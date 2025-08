Finanční výsledky AMD: Dřívější trpaslík pomalu přerůstá někdejšího hegemona Intel

Po finančních výsledcích Intelu teď oznámilo svoje hospodaření v druhém čtvrtletí roku také AMD. A zatímco Intelu se nedaří a aktuálně plní stránky novin hlavně propouštěním a hrozivými predikcemi dalšího vývoje, vypadá to, že AMD by ho mohlo dohnat tržbami. To je něco, co dřív byla prakticky nemyslitelná představa.

AMD před třemi měsíci s výsledky za Q1 2025 uvedlo prognózu, že v druhém kvartálu by jeho tržby mohly být okolo 7,4 miliardy $ (s tolerancí to byl rozsah 7,1–7,7 miliardy $). Firma teď oznámila skutečné výsledky, které se dostaly téměř na horní hranici odhadu – tržby byly 7,685 miliardy $, což je 32% zlepšení proti druhému kvartálu v loňském roce a 3% mezikvartální nárůst. Jde o historicky rekordní tržby, i když jenom těsně – už v Q4 2024 byly tržby 7,658 miliardy $.

Firma měla hrubou marži 40 % (dle non-GAAP počítání 43 %) a zisk 872 milionů dolarů (54 centů na jednu akcii), což je naopak výrazný meziroční skok (o 229 %). Za běžných okolností by přitom zisk byl ještě vyšší. AMD v tomto kvartálu zaúčtovalo odpis hodnoty skladových zásob GPU Instinct MI308, která byla určená pro čínský trh a americké úřady je na jaře zakázaly exportovat (zákaz byl mezitím zrušen, ale odpis zůstal). Firma uvádí, že odpis za druhé čtvrtletí je ve výšce asi 800 milionů $, bez něj by hrubá marže firmy byla okolo 54 % – což je už téměř na úrovni Intelu v jeho úspěšných letech.

Finanční výsledky AMD za Q2 2025 Autor: AMD

Čísla AMD jsou samozřejmě ve velkém kontrastu s dnešním Intelem, který kdysi v ziskovosti a maržích dominoval, tržby měl proti AMD desetinásobné a vykazoval víc čistého zisku, než mělo AMD celkové tržby. Nyní v Q2 měl pro srovnání tržby 12,9 miliardy $, hrubou marži 27,5 % a ztrátu 2,9 miliardy $.





Není to přitom tak, že by Intel byl poražen na trhu x86 procesorů, pořád má výrazně větší tržní podíl než AMD v noteboocích, desktopech i serverech. Můžete to vidět v poslední dostupné statistice podílů:

Rozdíl je v tom, že AMD se podařilo navíc získat nějaký kousek trhu s AI GPU a Intelu ne, což přináší významné tržby navíc. To, že je Intel ve ztrátě, je způsobeno jeho vlastními továrnami, které byly kdysi konkurenční výhodou, ale nyní už jsou příliš nákladné, než aby si je firma velikosti Intelu mohla dovolit. Jsou tím, co ho táhne do ztráty, třebaže má stále výrazně vyšší prodeje a tržby než AMD.

Radeony se vrací? Výsledky pro jednotlivých segmentů

Segment Data Center byl zodpovědný za 3,24 miliardy $ tržeb, což je 14% meziroční růst, ale proti prvnímu kvartálu je to pokles o 12 %. Pro celý segment vychází ztráta 155 milionů $, což je ale způsobeno zaúčtováním zmíněného odpisu, neznamená to skutečnou ztrátu.





Finanční výsledky AMD za Q2 2025 – Data Center Autor: AMD

Segment PC a grafik (Client and Gaming) měl tržby 3,621 miliardy $ s provozním ziskem 767 milionů $, což je docela obrat, protože o kvartál dříve ještě byly datacentrové tržby vyšší. Z toho byly 2,499 miliardy $ tržby za procesory Ryzen („Client“), což je 67% meziroční zlepšení (proti Q2 2024) a proti minulému čtvrtletí (Q1 2025) nárůst o 9 %.

Finanční výsledky AMD za Q2 2025 – Client and Gaming Autor: AMD

Tentokrát se o něco lépe dařilo i oblasti herní grafiky („Gaming“), pod níž jsou čipy pro konzole a samostatná GPU Radeon. Této části se v poslední době finančně moc nedařilo, protože výrobci konzolí měli plné sklady a polevili v objednávkách čipů. Před rokem v Q2 2024 byly tržby jen 648 milionů a prakticky stejné byly i v prvním kvartálu letošního roku (647 milionů). Ale nyní v Q2 2025 se vyšvihly na 1,122 miliardy $, což je zlepšení o 73 %. Podle AMD je za tím jak obnovení objednávek čipů pro konzole, tak údajně i silná poptávka po samostatných grafických kartách Radeon.

Finanční výsledky AMD za Q2 2025 – Segmenty Autor: AMD

Segment Embedded měl tržby 824 milionů $ (meziročně 4% zhoršení) a provozní zisk 275 milionů $ (meziročně 20% zhoršení). Tržby této části AMD, která je víceméně tvořena bývalým Xilinxem, prochází několik posledních kvartálů horším obdobím. Což by mělo být dáno makroekonomickou situací na dotyčném trhu, kde je od boomu v COVIDovém období poptávka slabší.

Výhled na Q3:

AMD by se v třetím kvartálu mělo podařit tržby zvednout na nový rekord, firma uvádí prognózu 8,7 miliardy $ tržeb (plus minus 300 milionů $). Pokud se zase podaří dostat na horní hranici odhadu, dostaly by se tedy tržby firmy poprvé na 9 miliard $, nebo blízko k této hodnotě.

Výhled na Q3 2025 Autor: AMD

Prognóza má jeden zajímavý detail. Jak už bylo zmíněno, americká administrativa krátce po zákazu vývozu GPU Instinct MI308 do Číny teď v létě jejich prodej zase povolila. AMD ale zatím žádné tržby z takových prodejů v Q3 do prognózy nezařadilo. Je to proto, že zatím pouze požádalo o licenci a čeká na to, zda bude vývoz opravdu schválen. Pokud ano, mohlo by to reálný výsledek navýšit o až stovky milionů $.

Přerůstá AMD Intel?

Vzhledem k tomu, že tržby Intelu se teď pohybují okolo 12–13 miliard, začíná se jevit jako možné, že by AMD mohlo odvěkého rivala, který býval řádově větším hráčem, přerůst. Pravda, je to hlavně kvůli tomu, že soupeř prošel kontrakcí (v dobách největší slávy tržby Intelu nakrátko přesáhly 20 miliard $ za kvartál). Ovšem nedá se čekat, že by tržby AMD rostly o miliardu každý kvartál, takže takové přibližování k úrovni Intelu bude spíš pomalé.

Skokové růsty tržeb o miliardy by asi byly možné jen pomocí nečekaně vysokých prodejů akcelerátorů AI. Ale v podstatě se dá říct, že těm AMD už teď vděčí za současnou úroveň tržeb a umělá inteligence je ale oblast, kterou má tvrdě pod palcem Nvidia. Zatím se díky tržbám za AI akcelerátory nepodařilo tak explozivně růst nikomu dalšímu.

