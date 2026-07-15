Nvidia nechtěla, abyste viděli skutečnou teplotu uvnitř GPU. Teď se údaj o hotspotu karet GeForce povedlo odhalit

Grafické karty od Nvidie mají od generace GeForce RTX 5000 jednu negativní zvláštnost. Starší karty umožňovaly monitorovacím programům jako je HWiNFO číst vedle běžného údaje o teplotě také „hotspot“ teplotu, která ukazuje nejhorší lokálně naměřenou teplotu – která může být výrazně horší. GeForce RTX 5000 ale údaj neukazují, senzor hlásil (chybně) 255 °C a mělo se za to, že buď nefunguje správně, nebo Nvidia tuto teplotu „tají“.
Ke střeženým teplotám hotspotu se dá dostat
Teď vyplulo na povrch, že GPU generace GeForce RTX 5000 (Blackwell) pořád senzor pro teplotu „hotspotu“ poskytují a podle všeho tedy nejde o to, že by čidlo přestalo existovat nebo nefungovalo. Nvidia ale tento údaj nezpřístupňuje ve veřejném zdokumentovaném API. Ovšem firma má interně používaný software nazvaný MODS, který používají její technici, a tento software údaje o teplotě hotspotu číst umí.
MODS se zřejmě občas dostane i mimo Nvidii nebo její pod NDA se nacházející partnery. Brazilští technici teď pomocí něj diagnostikovali důvod problémů karty GeForce RTX 5070 Ti, která ve Windows v monitorovacích programech ukazovala pěknou teplotu 67–68 °C, ale software MODS odhalil, že teplota hotspotu GPU dosahovala 107 °C, patrně kvůli problému s kvalitou nebo rozprostřením teplovodivé pasty.
Důsledkem bylo, že GPU při hraní běželo na nízkých frekvencích, aby snížilo svou teplotu a zahřívání. Přepastování teplotu srazilo na 100 °C. Poměrně vysoký rozdíl mezi teplotami hotspotu a teplotou uváděnou běžným monitorovacím softwarem možná osvětluje, proč by Nvidia chtěla tento údaj skrýt – takto vysoké hodnoty nevypadají zrovna dobře.
Tento software MODS není autorizován pro volnou distribuci, takže běžný uživatel měl smůlu a teplotu hotspotu si kontrolovat nemohl (pokud má grafiku Nvidia – na Radeonech údaje o teplotách hotspotu k dispozici máme). Nicméně se zdá, že nakonec díky medializaci tohoto případu dostaneme možnost. Vývojáři programu HWMonitor (jde o utilitu od autorů CPU-Z, které nedávno s HWMonitorem i CPU-Z krátce postihl problém průnikem útočníků a kompromitací serveru malwarem).
Tato nová schopnost číst hotspot teplotu u grafik GeForce RTX 5000 je přidaná ve verzi HWMonitor 1.65. Že by měla fungovat, potvrdil například overclocker Madness s GeForce RTX 5090. V informacích k tomuto vydání není uvedeno, jak se vývojářům podařilo přístup k senzoru získat (nebo asi lépe řečeno najít, zamčený pro jiný software než MODS nejspíš není). Je možné, že došlo na reverzní inženýrství uniklého programu MODS, pomocí kterého bylo zjištěno, jak se data čtou.
K čemu je dobré znát teplotu „hotspotu“?
Proč je údaj o teplotě hotspotu dobrá věc? Může být nedocenitelná pro odhalení některých skrytých problémů s chlazením. Kvůli extrémně vysokým koncentracím spotřeby a odpadního tepla v moderních procesorech a GPU velmi snadno vznikají ohniska, kde může v křemíku být výrazně vyšší teplota, než jinde. Ty přitom mohou vést k nestabilitě nebo jiným problémům. Údaj o hotspot teplotě vám tak poskytuje informaci, že vaše GPU takovým lokálním přehříváním trpí, případně do jaké míry.
Ilustruje to příklad ze zprávy o oné opravě grafiky díky softwaru MODS od Nvidie. Technici díky němu identifikovali, že má karta patrně problém s teplovodivou pastou – její špatný stav nebo defekt v jejím rozprostření způsobil, že kousek křemíku se lokálně přehříval kvůli horšímu odvodu tepla a GPU špatně fungovalo. Uživatel ale neměl šanci na to přijít, protože běžné monitorovací nástroje ukazují jen průměrnou teplotu čipu. Z té takový problém vůbec není vidět, takže nemáte vůbec ponětí, že vaší grafiku postihuje nějaký problém s kontaktem chladiče.
Zdroje: CPUID, Paulo Gomes, VideoCardz (1, 2)