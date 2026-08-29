Nvidia dál roste do nebe. Její tržby za jeden kvartál už v přepočtu převyšují dva biliony korun

Po finančních výsledcích Intelu a AMD za druhý kvartál už své oznámila také Nvidia, v posledních letech extrémně rostoucí a zdaleka největší čipová společnost. Nvidia má posunuté účetnictví proti běžnému kalendáři, takže její druhý kvartál je tvořen květnem až červencem a šlo už o druhou čtvrtinu účetního roku 2027.
Finanční výsledky Nvidie za Q2 FY2027
Nvidia v květnu uváděla na toto čtvrtletí prognózu, dle které měly tržby být okolo 91 miliard $. To ještě o pár procent překonala a oficiální tržby byly 96,221 miliardy $ (u nás by to bylo těsně přes dva biliony korun). To výrazně překonává nejvyšší tržby, jaké kdy Intel měl za celý rok (79 miliard v roce 2021) a jde o další historický rekord Nvidie. V meziročním srovnání tržby narostly o 106 %.
Hrubá marže Nvidie dosáhla celých 75,0 % a firma měla čistý zisk 59,688 miliardy $ (jde o 62 % tržeb), v přepočtu na jednu akcii 2,46 dolaru. Zisk byl meziročně dokonce o 126 % vyšší než před rokem a také je rekordní. Mimochodem, firma během čtvrtletí utratila 26 miliard $ v dividendách a zpětných odkupech akcií.
Datacentra tvoří 92 % tržeb
Nvidia se chlubí tím, že její tržby ze sektoru datacenter přesáhly samy o sobě 89 miliard $ (přesně 89,023 miliard $) a zaznamenaly nárůst o 117 % proti stavu před rokem a o 18 % proti předchozímu kvartálu. Celkem 48,710 miliardy $ má být od „Hyperscale“ zákazníků, zatímco 40,313 miliardy $ od odběratelů z kategorií AI Cloudů a průmyslových a enterprise zákazníků.
Nvidia už neuvádí, kolik peněz jí vynáší grafické karty a herní oblast. Všechny menší zdroje peněz teď má ve finančních zpráv zmuchlané do jedné položky Edge Computing, v které jsou různá herní zařízení, ale patrně také třeba hardware pro automobily nebo pracovní stanice. Tento sektor měl tržby 7,198 miliardy $, což bylo o 27 % vyšší než před rokem a o 13 % vyšší než v prvním čtvrtletí. Tato položka tvoří pouze 8,15 % tržeb Nvidie, datacentra zcela dominují.
Firma naroste ještě víc
Bohatnutí Nvidie z AI trhu se stále nezastavuje. V prognóze na stávající třetí čtvrtletí (srpen až listopad) firma uvádí, že očekává tržby okolo 108 miliard (plus minus 2 %, tedy 105,84–110,16 miliardy $). Skutečné tržby nejspíš zase o několik miliard střed odhadu překonají, takže by se mohly dostat nad 110 miliard $. Hrubá marže má trochu klesnout, ale zůstane velmi vysoká: 74,0 %.