Finanční výsledky AMD: Tržby divize grafik Radeon se meziročně propadly o 48 %

Minulý týden oznámil finanční výsledky za první kvartál Intel, teď tu máme už i čísla od AMD. To od vydání procesorů Ryzen rostlo, až se dostalo k tržbám přes 6 miliard za kvartál, které by z něj už dělaly cosi jako polovinu Intelu, ale zhruba od léta 2022 se firma zase poněkud propadla, když praskla bublina covidových prodejů notebooků a výrobci najednou trpěli velkými přebytečnými skladovými zásobami. AMD doteď úplně nenavázalo na růstový trend, který předtím udržovalo. A zdá se, že ani v Q1 2024 to na to moc nevypadá.

Po oznámení výsledků za Q4 2023 (tržby 6,168 miliardy $) AMD uvádělo prognózu, že tržby za Q1 2024 by měly sezónně klesnout na něco okolo 5,4 miliardy $ (plus minus 300 milionů $). Realita je o něco vyšší, ale nejde o nijak významné překročení – firma hlásí za Q1 2024 tržby 5,473 miliardy $, což je meziroční nárůst o 2 %. To není zas tak dobré, protože první kvartál před rokem, s nímž se toto srovnává, byl sám poměrně slabý.

Nicméně na rozdíl od Intelu nemá AMD ztrátu. Dosáhlo na hrubou marži 47 % (o tři procentní body lepší než před rokem a stejnou jako v Q4 2023) a zisk 123 milionů $ (7 centů na jednu akcii).

Finanční výsledky AMD za Q1 2024 Autor: AMD

Jednotlivé segmenty: Servery rostou, ale maskuje to propad konzolí a GPU

Přestože jsou celkové výsledky skoro stejné jako před rokem, ve skutečnosti byly tržby hodně rozdílné a zcela se změnilo, odkud peníze do firmy šly. Zcela největší částí byznysu a současně divizí, která měla v Q1 2024 historicky rekordní tržby, je serverový segment (Data Center). Ten měl tržby 2,337 miliardy $, což je +80 % proti stavu před rokem, i když proti Q4 2023 je to sekvenčně nárůst už jen o 2 %.





Finanční výsledky AMD za Q1 2024 – segment Data Center Autor: AMD

Segment měl provozní zisk 541 milionů $. AMD uvádí, že proti předchozímu kvartálu se prodeje serverových CPU Epyc o něco snížily ze sezónních důvodů, ale pomalu narůstají prodeje výpočetních GPU Instinct, což vytvořilo celkový nárůst tržeb.

Procesory Ryzen pro PC a notebooky (segment Client) jsou zodpovědné za výrazně menší díl tržeb, byly z nich tržby 1,368 miliardy $ s provozním ziskem 86 milionů $.

Tyto tržby jsou sekvenčně o 6 % horší než v Q4 2023, ale meziročně představují nárůst o +85 %, protože před rokem v Q1 2023, v době onoho odbourávání skladových zásob výrobci počítačů, byly tržby tohoto segmentu jen 739 milionů $. Proti tomu jde tedy o značné zotavení, tyto dva segmenty spolu navýšily tržbu firmy o 1,671 miliardy $.

Finanční výsledky AMD za Q1 2024 – segment Client Autor: AMD

Pokles grafik skoro o polovinu

Toto zlepšení se ale v celkových výsledcích prakticky celé schovalo, protože o podobnou částku (1,551 miliardy $) klesly tržby druhých dvou hlavních částí. Segment Gaming měl meziroční pokles o skoro polovinu (−48 %) čili skoro o polovinu. I mezikvartálně je to významný pokles o 33 %, ačkoliv v tom je asi i nějaký přirozený sezónní pokles mezi Q4 a Q1.

Před rokem vykazoval segment Gaming tržby 1,757 miliardy, nyní to bylo jen 922 milionu $, s provozním ziskem 151 milionů $. Za propad této divize můžou podle AMD jak zhoršené prodeje grafik Radeon, tak ale i pokles tržeb za semicustom APU pro herní konzole (ta mají údajně klesat i ve zbytku roku).

Finanční výsledky AMD za Q1 2024 – segment Gaming Autor: AMD

Problém se skladovými zásobami tentokrát v embedded sektoru

A poklesla také divize Embedded (která je tvořena hlavně produkty Xilinxu). Před rokem měla tržby 1,562 miliardy $, nyní jen 846 milionů $. Je to pokles ve výši −46 % meziročně o 20 % proti Q4 2023. Divize měla ale pořád provozní zisk 342 milionů $. Podle AMD je v tomto segmentu výsledek způsobený tím, že odběratelé teď redukují svoje skladové zásoby podobně jako dříve výrobci PC.

Finanční výsledky AMD za Q1 2024 – jednotlivé segmenty Autor: AMD

Něco podobného uvádí i Intel ve svých výsledcích, podle kterého jde o redukci skladových zásob (což výrobci dělají tak, že pozastaví nové nákupy, než spotřebují staré komponenty) probíhající napříč průmyslem. U Intelu způsobila tato situace výrazné propady tržeb v divizi Mobileye v Q1 2024 a Altera v Q1 2024 a Q4 2023.

Výhled očekává 5% růst

Na druhé čtvrtletí 2024 očekává AMD vyšší tržby než za Q1, ale nejde o žádný explozivní růst. Tržby mají být 5,7 miliardy $ (plus minus 300 milionů $). Při pohledu na výsledky v Q1 2024 se asi dá předpokládat, že reálné tržby se do tohoto odhadu opět trefí dost přesně a „předstižení“ asi bude jen o desítky milionů $, stále v pásmu 5,7–5,8 miliardy $.

Finanční výsledky AMD za Q1 2024 – výhled Autor: AMD

Pokud by tržby byly například 5,75 miliardy $, šlo by o růst o něco přes 7 % proti tržbám za druhý kvartál roku 2023. Oproti prvnímu čtvrtletí by to bylo zlepšení jen o 5 %. Tyto výsledky AMD oznámí opět za tři měsíce, mělo by to být na přelomu července a srpna.

Zdroj: AMD