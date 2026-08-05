AMD chybí jen kvartál nebo dva, aby přerostlo Intel. Jeho tržby zlomily další rekord, v Q3 už překonají 13 miliard $

Už jsme tu měli finanční výsledky za druhé čtvrtletí od Intelu, kterému hodně pomohl boom „agentické inteligence“, na kterém konečně může vydělávat jeho serverová divize, jelikož tyto aplikace už nevyžadují jen GPU, ale i CPU. Teď výsledky za Q2 2026 (tedy duben až červen) zveřejnilo i AMD, takže se můžeme podívat, zda ho trend podobně nadnáší.
Finanční výsledky AMD za Q2 2026
Na rozdíl od Intelu zdá se podmínky na trhu nevedly k tomu, že by AMD mělo dramaticky vyšší tržby, než byl odhad – nicméně tyto rozdíly mohou být nejen věcí odlišného úspěchu, ale také klidně jen odlišné politiky při stanovení samotných prognóz. AMD po prvním kvartálu předpokládalo na Q2 tržby by výši 11,2 miliardy $, plus minus 300 milionů. Reálné tržby jsou jen těsně nad horním okrajem odhadu: 11,536 miliardy $. Pro AMD to znamená meziroční nárůst o 50 % proti tržbám v Q2 2025. Jde o nový dosavadní rekord firmy.
Hrubá marže dosáhla 54 % (v standardních, tzv. GAAP číslech), což už se blíží maržím, které kdysi míval Intel. Jak ještě uvidíme, to je způsobeno tím, že víc než polovina (58 %) tržeb AMD teď pochází ze serverových CPU a GPU. Podíl toho lukrativnějšího segmentu na celkových tržbách je vyšší, než se kdy podařilo docílit Intelu, takže se tím mohou rozředit horší marže z procesorů, grafik a zejména čipů pro konzole. Provozní marže vycházela na 17 % a AMD vytvořilo čistý zisk 2,297 miliardy $, 1,38 $ na jednu akcii.
Datacentrový byznys a AI jasně dominují
Jak již bylo zmíněno, celých 58 % celkového výsledku jsou tržby segmentu Data Center. Ten utržil 6,718 miliardy $, což je nárůst o 107 % proti minulému roku (Q2 2025). Intel měl mimochodem ze své datacetrové divize ve stejném období 6,262 miliardy $, což byl meziroční nárůst o 59 %. Intel nejspíš měl vyšší tržby za serverové procesory, ale AMD to bohatě dorovnalo a překonalo svými tržbami za datacentrová GPU Instinct. A těmi bude nejspíš nad Intelem v serverech vítězit i nadále, Intel totiž zatím významná datacentrová GPU či AI akcelerátory víceméně nemá. Provozní zisk v segmentu Data Center mělo AMD mimochodem 2,103 miliardy $.
Segment Embedded (což jsou zejména produkty někdejšího Xilinxu) měl tržby 977 milionů $, což je o 19 % lepší než před rokem. Tento segment měl za sebou pár let útlumu kvůli ochlazení poptávky, teď se konečně oklepává. Provozní zisk byl 386 milionů $ (o 40 % lepší než před rokem).
Segment Client & Gaming měl tržby 3,841 miliardy $, s meziročním nárůstem o 6 %, což mnoho není. Nicméně do tohoto segmentu spadají grafické karty Radeon, procesory pro PC a notebooky a semi-custom APU pro herní konzole. U všech těchto segmentů by se teď dalo čekat, že trpěly propadem prodejů kvůli brutálně vystřelivším cenám pamětí a SSD, takže vzhledem k této situaci je meziroční zlepšení tržeb ještě relativně potěšující. Otázka je, jak se této divizi bude dařit v dalších měsících nebo dokonce letech, pokud krize s cenami pamětí potrvá dlouhodobě. Provozní zisk byl ovšem v druhém čtvrtletí 582 milionů $ a to je o 24 % horší, než před rokem. V něm už se tedy problémy projevily.
Segment Gaming výrazně utrpěl, hlavně kvůli konzolím?
Rozdělení tržeb tohoto segmentu je takovéto: 3,062 miliardy $ vynesly procesory Ryzen (segment Client), což je meziroční zlepšení o 22,5 % procent. Segment Gaming měl tržby 779 milionů $, což je zhoršení o 30,6 % proti loňskému roku (Q2 2025: 1,122 miliardy $). AMD říká, že za tímto propadem stojí to, že klesly prodeje semicustom APU, tedy čipů pro konzole. Nemusí to nutně znamenat, že se prodeje samostatných GPU Radeon nezhoršily rovněž, ale dominovat by měl efekt výpadku prodejů do konzolí.
Výhled na Q3 2026: Nejlepší časy v historii
AMD by se mělo ještě lépe (alespoň v celkovém součtu – jak bude Gamingu, to je otázka) dařit i v nyní běžícím třetím kvartálu. Firma nastavila prognózu tržeb na přesně 13,0 miliardy $, ale jako vždy plus minus 300 milionů, takže jde ve skutečnosti o okno 12,7–13,3 miliard $. Ovšem realita téměř jistě překročí střed odhadu a poměrně pravděpodobně i jeho horní okraj. Tudíž je prakticky jisté, že tržby AMD v Q3 pokoří metru 13 miliard dolarů za jeden kvartál. To bude samozřejmě nový rekord: 13,0 miliardy by byl meziroční růst o 41 % proti Q3 2025.
AMD očekává Non-GAAP marži 56 % (to je stejné, jako non-GAAP číslo za Q2) a provozní náklady 3,65 miliardy $, což je nárůst proti druhému kvartálu (3,394 miliardy $; oboje jsou non-GAAP čísla). Vzhledem k výrazně vyšším tržbám by ale zisk zřejmě měl být vyšší, než v aktuálním kvartálu. I když uvidíme, zda se neprojeví nějaké jednorázové položky.
AMD by mohlo v horizontu jednoho roku přerůst Intel
Každopádně to znamená, že AMD dál výrazně roste. Intel měl po čtyři kvartály mezi Q2 2025 a Q1 2026 tržby „jen“ mezi 12,9 a 13,7 miliardami $, což by znamenalo, že ho AMD těmito výsledky už skoro dorostlo.
Intelu se ale zrovna teď v druhém kvartálu roku 2026 podařilo výrazně povyskočit: jeho tržby se dostaly na 16,1 miliardy $ a v třetím kvartálu by mohl sahat po 17 miliardách. Tím tedy zase firmě AMD unikl. Ale je možné, že v čtvrtém kvartálu se tržby firem zase přiblíží a uvidíme, zda se Intelu podaří držet s AMD tempo. Pokud nebude jeho růst tržeb podobně rychlý, tak se může stát, že ho AMD někdy v možná již v Q1 nebo v Q2 2027 překoná tržbami a dost možná i zisky. Něco takového se zdálo takřka nemožné nejen v dobách nejhlubší krize AMD v letech 2014–2016 (kdy jeho tržby klesaly i na úrovně hluboko pod 1 miliardou $ za kvartál), ale i ještě před pěti lety.
Zdroj: AMD