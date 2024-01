Finanční výsledky: Intelu klesl v roce 2023 zisk na pouhou pětinu, tržby jen 54 miliard $

Je tu opět sezóna finančních výsledků, přičemž hlavní hardwarová jména, která sledujeme (Intel, AMD a Nvidia), teď hlásí také kompletní výsledky za celý rok. Jako první je má Intel, který poslední léta prochází určitou krizí, kdy mu drsně zhubly dříve bohaté marže a také nebývale klesly tržby. Jeho výsledky jsou tak očekávány napjatě skoro jako kdysi u AMD. V Q4 to pro Intel dopadlo tak napůl – předběhl prognózu, ale ono předběhnutí teď nebylo tak výrazné jako o kvartál dříve, což může signalizovat, že se to oživení opět zpomaluje. A prognóza na první čtvrtletí úplně dobrá není – stejně jako celkové výsledky za rok 2023.

Když Intel hlásil výsledky za Q3 2023 (14,158 miliardy $), sdělil na poslední kvartál roku 2023 výhled 14,6–15,6 miliardy $ čili 15,1 miliardy $ plus minus 500 milionů). Protože ve třetím kvartálu Intel prognózu předčil o 858 milionů $, očekávali jsme minule, že by opět mohl skončit až nad horním okrajem udávaného intervalu. Ale jak už jsme naznačili, tentokrát to tak dobře nedopadlo – Intel oznámil tržby 15,406 miliardy $. Trhy asi také byly trošku namlsané na lepší výsledek, protože po oznámení výsledků klesly akcie z pásma 45–50 $ pod 44 $, o více než 8 %.

Tržby 15,04 miliardy $ jsou nicméně nárůst o 10 % proti stavu před rokem (v Q4 2022: 14,042 miliardy $). Hlavně se ale zlepšila hrubá marže z 39,2 % na 45,7 % (provozní marže 16,8 % místo negativních 8,1 %), a s tím i ziskovost. Intel měl čistý zisk 2,66 miliardy $ oproti ztrátě 661 milionů $ před rokem v Q4 2022. Vychází to na 63 centů zisku na jednu akcii. Mimochodem, během skončeného kvartálu Intel vyplatil dividendu půl miliardy $.





Finanční výsledky Intelu za Q4 2023 Autor: Intel

Místo „datacentrického“ byznysu Intel zachraňují stará dobrá PC

Na výsledku má možná největší podíl dříve trochu opovrhovaná PC divize (jednu dobu si Intel zakládal na tom, že je „datacentrickou“ společností s více než 50 % tržeb v této oblasti). Client Computing Group se vyšplhala na 8,844 miliardy $, což je zlepšení o 33 % proti loňskému roku, lze říci, že v této oblasti se Intel zotavil z ran utržených v poslední době (3,164 miliardy dělají desktopové produkty, 5,185 miliardy notebookové, 495 milionů $ je „ostatní“). Klientská (PC) divize navíc měla i slušný provozní zisk 2,9 miliardy $, což je pětapůlkrát lepší výsledek než před rokem.

Finanční výsledky Intelu za Q4 2023 – Client Computing Group Autor: Intel

Naopak divize Datacenter and AI je pořád v problémech, nedosáhla ani na čtyři miliardy $ (tržby 3,985 miliardy $, což nejen že není oživení, ale naopak meziroční pokles o 10 %). Její provozní marže také byla malá (okolo 100 milionů $). Divize Network and Edge (1,471 miliardy $) se propadla o 24 %. Stoupají pak už jen menší divize Mobileye (637 milionů $, meziročně +13 %) a Intel Foundry Services (291 milionů $, meziročně +63 %).

Finanční výsledky Intelu za Q4 2023 (a celý rok 2024): Tržby za jednotlivé divize Autor: Intel

Zisk klesl meziročně o 79 %, za celý rok je nižší než za izolované Q4

Výsledky za celý účetní/kalendářní rok 2023 dopadly takto: tržby dosáhly 54,228 miliardy $, což je 14% meziroční propad – v roce 2022 Intel skončil s 63,054 miliardy $. Celkově Intel poněkud ustoupil z dřívějších pozic, protože na svém vrcholu firma vygenerovala roční tržby téměř 80 miliard $ (je ale pravda, že od té doby zrušila nebo prodala některé divize, například výrobu NAND a SSD korejskému Hynixu).

Finanční výsledky Intelu za rok 2023 Autor: Intel

Celoroční čistý zisk klesl z 8,017 na 1,675 miliardy $ (propad o obrovských 79 %). Navíc to ale vypadá, že z velké části za zisk může daňový bonus, hrubý zisk před daněmi byl 762 milionů a Intel dostal zpět 913 milionů jako daňový bonus. Výsledný čistý zisk vychází na 40 centů na jednu akcii, tedy méně než za samotné Q4 2023.

V Q1 jen 12–13 miliard $ a ztráta

Výhled na nyní běžící první čtvrtletí roku 2024 je relativně nízký, sezónní vlivy způsobí, že tržby budou o dost nižší, Intel očekává jen 12,2–13,2 miliardy $. Lze asi očekávat opět předstižení středu tohoto odhadu, pokud se zase budeme optimisticky na tento faktor spoléhat, nejspíš by Q1 mohlo být někde okolo 13 miliard $. To jsou výsledky, na kterých byl Intel někdy v první polovině minulé dekády, lze tedy říct, že ztratil mnoho let dřívějšího růstu.

Hrubá marže se má pohybovat okolo 40,7 %, takže stále o dost pod úrovní, kde je teď AMD (47 % v Q3 2023). Firma očekává ztrátu ve výši asi 25 centů za jednu akcii, ale přesto i v Q1 2024 chystá výplatu dividend ve výši 12,5 centu na jednu akcii.

Finanční výsledky Intelu za Q4 2023 – výhled na Q1 2024 Autor: Intel

Na druhou stranu i výsledek s tržbami pod 13 miliardami $ bude úspěch v tom smyslu, že se Intelu podaří utržit více než před rokem v Q1 2023. Tehdy dosáhl novodobého dna s tržbami jen 11,7 miliardy $.

Zdroje: Intel (1, 2)