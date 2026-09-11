„Nové“ procesory pro nejlevnější herní počítače od AMD: Ryzen 5 5500F a Ryzen 5 7500

Vypadá to, že deset let poté, co AMD oficiálně vypustilo na trh socket AM4 (zprvu ještě pro procesory s architekturou Excavator a jen OEM trh, což bylo v září 2016), teď ještě pro tuto platformu vyjde nový procesor. Ne ale úplně nový. AMD totiž teď vydalo dva modely, které dřív neexistovaly, ale jsou založené na křemíku vydaném v letech 2020 a 2022, a první z nich přijde právě na starší platformu používající paměti DDR4.
Ryzen 5 5500F: Lepší alternativa Ryzenu 5 5500?
První z „novinek“ je Ryzen 5500F – procesor s šesti jádry (a 12 vlákny) Zen 3. Ty mají základní takt 3,0 GHz a maximální boost 4,4 GHz. Používá ještě 7nm výrobní proces jako ostatní Zeny 3 a je samozřejmě pro desky se socketem AM4, kde podporuje dvoukanálové paměti DDR4–3200. Procesor je odemčený pro přetaktování a má 65W TDP. Poměrně důležitý detail je, že v čipu je jen 16 MB L3 cache, zatímco vyšší modely (5600, 5600X) mají 32MB L3 cache.
Model je označený velmi podobně modelu Ryzen 5 5500 (s frekvencemi 3,6–4,2 GHz), který se zdá se prodává v překvapivě velkých počtech do nejlevnějších herních počítačů. Ten je však nouzovou dost kompromisní volbou, jakkoli populární. Je totiž založen na původně mobilním APU Cezanne s vypnutou grafikou, který nepodporuje PCI Express 4.0 (umí stále jen PCIe 3.0). A zde je právě rozdíl. Ryzen 5 5500F je přes pouze 16MB cache místo na Cezanne založený na výkonnějším čipletovém návrhu Vermeer, který je použitý v Ryzenech 5 5600 a tak podobně.
Osekaná cache u modelu 5500F (možná s cílem upotřebit zbytky čipů z výroby s defektem v bloku SRAM tvořícím L3 cache) je docela škoda, protože tímto utrpí zrovna ten herní výkon. Pravděpodobně by ale model 5500F ve hrách pořád mohl být lepší než model 5500, protože se zdá, že APU procesory od AMD mívají méně výkonné paměťové řadiče (přinejmenším to teď bude možné otestovat). Ryzen 5 5500F ale zejména poskytuje podporu rozhraní PCI Express 4.0 ×16 pro GPU i PCI Express 4.0 ×4 pro SSD, která u modelu Ryzen 5 5500 velmi chybí, zvlášť když dnes už na trhu jsou grafiky a SSD používající rozhraní PCIe 5.0.
Minimálně díky tomu by 5500F mohl být pro herní počítače lepší méně kompromisní volbou, než na Cezanne založený model 5500. Na druhou stranu bude mít asi o něco horší spotřebu v zátěži i v klidu kvůli čipletovému řešení. Model 5500F má mimochodem stejný boost jak model 5600 (ten má takty 3,5 / 4,4 GHz), přes nižší základní takt.
AMD uvádí, že procesor má být v globálním prodeji, ale zatím neznáme cenu. Snad by neměl být používán jen v OEM počítačích, protože podle specifikací se bude prodávat v krabicovém (retailovém) balení i se základním chladičem Wraith Stealth. Ideální by bylo, kdyby cena byla podobná jako u modelu 5500 (ten teď ve velkých eshopech začíná u 2000 Kč) a výrazně nižší než u Ryzenu 5 5600 (cca 2700–3000 Kč), u kterého není nevýhoda osekané cache. Ale uvidíme, jak se to vyvine.
Ryzen 5 7500
Druhý z procesorů je už pro platformu AM5 a desky vyžadující paměti DDR5. V tomto případě je pro změnu označení skoro stejné jako u Ryzenu 5 7500F, což od počátku bylo levné a výhodné CPU pro herní počítače (hlavně před zlevněním modelů 7600 a 9600X). Šlo o čipletový 5nm procesor se šesti jádry Zen 4, kterému ale chyběla integrovaná grafika, již jinak v této generaci všechny modely měly.
Ryzen 5 7500 je totéž, co Ryzen 5 7500F, ale má na rozdíl od něj zachované integrované GPU s dvěma CU (128 shadery) generace RDNA 2. Frekvence jsou stejné: 3,7 GHz v základu a boost 5,0 GHz, přičemž procesor je možné přetaktovat. A zůstala i 32MB L3 cache, TDP je 65W. Procesor má stejně jako ostatní Ryzeny 7000 a 9000 také podporu PCI Expressu 5.0.
Cílem modelu 7500 jsou tedy patrně uživatelé, kteří chtějí podobný levný procesor jako je 7500F, ale s možností ho použít i v počítači bez samostatné grafické karty – například když je grafika v reklamaci, nebo kdybyste ho v budoucnu chtěli přesunout z herního PC do kancelářského (mohlo by to tedy být například provizorní CPU, pokud teď kupujete počítač s cílem později upgradovat na Zen 6).
Procesor se opět má prodávat globálně a existuje v retailovém balení s chladičem Wraith Stealth, takže by snad mohl být ve volném prodeji. Opět ale neznáme jeho doporučenou (ani reálnou) cenu. Aby ho mělo smysl kupovat, musel by samozřejmě stát méně, než model 7600 nabízející stejnou výbavu, ale vyšší frekvence (ten stojí kolem 4000 Kč, za což lze mimochodem mít i model 7600X).