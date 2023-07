Nvidia GeForce RTX 2060 možná bude s 6GB, 3GB i 4GB pamětí. GDDR6 i GDDR5?

Včera jsme tu měli zprávy o jednom z levnějších modelů nové generace grafik Nvidia GeForce, a už je tu stejné téma znovu. Tentokrát se objevilo zase něco k GeForce RTX 2060, což je očekávaný levnější model generace Turing patrně se vším všudy včetně podpory ray tracingu a upscalingu DLSS používajícího neuronové sítě.

Vypadá to, že tato grafika bude existovat v nebývale velkém množství variant s možná značnými rozdíly. Web VideoCardz totiž našel materiály o registraci připravovaných modelů firmy Gigabyte u komise EEC (což orgán Eurasijského ekonomického svazu). Těchto modelů je rovnou 40, ačkoliv jsou všechny implementacemi „GeForce RTX 2060“. Zatím není jasné, zda tuto rozmanitost budou podkládat třeba i nějaké rozdíly v počtu jednotek v GPU jako tomu bylo u modelů GTX 1060. Podle kódů, které tyto verze mají, ale u těchto karet bude existovat mnoho konfigurací s různou grafickou pamětí.

Gigabyte totiž kartám dává označení obsahující na konci kód udávající množství paměti a typ. Například –6GD označovalo paměť GDDR5 (ale i GDDR5X), –6GC pak nově GDDR6 u Turingů a šestka značí kapacitu. Tyto kódy mají i nově registrované GeForce RTX 2060, takže se z nich dá patrně usuzovat, jaké konfigurace paměti budou tyto karty mít, a poznatek je to docela zajímavý:

Gigabyte totiž podle všeho chystá karty, které budou obsahovat 6 GB paměti, což ukazoval už první únik. Ale kromě nich přijde prý i model jen s 3GB pamětí, jakou měl osekaný model GTX 1060. Tato kapacita už na dnešní poměry není vůbec velká (je otázka, zda se brzo nestane limitem), což je možná důvod, proč bude existovat ještě třetí varianta „někde mezi“. Gigabyte totiž uvádí i modely, které zřejmě ponesou 4 GB paměti.

Modely grafik GeForce RTX 2060, s kterými počítá Gigabyte (Zdroj: VideoCardz)

To je ovšem zvláštní. 3GB a 6GB model GeForce RTX 2060 mají totiž 192bitovou sběrnici, což by u 4GB nešlo udělat přímočaře, protože osazeno musí být šest čipů. Musely by například být použity čtyři 4Gb a dva 8Gb čipy, ale to by pak poslední gigabajt kapacity měl jen třetinovou propustnost (64bitová efektivní šířka). Je proto možné, že 4GB karta nebude mít 192bitovou sběrnici. Nvidia by teoreticky mohla ponechat sběrnici 256bitovou (takže by pak model měl o dost lepší paměťový výkon), nebo ji naopak oříznout jen na 128 bitů. Uvidíme, co z těchto variant nastane, ale už teď je jasné, že specifikace těchto různých modelů RTX 2060 nebudou úplně přímočará záležitost.

Variabilita navíc asi nebude jen v kapacitě. Ony kódy totiž obsahují i ony kódy pro paměti GDDR6, i pro GDDR5, nebo snad GDDR5X. Karty by dokonce teoreticky mohly přijít ve všech kombinacích typu paměti a kapacity, registrace obsahuje všech šest různých verzí GeForce RTX 2060. Pokud tedy Gigabyte neregistruje „do rezervy“ i konfigurace, které reálně nepoužije.

Značení indikuje varianty s GDDR6 i s GDDR5(X) pro každou kapacitu

Uvidíme 15. ledna?

Tyto karty by měly údajně vyjít v polovině ledna – podle starších informací to mělo být v druhém týdnu, VideoCardz nyní uvádí jako možný termín vydání 15. ledna. Nejpozději tehdy bychom snad mohli vědět, jak se to s těmito komplikacemi vyvine. Je ovšem možné, že ne všechny varianty, které informace od Gigabyte avizují, budou na trhu hned. Protože OEM trh mívá často své vlastní neobvyklé konfigurace grafik, je teoreticky možné, že některé varianty budou prodávány jen výrobcům sestav. Na volném trhu by v takovém případě už nám běžným zákazníkům výběr komplikovaly. Na OEM trhu dochází i k různému přeznačování starších modelů, které by snad za jiných okolností mohlo vysvětlovat existenci karet s GDDR5X a 4GB kapacitou (přeznačený model GTX 1070 s GPU Pascal). Jenže tady to asi není pravděpodobné, protože pak by model nemohl mít označení RTX 2060, indikující podporu nových vlastností architektury Turing.