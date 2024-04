Intel zase ve ztrátě a v problémech. Tržby zaostaly za očekáváním, prognóza do budoucna slabá

Finanční výsledky Intelu za první kvartál roku (tedy Q1 2024, leden až březen) jsou tady. Intel na toto období v lednu vydal tuto prognózu: tržby měly být 12,7 miliardy, plus minus 500 milionů dolarů (tedy 12,2–13,2 miliardy). Předpokládali jsme minule, že jako obyčejně dopadne výsledek o něco lépe, protože Intel typicky stanovoval prognózu konzervativně, aby ji pak překonal.

Nicméně přichází pro Intel a akcionáře nepříjemné překvapení, protože výsledek skončil jen velmi těsně nad středem prognózy – firma měla tržby 12,724 miliardy $. Konsenzus analytiků očekával o něco vyšší tržby, byť toto není nějaký signifikantní výpadek tržeb.

Význam ale má v tom, že normálně si Intel nechává rezervu, aby pak výsledky ukazovaly předstižení odhadu, tentokrát ale výsledky musely rezervu opravdu využít. Je ale třeba říct, že jde o 9% zlepšení proti předchozímu roku, kdy v Q1 byly tržby jen 11,7 miliardy $.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024 Autor: Intel

Hrubá marže byla 41 %, což je daleko od 55–60 % z tučných let a jde o nižší marži, než má AMD (47 % v předešlém kvartálu), přestože je AMD fabless firma a dříve bývaly vlastní továrny pro Intel co do marží čistou výhodou.





Firma měla v prvním čtvrtletí ztrátu – provozní ztráta byla 1,069 miliardy $, čistá ztráta po započítání daňového bonusu byla 437 milionu $. Na jednu akcii vychází ztráta 9 centů. Opět je to ale lepší než v meziročním srovnání, před rokem vykázal Intel hrubou marži jen 34,2 % a ztrátu 2,8 miliardy $. Přes ztrátu Intel vyplatil v prvním kvartále dividendu půl miliardy $ a v druhém kvartálu v tom bude pokračovat (vyplatí 12,5 centu na akcii).

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024: Vývoj tržeb firmy za posledních pět kvartálů Autor: Intel

Jednotlivé segmenty: Servery hluboko dole, firmu zase živí trh PC

Jako obvykle je zajímavé vidět čísla pro jednotlivé divize. Ačkoliv si jednu chvíli Intel zakládal na tom, že přes 50 % jeho tržeb je „datacentrických“, nyní je ve velké většině (59 %) zase trh PC. Client Computing Group dosáhla tržeb 7,533 miliardy $ a provozního zisku 2,645 miliardy $. V podstatě teď je chlebodárcem firmy a je důležité, že tržby jí meziročně stouply o 31 %.

Procesory pro notebooky z toho dělají 4,681 miliardy $, desktopy skoro o polovinu menší trh, 2,461 miliardy $.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024 – hlavní divize Autor: Intel

Naproti tomu serverové procesory a produkty (divize Data Center and AI) splaskly na pouze 3,036 miliardy $ (je to nicméně 5% meziroční růst proti velmi slabému Q1 2023). Zde tedy je vidět značný efekt konkurence na dříve mnohem větší byznys okolo Xeonů, na svém vrcholu měla tato divize tržby přes 7 miliard $. Provozní zisk byl jen 482 milionů $.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024 – Altera a Mobileye Autor: Intel

Divize Network and Edge měla tržby 1,364 miliardy $ (meziročně pokles o 8 %) a provozní zisk 184 milionů $. FPGA divize Altera (kterou chce Intel opět osamostatnit) měla tržby 342 milionů $ (propad o 58 %) a ztrátu 39 milionů $, automobilní čipy Mobileye tržbu 239 milionů $ (propad o 48 %) a ztrátu 68 milionů $.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024 – jednotlivé divize Autor: Intel

Poprvé pohled na továrny jako na samostatnou divizi

Nejzajímavější je ale, že Intel poprvé uvádí samostatná čísla pro své továrny jako svébytnou divizi, což umožňuje o nich uvažovat jako o samostatné jednotce, která (zatím virtuálně) prodává své služby divizím Intelu vyvíjejícím samotné produkty, jako by to byly fabless firmy. A v budoucnu by měla neutrálně a se stejnými podmínkami obsluhovat i klienty externí, zatímco ony produktové divize by zase peníze, které teď pomyslně posílají za výrobu továrnám Intelu, mohly utratit jinde. Více jsme o této strategii psali zde:

V Q1 2024 podle uzávěrky továrny (Intel Foundry) měly tržbu 4,369 miliardy $ (před rokem v Q1 2023 by to bylo 4,831 miliardy $). Pokud by se skutečně braly jako samostatný podnik, měly by ztrátu 2,474 miliardy $. Intel tedy nyní továrny musí dotovat ze zisku, který mají produktové divize, ona pomyslná interní cena, kterou platí (a kterou by měli platit i externí klienti) tedy není dost vysoká, aby továrny dokázaly fungovat samostatně.

Je ale třeba mít na paměti, že Intel v současnosti prochází velkým investičním plánem na rozšíření svých kapacit a dohnání technologického skluzu, takže ztrátovost je ovlivněná i tím. V dlouhodobém horizontu logicky Intel bude chtít dosáhnout takové ekonomické škály (což je ale možné jen s externími klienty), aby měla Intel Foundry kladnou provozní marži.

Uvedená „tržba“ pro Intel Foundry je z velké části interního původu, takže nejde o peníze, které by tvořily část oněch 12,7 miliardy $ tržeb, tyto peníze jsou už započítané v ceně prodaných procesorů. Intel uvádí, že toto s týká 4,353 miliardy $ z tržeb Intel Foundry. Z externích zdrojů tedy zatím přichází jen minimální částky, 16 milionů $ v Q1 2024 (v Q1 2023 to bylo 100 milionů $).

Továrny Intelu samy o sobě by byly 9. největší křemíkovou firmou

Intel také ukázal vývoj tržeb divize Intel Foundry při tomto virtuálním osamostatnění. Výsledky za posledních pět kvartálů můžete vidět v tomto grafu – modré sloupce ukazují tržby, žluté sloupce dole ztrátu, v které divize byla trvale ale její výše se různě hýbe.

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024 – Intel Foundry Autor: Intel

Nedávno jsme tu měli článek o žebříčku polovodičových firem dle tržeb, v němž byly i foundry výrobci jako TSMC či UMC. Tento graf umožňuje si virtuálně oddělenou výrobní bázi Intelu do tohoto žebříčku zařadit. V roce 2023 podle něj měla Intel Foundry tržby okolo 18,9 miliardy $ (a ztrátu 7 miliard $). S těmito tržbami by se továrny Intelu umístily na globální 9. pozici před společností Infineon (17,364 miliardy $) a hned za AMD (22,68 miliardy $ tržeb).

Výhled na Q2 také nic moc

Pro Intel je nepříjemné, že prognóza na nyní probíhající druhé čtvrtletí také není příliš vysoká. Intel očekává 13,0 miliardy $ tržeb plus minus 500 milionů (což uvádí jako 12,5–13,5 miliardy $).

Finanční výsledky Intelu za Q1 2024, výhled na Q2 2024 Autor: Intel

Je otázka, jestli se tentokrát ono pravidelné předstižení odhadu objeví, předpokládat to tedy nyní nebudeme. Hrubá marže má být o trošku menší (40,5 %) a firma předpokládá mírnou ztrátu (5 centů na jednu akcii, takže bude mírnější než v Q1).

Zdroj: Intel