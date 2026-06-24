Nvidia vezme grafikám AMD Radeon jejich pevnost: Valve chystá SteamOS pro karty GeForce

Jak známý handheld Steam Deck, tak nově vydaný počítač Steam Machine od Valve s jeho linuxovým operačním systémem SteamOS běží na procesoru a GPU od AMD. Valve jim systém do značné míry vyvíjela na tělo. Naopak kompatibilitu s grafikami GeForce nemá nic moc, některé funkce na nich nejdou a systém oficiálně nepodporuje uzavřené ovladače Nvidie, které GPU GeForce potřebují. Firmy teď ale oznámily spolupráci, která to změní.
SteamOS dostane podporu GPU Nvidia
Cena Steam Machine je bohužel kvůli masivnímu zdražení nepříjemně vysoká, ale zájemci by teď měli mít alternativní možnost. Valve chce systém oficiálně otevřít i pro běžné počítače, které si postavíte sami (nebo ty, které už máte teď). Tato možnost je oficiálně podporována od vydání 3.8 a nedávno vydaná aktualizace 3.8.10 přinesla různá zlepšení pro počítače založené na hardwaru od Intelu a AMD.
Pierre-Loup Griffais z Valve ale nyní řekl webu The Verge, že v rámci prací na tom, aby SteamOS byl lépe kompatibilní s hardwarem v obyčejných počítačích mimo zařízení Steam Deck a Steam Machine, se Valve zaměří už i na to, aby fungoval s grafickými kartami Nvidia. Valve podle něj sestavila tým pracující na tom, aby ovladač od Nvidie s SteamOSu pořádně fungoval, přičemž postupně posiluje počet zaměstnanců, kteří v něm pracují. A Valve na této podpoře pochopitelně také spolupracuje se samotnou Nvidií.
Zlepšení v Linuxu obecně?
Lepší integrace se SteamOSem a různá další zlepšení provázaná na jeho komponenty, jako je vrstva Proton, umožňující běh her pro Windows, by mohla zlepšit schopnosti grafik Nvidia i v dalších Linuxových distribucích. Spolupráce s Valve tudíž nemusí Nvidii pomoci jenom v samotném SteamOSu. AMD má nyní na platformě Linux výhodu, protože má ovladače GPU s otevřeným kódem integrované s jádrem operačního systému, což na Linuxu funguje výrazně lépe než uzavřené ovladače oddělené od jádra.
Nicméně s pomocí Valve by mohla Nvidia podporu a výkon v Linuxu zlepšit natolik, že by spolu s celkovou dominancí své značky a tržní silou mohla AMD o výhodné postavení na platformě tohoto operačního systému připravit. AMD tedy možná přibudou starosti. Podpora Nvidia v SteamOSu by ho mohla připravit o trh v hanheldech, ale ani silné postavení v desktopovém Linuxu nemusí mít vůbec jisté.
Nicméně toto je zatím jen možnost a také jde o něco, co nebude hotové ihned. Valve uvádí, že práce na integraci ovladačů Nvidia ještě nějakou dobu potrvají a systém asi nedostane oficiální podporu grafik GeForce tento rok. Nicméně práce už probíhají.
SteamOS zatím není úplně univerzálním operačním systémem, který byste mohli používat všude. Griffais uvádí, že ho lze dobře používat v herních zařízeních podobných například Steam Machine, protože hlavní funkcionalita sloužící pro hraní je připravená. Ale je to zatím s kompromisy – nemusí například fungovat HDMI-CEC pro integrované ovládání počítače spolu s televizí. Instalátor systému také zatím nemá jednoduchou automatickou podporu dual-bootu (tedy instalace vedle Windows s možností si při spuštění zvolit OS), kterou byste nejspíš chtěli na počítači, který bude sloužit i k práci. Nicméně i podobné věci asi časem firma doplní.
Zdroje: VideoCardz, The Verge