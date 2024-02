Je růst AMD u konce? V roce 2023 mu šly dolů tržby a ještě víc zisk. Ani prognóza se nezlepšuje

Po finančních výsledcích Intelu tu máme i čísla AMD, které oznámilo výsledky za poslední kvartál roku 2023 a také za celý rok v úterý. Ačkoliv má Intel pořád výrazně větší tržby, povedlo se jeho menšímu konkurentovi dosáhnout lepší marže, takže v ziskovosti už Intel nemá takový náskok – AMD z menších tržeb dosáhlo víc než poloviny zisku Intelu. Ovšem celkově to růžové není, tržby se meziročně zhoršily a ještě víc klesl zisk.

AMD v prognóze na Q4 2023 vydané při oznámení výsledků za Q3 (5,8 miliardy $) uvádělo, že očekává tržby 6,1 miliardy $ (plus minus 300 milionů). Nakonec tento odhad o moc nepřekonalo, reálné tržby dosáhly 6,168 miliardy a podle negativní reakce akcií se zdá, že trhy možná čekaly trochu víc. Je to 10% nárůst tržeb proti výsledku za Q4 2022.

Hrubá marže dosáhla 47 % (provozní 6 %) a AMD mělo v Q4 2023 čistý zisk 667 milionů dolarů (41 $ na jednu akcii). Před rokem přitom zisk byl jen minimální (21 milionů $).

Finanční výsledky AMD za Q4 2023 Autor: AMD

Datacentra a Ryzeny nahoru, zbytek dolů

Největší tržby má teď AMD v serverech, divize Data Center měla v Q4 2023 tržby 2,282 miliardy $ (+38 % meziročně), za což mohou nejen procesory Epyc, ale také GPU Instinct.





Procesory pro PC (divize Client) měly tržby jen 1,461 miliardy $, to je ale zlepšení o 62 % proti stavu před rokem, kdy prodeje procesorů pro PC a notebooky dosáhly dna kvůli přezásobenosti trhu, kdy výrobci přestali odebírat nová CPU kvůli velkým skladovým zásobám.

Ale divize Gaming již šla dolů meziročně o 17 %, s tržbami 1,368 miliardy $. Sice se jí údajně zlepšily prodeje grafik Radeon, ale ne o tolik, aby to vykompenzovalo klesající tržby z čipů pro konzole (tzv. semi-custom produkty).

Dokonce i FPGA Xilinxu (divize Embedded) měla špatný kvartál s tržbami 1,057 miliardy $ (zhoršení o 24 % meziročně). AMD to připisuje tomu, že zákazníci přestali budovat skladové zásoby a naopak je redukují.

Finanční výsledky AMD za Q4 2023 – jednotlivé divize Autor: AMD

2023 byl horší rok než 2022

Současně už byly oznámeny i výsledky za celý rok 2023. Tržby AMD byly celkově 22,68 miliardy $. Tyto tržby jsou ovšem zhoršení proti výsledkům roku 2022 (propad o 4 %), takže zatímco předtím se AMD dařilo setrvale růst, krize v odbytu procesorů, která začala v roce 2022, mu tento trend zastavila. Zda se firmě podaří expanzi obnovit, to zatím jasné není.

Ještě výrazně horší je srovnání zisků. V roce 2022 měla firma čistý zisk 1,32 miliardy $, loni se povedlo jen 854 milionů $ (53 centů na jednu akcii). Jen hrubá marže se z ukazatelů zlepšila (z 45 a 46 %), provozní ale klesla (z 5 % na 2 %).

Finanční výsledky AMD za rok 2023 Autor: AMD

V Q1 2024 jen minimální růst

Prognóza na první kvartál roku 2024 teď uvádí očekávané tržby 5,4 miliardy dolarů (plus minus 300 milionů), takže tržby budou už určitě nižší než v Q4, což je ovšem celkem obvyklý sezónní projev. V Q1 2023 měla firma tržby 5,353 miliardy $, takže sice dojde k nějakému meziročnímu zlepšení, ale asi to bude jen o 1–2 %. Firma například uvádí, že v serverech stoupnou prodeje GPU Instinct, ale současně klesnou prodeje procesorů Epyc (údajně sezónními vlivy), takže celkově tržby z datacenter nenarostou (ve srovnání s Q4 2023).

Finanční výsledky AMD za Q4 2023 – prognóza na Q1 2024 Autor: AMD

Zdá se, že v serverech je pro AMD stále obtížné přebírat tržní podíl Intelu a jde to jen pomalu. Ač má výhodu silnějšího produktu, setrvačnost trhu a minulá silná pozice asi stále hrají do rukou Intelu, byť ten si zřejmě tržní podíl udržuje za cenu tak vysokých slev, že jeho serverová divize prakticky nemá zisk.

Pro další růst by tak asi vedle úspěchu s akcelerátory AI potřebovalo také větší prodeje procesorů Ryzen. Na druhou stranu je ale firma i nyní pořád pohodlně v zisku, takže nelze říct, že by ji současný stav nějak ohrožoval. Výsledky za první kvartál (a prognóza na druhý, která opět napoví víc) by měly být zveřejněné na přelomu dubna a května, takže uvidíme, zda nastane nějaká změna k lepšímu.

Zdroj: AMD