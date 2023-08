AMD hlásí výsledky za Q2 2023. Sice není ve ztrátě, ale tržby mu už čtvrtý kvartál stále stagnují

Po výsledcích Intelu minulý týden už tu máme i finanční výsledky AMD za druhý kvartál roku. Ani AMD se za posledních dvanáct měsíců nevyhýbají těžké dopady ekonomické situace ve světa a poklesu zájmu o PC, který přišel po letech, kdy naopak součástky a čipy byly nedostupné, takže odběratelé náhle přešli od hromadění zásob k jejich rozpouštění. Vypadá to, že teď už se AMD začíná dařit a konečně se začínají zotavovat prodeje procesorů. Ale jen začínají, zdaleka nejsou tam, kde před krizí.

Po prvním kvartálu roku (za který byly tržby 5,353 miliardy $), hlásila firma na Q2 2023 prognózu okolo 5,3 miliard $ plus minus 300 milionů. Nyní oznámené finální výsledky jsou nakonec 5,4 miliardy $, respektive o něco málo méně – před obvyklým zaokrouhlením to bylo 5,359 miliardy $. Proti Q1 jsou tedy tržby prakticky shodné. Proti stavu před rokem (6,55 miliardy $ v Q2 2022) je to však zhoršení tržeb o 18 %.

Hrubá marže vycházela výrazně lepší než u Intelu (46 %), ale provozní marže byla nula a firma vygenerovala jen malý čistý zisk 27 milionů $ (2 centy na akcii). To je meziroční propad o 94 %… Nicméně je to podobně jako teď u Intelu ovlivněno i různými jednorázovými vlivy spojenými asi ještě s akvizicí Xilinxu. V non-GAAP číslech, která jsou uváděna pro ilustraci a nejsou v nich takovéto věci zahrnovány, totiž firma měla čistý zisk 948 milionů $ (58 centů na akcii).

Finanční výsledky AMD za Q2 2023 Autor: AMD

Všude kromě Embedded pokles

Výsledky všech jednotlivých divizí jsou horší v porovnání se stavem před rokem, výjimkou je jenom byznys Xilinxu (divize Embedded). Divize procesorů Ryzen (Client) měla tržby 998 milionů $, což je stále 54% meziroční propad proti Q2 2022, kdy se jich prodalo za 2,152 miliardy $. Ale v prvním kvartálu byly tržby dokonce jen 739 milionů $, proti čemuž už jde o značné zlepšení (o 35 %). Divize ale měla provozní ztrátu 69 milionů $.

Serverové procesory Epyc, či přesněji jejich divize Data Center měla také horší tržby – 1,321 miliardy $, což je o 11 % horší než před rokem (Q2 2022: 1,486 miliardy). Provozní zisk klesl ještě víc o 69 %, z 472 na 147 milionů $.

Divize Gaming, pod níž jsou grafické karty Radeon a čipy pro herní konzole, měla tržby 1,581 miliardy $, což je meziročně zhoršení jen o 4 %, ale jsou to horší tržby než v prvním kvartálu, kdy bylo dosaženo 1,757 miliardy $. Toto je údajně kvůli zhoršeným prodejům samostatných GPU, zatímco konzole za něj nemohou, poptávka MS a Sony prý zůstává silná. Divize měla provozní zisk 225 milionů $.

Finanční výsledky AMD za Q2 2023 – jednotlivé segmenty Autor: AMD

jak už bylo řečeno, nejlépe je na tom segment Embedded, který z převážné části tvoří produkty Xilinxu, který se do AMD začlenil akvizicí loni. Tato divize měla tržby 1,459 miliardy $, což je o 16 % více než před rokem. A měla díky vysokým maržím suverénně nejlepší provozní zisk 757 miliardy $.

Prognóza: zatím jen mírný růst

Vzhledem k nejistotě současné situace je možná nejzajímavější to, jaká je prognóza na další období (zvlášť vzhledem k tomu, že u AMD tento odhad dost sedí s konečným výsledkem, který pak většinou není moc překvapením). Zdá se, že v Q3 už AMD dosáhne mírného oživení, které ale není moc velké. Tržby jsou očekávány ve výši 5,7 miliardy $ opět plus minus 300 milionů. Pokud by se zase povedlo mírné předstižení středu odhadu a tržby byly 5,75 miliardy, pak je to proti druhému kvartálu nárůst jen o 7 % a něco. Meziročně proti Q3 2022 to ale bude ještě slabší růst jen o 3 %.

To není mnoho, pokud uvážíme, že třetí kvartál býval typicky vždy sezónně silný a pro AMD býval nejlepším obdobím v roce. Nevypadá to tedy, že by se tržby procesorů Ryzen vracely na předchozí výšiny a také to nevypadá na nějaké enormní skoky v tržbách za procesory Epyc.

Finanční výsledky AMD za Q2 2023 – výhled na Q3 2023 Autor: AMD

AMD čeká, že se v druhé polovině roku bude zlepšovat hrubá marže, v Q3 má být 51 % (ale to je v non-GAAP číslech, v nichž byla už teď v Q2 hrubá marže 50 %). Zatím neudává prognózu tržeb na celý rok a je možné, že v nich vyjde propad. Nicméně se očekává, že alespoň lukrativní segmenty Data Center a Embedded celoročně ve srovnání s rokem 2022 dosáhnou lepších tržeb.

Kdy bude zase růst?

Na více než šestimiliardové tržby, kterých nakrátko dosáhla před současnou krizí, se tedy asi firma tak rychle nevrátí a její růst prozatím zůstává pomalý, pokud vůbec nějaký. Tedy nepřijde-li nějaký nenadálý boom v posledním kvartálu roku. Jak ale můžete vidět na grafu tržeb za posledních osm kvartálů, nyní firma celý jeden rok podstatě stagnovala na místě.

Finanční výsledky AMD za Q2 2023 – trend tržeb Autor: AMD

Toto je asi dobré mít na paměti – situace Intelu je sice z mnoha stran nazývána hrozivou a prorokují se mu velké problémy, ale to neznamená, že by pouštěl své roky opevňované pozice na počítačovém trhu nějak lehce, jak ukazují výsledky AMD.

Zdroje: AMD (1, 2)