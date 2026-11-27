Finanční výsledky Nvidie za Q3 FY2027
Huangova aféra vedla k zásadnímu poklesu akcií a výsledná panika na akciových trzích otřásla důvěrou, že současné hodnoty technologických firem s AI spojených stojí na pevných základech. Nicméně samotné výsledky firmy Nvidia za třetí čtvrtletí účetního roku 2027, které zveřejnila minulý týden na pozadí těchto událostí, naopak investorům důvody k obavám zrovna nedávají. Ukázaly jen nový vrchol v tom, kolik peněz firma z počítačového trhu těží (či možná vysává, pokud se zamýšlíme nad tím, jaké má boom AI negativní efekty v jiných oborech nebo na ceny počítačů pro běžné uživatele).
Firma dosáhla nového absolutního rekordu v tržbách za jediné čtvrtletí: 115,8 miliardy $, což je dvojnásobek (zlepšení o 103 %) proti stavu před rokem – srpnová prognóza firmy přitom počítala se 108 miliardami $. Mimochodem, tyto tržby zhruba odpovídají plánovaným celkovým výdajům státního rozpočtu ČR na rok 2027 (ty vycházejí na cca 116 miliard $).
Z tržeb Nvidie je přitom celých 65,3 miliardy $ pouze čistý zisk (o 105 % vyšší objem než před rokem). Firma si totiž drží velmi vysoké, téměř tříčtvrtinové (74,8 %) hrubé marže.
V následující infografice můžete vidět, jak v poslední době tržby a zisky firmy narostly. Nvidia už neuvádí samostatná čísla pro herní GPU, ta jsou schována pod položkou „Edge Computing“ spolu s dalšími produkty. Což je možná symbolické pro význam, který pro firmu nyní má oblast počítačových her, na které vyrostla a doslova jí vděčí za existenci.
Infografika: Jak Nvidia stoupá
Tržby a zisky z AI budou ještě větší
Nvidia s výsledky oznámila i výhled na nyní probíhající čtvrtý kvartál jejího účetního roku (firma má fiskální rok posunutý proti kalendářnímu o 11 měsíců dopředu, takže Q4 pro ni tvoří listopad, prosinec a leden). V tom už očekává tržby dokonce 130 miliardy $ plus minus 3 %. Nicméně reálný výsledek může být ještě vyšší.