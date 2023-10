Nvidia prý chystá refresh grafik Ada. V lednu přijde GeForce RTX 4080 Ti nebo Super s AD102

Minulý týden jsme tu měli zprávu, že po novém roce Nvidia vydá levnější a úspornější (ovšem také pomalejší) verzi GeForce RTX 3050 s 6GB pamětí. Nejen tu ale. Podle nových zpráv od leakerů na Twitteru prý firma chystá také nový výkonný model generace Ada Lovelace – GeForce RTX 4080 Ti nebo možná GeForce RTX 4080 Super. Tato karta by mohla poskytnout výkon někde na cestě k RTX 4090, ale za cenu spíše bližší původnímu modelu RTX 4080.

Zatím je to asi třeba brát s jistou rezervou, protože jde o zprávu jen od jednoho zdroje, kterým je čínský leaker MEGAsizeGPU (jenž se ovšem v minulosti celkem osvědčil), ale Nvidia zřejmě na příští rok chystá opět určitý refresh generace grafik GeForce RTX 4000. Jeho součástí by mohla být ona 6GB lowendová karta, ale podle MEGAsizeGPU také nová grafika založená na čipu AD102.

Nový model mezi RTX 4080 a RTX 4090

Ta by se zařadila výkonem nad existující GeForce RTX 4080, která má menší GPU AD103. Zatím není jasné, jaké bude mít novinka jméno, údajně by to mohla být GeForce RTX 4080 Ti nebo GeForce RTX 4080 Super. Tipujeme, že by používala návrhy karet a PCB z modelů GeForce RTX 4090, údajně ale má mít TDP „pod úrovní 450 W“ (zatímco GeForce RTX 4080 má v referenční verzi TDP 320 W).





Čip AD103 použitý v GeForce RTX 4080, která poskytuje 9728 shaderů, má mít ve skutečnosti fyzicky 80 bloků SM – 10 240 shaderů. Jelikož ale ten nemá být použitý, patrně bude nová GeForce RTX 4080 Ti či Super vyzbrojena vyšším počtem. Ale zase nižším než 16 384 shaderů (128 SM) modelu RTX 4090. Počet jednotek by možná mohl být někde mezi 90 a 120 SM. Výsledný výkon by pak ještě byl dán tím, jaké karta dostane do vínku takty GPU.

Slajd k vydání GeForce RTX 4080 Autor: Nvidia

MEGAsizeGPU nemluví o tom, jakou by karta měla nést paměť a možná to prý ještě není definitivně rozhodnuto. Čip AD102 díky 384bitové sběrnici otevírá možnost, aby kapacita byla vyšší než 16 GB – třeba 18, 20 nebo 22 GB podle toho, kolik 32bitových kanálů a čipů GDDR6X se použije. Ovšem kvůli výrobním nákladům a nižším maržím Nvidia naopak může chtít udržet kapacitu paměti co nejnižší, dokonce asi není vyloučeno ani to, že model zůstane na „kulaté“ kapacitě 16 GB, což by ale znamenalo, že bude stále vyžívat jen 256bitovou sběrnici. Propustnost pamětí by pak mohla být zvýšena maximálně nasazením vyšších taktů paměti (s 24GHz GDDR6X by dosahovala 768 GB/s proti 716 GB/s u RTX 4080).

Vydání této karty má prý nastat v časných fázích roku 2024. Možná to znamená, že ji Nvidia chystá k představení v lednu během CES 2024. Nicméně fyzická dostupnost v obchodech může být o pár týdnů později, třeba později v lednu nebo v únoru.

Podle leakera má cena být v podobném pásmu jako za GeForce RTX 4080 (ta oficiálně šla na trh za 1199 $). To ale samozřejmě neznamená stejnou cenu obou modelů v době uvedení. Mohlo by nastat třeba „malé“ navýšení na 1299 $, nebo karta bude za 1199 $, ale GeForce RTX 4080 proti ní zlevní.

Zdroje: MEGAsizeGPU (1, 2), VideoCardz