Cnews.cz  »  Mobilovinky  »  Nové Poco F8 Ultra má subwoofer na zádech. A k tomu je poctivou vlajkou se vším všudy

Mobilovinky

Nové Poco F8 Ultra má subwoofer na zádech. A k tomu je poctivou vlajkou se vším všudy

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Poco F8 Ultra
Všechny fotografie
S třetím samostatným subwooferem na zádech nabízí nové Poco F8 Ultra plnohodnotný 2,1kanálový zvuk posvěcený společností Bose. K tomu přidává špičkový výkon a plnohodnotnou vlajkovou výbavu.

Jak dnes zaujmout mezi smartphony? Někdo jde cestou designu, jiný sází na zajímavé inovace. Poco na dnešní globální akci představilo ve spolupráci s Bose novou vlajkovou loď F8 Ultra, která se odlišuje hned trojicí reproduktorů – dvěma stereo a samostatným subwooferem na zádech.

Nová úroveň mobilního audia?

Největším marketingovým lákadlem je bezpochyby vylepšený audio systém využívající technologii Sound by Bose. Poco F8 Ultra tak nabízí plnohodnotný 2,1kanálový zvuk, který má podle slov výrobce přinést dosud nevídanou čistotu a bohatě hluboké basy, které prý mobilní trh ještě neslyšel.

Kompletní odhalení telefonu můžete najít na YouTube:

Zdroj: Youtube.com

„Pro mnoho mladých lidí je smartphone herní konzole a hlavní reproduktor v jednom, což znamená, že kvalitní audio je zásadní. Po měsících společného vývoje, od hardwarového návrhu až po detailní ladění zvuku, toto partnerství otevírá pro značku POCO novou kapitolu. Pokračujeme v objevování toho, jak může prémiový zvuk prohloubit způsob, jakým lidé vnímají technologie.“ říká Kang Lou, senior product Marketing Manager a mluvčí společnosti Poco.

Plnohodnotná vlajka, jak se patří

Přestože je audio v centru pozornosti, Poco F8 Ultra nezaostává ani v ostatních disciplínách. V útrobách tepe aktuálně nejvýkonnější SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 doplněný o 12 nebo 16 GB RAM a až 512GB vnitřní úložiště. Energii dodává 6 500mAh baterie s podporou rychlého 100W drátového a 50W bezdrátového nabíjení.

Nový Realme GT 8 Pro je snem pro 3D tiskaře. Vyměnitelné foto moduly otevírají prostor kreativitě Přečtěte si také:

Nový Realme GT 8 Pro je snem pro 3D tiskaře. Vyměnitelné foto moduly otevírají prostor kreativitě

Telefon přichází s 6,9" AMOLED displejem (ano je to hodně, v roce 2012 bychom jej nazývali phabletem) s rozlišením 2 608 × 1 200 px, jasem až 3500 nitů a podporou DC stmívání až na úroveň 1 nitu. Na zádech najdete trojici 50Mpx fotoaparátů (hlavní, 5násobný teleobjektiv a 102° šíro), z přední strany pak 32Mpx selfie kameru.

Poco F8 Ultra bude dostupné v černé a mnohonásobně atraktivnější Demini Blue variantě. Ta má záda vyrobená z 3. generace nanotechnologického materiálu Xiaomi, který má zajistit odolnost vůči nečistotám a běžnému opotřebení. A ruku na srdce, vypadá minimálně na fotografiích jako textilní plášť reproduktoru.

Dostupnost a ceny? Už v prosinci

Poco F8 Ultra bude u nás dostupný ve dvou výše zmíněných barevných variantách, a to v kombinaci 16/512 GB za cenu 21 999 Kč. Předprodeje startují 2. prosince 2025 a v rámci úvodní zaváděcí akce bude možné telefon pořídit za zvýhodněnou cenu 18 299 Kč, a to až do 26. prosince 2025.

zdroj: tisková zpráva

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Jak nejčastěji sdílíte soubory s blízkými a přáteli?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
Chápu, že to je zajímavý telefon, ale vzhledem ke značce to je dost vysoká cena i po slevě. Jako majitel POCO telefonu to i přesto nemohu doporučit.
QproTest

Dále u nás najdete

Jak funguje platforma IBM Power11?

Jurečka ohledně odvodů OSVČ, jejich zvýšení není v zájmu OSVČ

Datové centrum ve vesmíru? Ale prosím, beze všeho…

Příští rok oslaví rodinná firma JK šperky 35 let na trhu

Bitcoinová královna dostala 11 let za miliardové podvody

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Daniela práce baví i nabíjí. Jeho vášeň pro stěhování táhne celý tým

Diabetes prvního typu se dá léčit open-source slinivkou

Jak se rodilo předčasně před 50 lety? Separace a traumata

Prevence rakoviny slinivky odhalila už tři nádory

V dětství přihlížela domácímu násilí, teď se cítí bezpečně

Lékaři zdarma a bez objednání změří kapacitu plic

Kubík musel na mimotělní oběh hned po porodu

ChatGPT rozšiřuje prostor pro spolupráci

Jak úřednicí zdůvodní obrat, že EET přinese desítky miliard korun?

Tepovač si koupil kvůli synovi a dnes čistí po celé Praze

Čelíme obřímu tlaku Facebooku a Googlu, říkají média

Odpovědnost za rozhodnutí zůstává na lidech AI navzdory

Osvědčený recept na linecké. Zásadní je správný poměr surovin

Pětina lidí leží v nemocnicích zbytečně, ale není je kam přemístit