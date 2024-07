AMD se zotavuje, jeho finanční výsledky po dvou letech zase míří k novému rekordu

Opět je tu po třech měsících čas na finanční výsledky hlavních hardwarových firem, které pravidelně sledujeme. Za druhé kalendářní čtvrtletí roku 2024 je má jako první uzavřené AMD. A vypadá to, že po nemastné neslané době, kdy se se AMD propadlo a stagnovalo, se teď zase může vrátit předchozí růst.

Když AMD na konci dubna oznámilo výsledky za první kvartál, uváděla prognóza, že se na druhý kvartál očekávají tržby okolo 5,70 miliardy dolarů. To se podařilo trošku předstihnout a reálné tržby za Q2 2024 dosáhly 5,835 miliardy dolarů (což je ale stále v intervalu ± 300 milionů, který předpověď uváděla). Meziročně je to nárůst o 9 %, proti předchozímu kvartálu o 7 %.

Firma měla hrubou marži 49 %, nicméně po započítání nákladů je provozní marže výrazně nižší, 5 %. Čistý zisk firmy byl 265 milionů $, 16 centů na akcii. Free Cash Flow byl během čtvrtletí plus 439 milionů $.

Toto jsou tzv. GAAP výsledky, v nichž jsou zaúčtované položky jako amortizace akvizice Xilinxu, v non-GAAP metodice, která podobné faktory ignoruje, je zisk vyšší (1,126 miliardy, což je meziročně 19% zlepšení) a hrubá marže 53 %.





Finanční výsledky AMD za Q2 2024 Autor: AMD

Více než dvojnásobné tržby ze serverů díky AI akcelerátorům

Největší zásluhu měl segment Data Center, jehož tržby dosáhly 2,834 miliardy $, což je o 21 % více než v předchozím kvartálu ( Q1 2,337 miliardy) a o 115 % více než tržby před rokem v Q1 2023 (tehdy byly tržby 1,321 miliardy $). Důvodem by měl být hlavně „strmý“ rozjezd prodejů AI akcelerátorů Instinct MI300X, jejichž růst je rychlejší než momentální růst prodejů procesorů Epyc (mimochodem, AMD prý také prvním klientům začalo dodávat procesory Epyc 9005 Turin s architekturou Zen 5). Tento segment měl provozní zisk 743 milionů $, meziročně pětinásobný.

Akcelerátorů Instinct MI300 se letos prodá za víc než 4,5 miliardy $

Prodeje AI akcelerátorů jsou vůbec to, co teď růst AMD táhne (podobně jako u Nvidie, jejíž tržby a zisky z toho segmentu jsou ale o řád vyšší). Již dříve firma uvedla, že Instinct MI300X bude produkt, který nejrychleji v historii firmy překoná v tržbách 1 miliardu $ (a patrně se to potvrdilo). Jeho prodeje údajně za druhé čtvrtletí zaznamenaly tržby přes 1 miliardu $. Tento akcelerátor podle AMD používá Microsoft pro řadu služeb Copilot (Microsoft 365 Chat, Word, Teams) a pro GPT-4 Turbo. Microsoft také začal nabízet Instinct MI300X v cloudových instancích.

AMD postupně zvyšuje odhady toho, kolik by mohlo za datacentrová GPU (MI300X a ke konci roku i MI325X) v roce 2024 utržit. Nejprve uvádělo odhad 3,5 miliardy $, ten po Q1 zvýšilo na 4,0 miliardy a nyní po Q2 opět prognózu zvedlo na 4,5 miliardy $. Pokud do té doby boom AI neskončí v prasklé bublině, patrně bude výsledné číslo ke konci roku ještě vyšší.

Tržby z procesorů Ryzen pro PC (segment Client) jsou proti tomu téměř poloviční, jen 1,492 miliardy $. Zvyšují se sice (o 9 % proti předchozímu kvartálu a o 49 % meziročně), ale AMD se pořád tak docela nevhrabalo z „díry“, do které spadlo po ochabnutí trhu s PC v létě 2022, kdy výrobci počítačů začali masivně redukovat skladové zásoby a seškrtali objednávky nových procesorů (možná více AMD než Intelu). Před touto krizí mělo AMD za procesory Ryzen v Q2 2022 (před dvěma lety) tržbu 2,152 miliardy $, od čehož je nynější výsledek pořád daleko, i když tehdy šlo o jednorázový rekord. Provozní zisk z tohoto segmentu byl 89 milionů $.

Finanční výsledky AMD za Q2 2024: Jednotlivé segmenty Autor: AMD

Výrazně snížené jsou tržby divize Gaming, pod kterou jsou grafické karty Radeon a semicustom SoC pro konzole – pokles jejich prodejů byl podle AMD primárním faktorem. Výrobci konzolí zřejmě udělali pauzu v objednávkách. Prodej těchto čipů by možná mohl trochu stoupnout v Q3, ale AMD to zatím nikde neslibuje. Tržby segmentu Gaming byly jen 648 milionů $, což je zhoršení o 30 % proti prvnímu čtvrtletí (922 milionů $) a o 59 % proti výsledku před rokem (1,581 miliardy $). Provozní zisk byl ale stále kladný (77 milionů $).

Je dobré poznamenat, že tato celková čísla nevypovídají o tom, jak se prodávají samostatné grafiky Radeon. Tržby za ně podle CEO Lisy Su byly o trošku lepší než v Q1 2024, ale za masivním výpadkem v tržbách za konzole to není na výsledném čísle poznat.

O dost snížené byly také tržby divize Embedded (Xilinx), které činily 861 milionů $, což je meziroční zhoršení o 41 % (mezikvartálně už velký rozdíl není, tržby jsou o 2 % lepší než v Q1 2024). Provozní zisk byl ale stále 345 milionů díky dobrým maržím za produkty Xilinxu. Za propadem tržeb Xilinxu/segmentu Embedded by měly stát podobné faktory, jako za oním několik kvartálů trvajícím pádem prodejů procesorů Ryzen. Tedy že se odběratelé potýkají s poklesem vlastních prodejů a redukují skladové zásoby, takže dočasně přestávají objednávat nový hardware.

Zatím není jasné, kolik kvartálů tato korekce bude trvat, než se tržby segmentu Embedded zotaví. Nějaké zlepšení situace segmentu Embedded se podle AMD má dít skrz druhou polovinu roku a poté v roce 2025.

Konečně zase růstová trajektorie?

Nicméně, v třetím kvartálu se AMD vrátí k růstu, který byl poslední dva roky v podstatě zastavený. Firma očekává na Q3 2024 tržby tržby okolo 6,7 miliardy dolarů, plus minus 300 milionů. To by znamenalo, že se konečně vyhoupne k vyššímu výsledku od onoho Q2 2022, kdy měla tržby 6,55 miliardy $, ale poté přišly ony propady a už to nikdy nebylo zopakováno. Toto by tedy byl nový rekord, jen tedy doufejme, že radost v táboře AMD nebude tak krátká jako minule.

Finanční výsledky AMD za Q2 2024: Výhled na třetí kvartál Autor: AMD

Tržby 6,70 miliardy dolarů by představovaly růst o 15% proti druhému kvartálu a o 29 % meziročně. Ve skutečnosti pravděpodobně bude výsledek o něco vyšší, jako jsme teď v Q2 viděli překonání středu odhadu o 135 milionů $. Na celý rok AMD zatím prognózu nedává, ale zdá se, že výsledky skočí výrazně lépe, než v roce 2023. Pokud by se AMD podařilo v Q4 dál zvýšit tržby, mohlo by se dokonce v Q4 2024 poprvé dostat nad tržby 7 miliard dolarů za jeden kvartál, ale to je zatím nejistá věc.

Zdroj: AMD