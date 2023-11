AMD hlásí tržby za Q3 2023. Prodeje Ryzenů konečně stouply, tržby zas míří nad 6 miliard $

Po finančních výsledcích Intelu, které byly publikovány již minulý týden, už svoje sdělilo také AMD. To má pořád méně než poloviční tržby proti Intelu, ovšem dříve to býval rozdíl i 10–20×. Za poslední rok se ale zarazil jeho strmý růst, takže teď bude asi zase napínavé sledovat, zda se mu podaří vrátit se k trajektorii, na které pomalu Intel dohánělo, nebo se mu odvěký hlavní konkurent zase začne vzdalovat.

AMD mělo svůj dosavadní vrchol před rokem a v Q2 2022, kdy se dostalo na tržby 6,55 miliardy $, ale potom silně pocítilo pokles poptávky po počítačích a nastal u něj velký propad, z kterého se ještě pořád oklepává. Na třetí kvartál (červenec až září 2023) čekala firma tržby plus minus 5,7 miliardy dolarů (plus minus 300 milionů). To se jí povedlo o něco překonat, její tržby skončily na 5,800 miliardách dolarů, což je ovšem v rámci tolerance.

Jde o nárůst o 8 % proti druhému kvartálu, ale jenom o 4 % proti loňskému třetímu čtvrtletí. Firma měla nicméně hrubou marži 47 % (proti 42 % před rokem) a čistý zisk 299 milionů $ proti jen 66 milionům před rokem. Vychází to 18 centů na akcii, provozní marže byla 4 %.





Finanční výsledky AMD za Q3 2023 Autor: AMD

Oživení Ryzenů, ale placaté servery a zhoršené konzole a Xilinx

AMD se po čtyřech kvartálech podařilo opět vzkřísit prodej procesorů Ryzen pro PC, který byl před rokem právě postižen oním ekonomickým ochlazením v PC průmyslu, kdy se prodeje procesorů propadly na polovinu a od té doby výrobci notebooků a PC pomalu „trávili“ najednou přebytečné skladové zásoby. Divize Client, pod kterou Ryzeny spadají, měla tržby 1,453 miliardy dolarů, což je meziročně zlepšení o 42 % a dokonce o 46 % proti předešlému kvartálu (kdy byly tržby jen 992 milionů $).

Divize Gaming měla tržby ale pořád vyšší, 1,506 miliardy dolarů, což je ale zhoršení meziročně (- 8 %) i proti druhému čtvrtletí (- 5 %). Podle AMD se sice zlepšily prodeje grafik Radeon, ale současně se zhoršily tržby za čipy pro konzole Xbox a PlayStation o tolik, že to růst Radeonů přebilo.

Finanční výsledky AMD za Q3 2023 – jednotlivé segmenty Autor: AMD

Divize Data Center poslední rok moc nerostla nebo spíše přešlapovala, její tržby byly 1,598 miliardy dolarů proti 1,609 miliard $ před rokem v Q3 2022. Je to ale zlepšení proti slabšímu Q2 2023 (jen 1,321 miliardy $). Meziročně se měly zlepšovat tržby za procesory Epyc 9004, ale zhoršily se serverové Adaptive SoC (FPGA produkty Xilinx).

FPGA byly na tom tržbami o 5 % hůře v meziročním srovnání také v divizi Embedded, která měla tržby 1,243 miliardy $. Podle AMD řada zákazníků snižovala své skladové zásoby, což se projevilo snad jen přechodným zhoršením (o cca 15 %) tržeb proti druhému kvartálu.

Zpět nad šest miliard za kvartál

Výhled na čtvrtý kvartál je relativně optimistický, ale pořád to pro AMD nebude návrat na předchozí vrchol. Firma očekává tržby okolo 6,1 miliardy $, opět plus minus 300 milionů $. Pokud by vyšel střed, znamenalo by to 9% meziroční nárůst tržeb, ale pořád na nižší číslo, než rekordních 6,55 miliardy v Q2 2022.

Je možné, že AMD opět dopadne o trošku lépe. Pokud by to bylo stejnou měrou jako v třetím kvartálu (o 100 milionů), mohl by reálný výsledek být 6,2 miliardy $. Pokud bychom se vrátili k onomu poměřování, jak „velké“ je AMD proti Intelu, tak ten by v Q4 mohl zase o něco utéct. Pokud by oboje dopadly výsledky dle očekávání (respektive s podobnou korekcí proti prognóze, jaká nastala v Q3), už by v čtvrtém kvartálu AMD vycházelo jenom na 39 % Intelu co do tržeb.

Finanční výsledky AMD za Q3 2023, výhled na Q4 2024 Autor: AMD

S tržbami 6,2 miliardy by celoroční tržby dosáhly 22,7 miliardy dolarů, což by bylo skoro o miliardu dolarů pod úrovní roku 2022. V roce 2024 by ale už asi opět měl být výsledek lepší, pokud je pravda, že krizový rok, kdy výrobci odbourávali skladové zásoby, je už u konce a trh s PC (respektive odbyt dodavatelů komponent pro něj) by se měl vzpamatovat.

