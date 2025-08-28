Návrat Intelu? Jeho nový procesor má 288 jader v 17 čipletech, s jeho vlastní 1,8nm technologií

Včera jsme psali o představení výpočetního GPU Blackwell Ultra od Nvidie na letošní konferenci Hot Chips a na stejné akci představoval svoji novinku také Intel. V jeho případě je to ale procesor zcela nový: První Xeon s počtem jader, který přesáhl dokonce i aktuální 192jádrové Epycy od AMD, a dokonce vyráběný 1,8nm procesem Intelu, který měl být začátkem návratu firmy na špičku, byť zatím stále není jasné, jak moc tyto tužby naplní.
Možná si vzpomínáte, že 288jádrový procesor už Intel sliboval v generaci Sierra Forest, což měly být Xeony 6900E s „E-Core“ jádry Crestmont (z procesorů Meteor Lake) vyráběné 3nm procesem. Ty byly ale podle různých zvěstí už před delší dobou zrušené (jejich vydání bylo původně ohlášené ještě na rok 2024). Mělo jít o „AP“ verzi procesoru Sierra Forest s 12kanálovými pamětmi, Intel ale nakonec vydal jenom menší „SP“ verzi Sierra Forest s osmikanálovými pamětmi, jako Xeon 6700E s maximálně 144 jádry. AP procesory jsou aktuálně jen s jádra P-Core (Xeon 6900P).
Clearwater Forest-AP: 1,8nm proces, shrink Skymontu a 288 jader
Verze AP s 12kanálovou platformou se ale přece jenom dostane na trh v následující generaci Clearwater Forest (mělo by tedy už jít o Xeon 7900E, pokud značení zůstane zachováno). Měla by být zachovaná stejná platforma a socket a opět půjde o čipletový procesor. Tentokrát ale o dost pokročilejší.
Procesor bude mít konečně těch slíbených 288 jader. V pouzdru procesoru bude celkem 12 čipletů či dlaždic s jádry (každý by tedy měl nést 24 jader, v šesti čtyřjádrových klastrech vždy se společnou 4MB L2 cache). Tyto čiplety budou vyráběné 1,8nm procesem Intelu (Intel 18A).
Tyto čiplety ale neleží přímo na substrátu, ale jsou 3D pouzdřením Foveros Direct 3D posazené na základový čiplet (Base Chiplet). Ty jsou na procesoru tři, každý tedy nese čtyři CPU čiplety. Základový čiplet zajišťuje propojení všech CPU čipletů, ale také propojení jader (ta je typu mesh) a obsahuje i bloky L3 cache. Také paměťové řadiče jsou v těchto čipletech. Vyráběn je také v továrnách Intelu, na procesu Intel 3.
Po stranách má pak procesor ještě připojené dva IO čiplety, obsahující například řadiče PCI Expressu a také speciální akcelerátory (Quick Assisst) pro různé účely, které Intel do procesorů přidává. Tento čiplet využívá 7nm proces Intelu (Intel 7). Na rozdíl od spotřebitelských CPU pro PC tedy v serverech Intel používá své vlastní technologie, takže jeho továrny budou mít to vyrábět.
Propojení mezi základovými čiplety a mezi základovými čiplety a IO čiplety budou zajišťovat křemíkové můstky EMIB v substrátu, podobně jako jsou propojené čiplety v Xeonech Sapphire Rapids, Emerald Rapids a Granite Rapids.
Jádro Darkmont
Stejně jako Sierra Forest je tento procesor založený na architektuře efektivních jader E-Core, což dovolilo vyškálovat jejich počet na takové číslo. Ovšem zatímco předchozí generace měla jen jádra Crestmont, což byl vylepšený Gracemont známý z procesorů Alder Lake, v Clearwater Forestu je jádro Darkmont, což je 1,8nm vylepšená verze architektury Skymont, vydané v procesorech Lunar Lake a Arrow Lake. Nová zlepšení v Darkmontu proti Skymontu asi budou relativně menší, ale už Skymont je velmi „široká“ a výkonná architektura, jak jsme probírali ve speciálním článku o tomto jádru:
Vedle samotných zlepšení v jádru Skymont má Darkmont posílenou sdílenou L2 cache, ta má nižší latenci, místo 19 cyklů jen 17 cyklů. Propustnost má být dvojnásobná proti Gracemontu a Crestmontu – až 400 GB/s pro všechna jádra dohromady, jedno jádro může špičkově využít až 200 GB/s.
Současně Propojovací logika komunikuje s RAM a dalšími jádry propustností až 35 GB/s. To už je o něco slabší – ideálním nasazením pro Clearwater Forest proto asi budou cloudové servery, kdy typicky procesor bude rozparcelován mezi mnoho nájemníků a jednotlivé bloky jader nebudou moc komunikovat mezi sebou. L3 cache má procesor celkem 576 MB a je rozdělená mezi jednotlivé základové čiplety – každý by měl obsahovat 192 MB.
Celkově má podle Intelu mít Clearwater Forest o 17 % vyšší výkon při stejné frekvenci proti Sierra Forestu s jádry Crestmont (pokud by se porovnával výkon architektury Skymont proti Gracemontu, byl by asi rozdíl větší). Tento údaj je pro měření benchmarkem SpecIntRate 2017.
Až na nižší výkon v SIMD instrukcích (Skmont/Darkmont má 128bitové jednotky a nepodporuje AVX-512) a absenci SMT by proto Clearwater Forest mohl být hodně výkonné řešení, třebaže by se to od „E-Core“ produktu nečekalo. Dost ale bude záležet na tom, zda bude 288 jádrům Skymont stačit propojovací logika a řadiče pamětí. Benchmarky Clearwater Forestu by kadžopdáně mohly být hodně zajímavé.
Konektivita
Procesor bude mít 12kanálový řadič pamětí, podporující rychlost až DDR5–8000, ta ovšem vyžaduje moduly MCR-DIMM s multiplexovacím bufferem. Podporována je kapacita RAM až 1,5 TB RAM a řadič s 96 linkami PCI Express 5.0 (z toho 64 linek může být použito jako CXL). Je možné mít i dvouprocesorovou (2S) konfiguraci s 576 jádry, 192 linkami PCIe 5.0 a 3 TB paměti.
Darkmont bude i v noteboocích
Intel nesdělil přímo, kdy tyto procesory přijdou na trh, nejdříve to ale asi bude v první polovině roku 2026. Stejnou architekturu jader Darkmont bude ovšem možné vidět ještě dřív v procesorech Panther Lake pro notebooky. Ty jsou také vyráběné technologií Intel 18A a jádra Darkmont v nich budou sloužit jako E-Core.
Tyto procesory přijdou na trh jako Core Ultra 300 zřejmě ještě závěrem letošního roku, ale širší dostupnost možná nastane také až po přelomu roku, možná podobně tomu, jako to bylo o dva roky dříve s procesory Meteor Lake.
