 999 Kč. Předprodeje startují 2. prosince 2025 a v rámci úvodní zaváděcí akce bude možné telefon pořídit za zvýhodněnou cenu 18 299 Kč, a to až do 26. prosince 2025.
zdroj: tisková zpráva