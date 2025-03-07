Nvidia zaspala a nechala AMD stoupnout o několik procent: Tržní podíly výrobců GPU

Opět tu po třech měsících máme statistiku tržních podílů výrobců herních GPU, kterou sestavuje analytická firma Jon Peddie Research. Ta má teď data za poslední kvartál roku 2024, kdy sice ještě nevyšly žádné z nových karet, které se všechny opozdily až na nynější Q1 2025, ale je zajímavé, že už v tomto kvartálu začaly docela velké pohyby, které asi se současnou situací souvisí.
Celkové tržní podíly: Nvidia už není před AMD
V celkové statistice nejsou ještě vidět tak velké změny, ale pohyb je signifikantní. Podle JPR celkové prodeje GPU v procesorech i těch samostatných stouply o 1 % proti stejnému období před rokem (Q4 2023). Bylo to ovšem hlavně dílo notebooků, u nichž byl nárůst o 2 %, zatímco v desktopech pokles o 3 %. Poslední číslo je důležité.
Je zajímavé, že celkově se prodejům PC procesorů dařilo líp – mezikvartálně stoupy o 8 % (prodeje procesorů Intel šly nahoru o 6 %, AMD o 14 %). Tento rozdíl ukazuje, že relativně vzato se musely zhoršit prodeje samostatných GPU.
V celkových podílech Intel získal 0,8 procentního bodu proti třetímu kvartálu a má podíl 65 % (zřejmě zaokrouhleno dolů), AMD získalo jeden procentní bod a dostalo se s tržním podílem 18 % na druhou pozici před Nvidii. Nvidia, na jejíž úkor oba pohyby byly, měla ve čtvrtém kvartálu podíl 16 %.
Firma byla dlouho před AMD i přesto, že prodává jen samostatná GPU GeForce, která tedy měla vyšší podíl než samostatné Radeony a procesory Ryzen s integrovanou grafikou dohromady. Teď v Q4 2024 už to neplatilo.
Samostatné karty
Pro přehled o trhu samostatných grafik je ale důležitější druhá statistika JPR, ve které jsou jen a pouze samostatné grafické karty pro desktop. Prodeje samostatných karet údajně dosáhly 8,4 milionu, což je o trošku víc (o 4 %) než ve třetím kvartálu (8,1 milionu), ale méně než před rokem (9,5 milionu, proti tomu jde o 11% pokles).
Za pokles, zdá se, může Nvidia, jejíž prodeje se zhoršily a její tržní podíl klesl z 90 % ve třetím kvartálu na 82 %. AMD naopak stouplo z 10 % na 17 %. A do statistiky se probojovaly i nové grafiky Intel (Arc B580 vydaný loni v prosinci), které dostaly 1 % (mělo by za tím být okolo 100 000 prodaných karet), zatímco ve třetím kvartálu jim ještě vycházela po zaokrouhlení na celá procenta nula (čili méně než 0,5 %). Před rokem mimochodem podíly byly 80 %, 19 % a 1 %.
Předčasné ukončení výroby GeForce RTX 4000 se vymstilo?
Je pravděpodobné, že v tomto výsledku je už podepsaný nedostatek grafik Nvidia na trhu, který nyní pociťujeme, a právě toto umožnilo tak rychlý nárůst tržního podílu karet od AMD – nebo je to za něj zodpovědné aspoň z části. Podle tržního podílu totiž vychází, že Nvidii klesl prodej ze 7,3 milionu v Q3 na 6,9 milionu v Q4. U AMD naopak prodej stoupl z 0,8 na 1,4 milionu kusů za kvartál.
Je to zřejmě proto, že Nvidia předčasně ukončila výrobu karet GeForce RTX 4000, aniž by současně dostatečně rychle najela na výrobu nových karet GeForce RTX 5000. Jejich vydání s netypickým nedostatkem zásob přesně toto ukazuje, zejména to ale potvrdila i Nvidia ve svých finančních výsledcích, ve kterých uvádí, že její prodeje v segmentu Gaming za Q4 (pro ni listopad 2024 až leden 2025) byly poznamenané nedostatečnou výrobou jak GPU Blackwell, tak starších GPU Ada Lovelace.
Bude proto zajímavé pozorovat, zda se AMD podaří vyšší podíl udržet, nebo půjde o výkyv, který bude zase eliminován, až se situace s nedostatkem GPU Nvidia vyřeší. Což předpokládáme nastane relativně brzo, protože Nvidia nemůže být spokojená se sníženými prodeji (pokud toto celé není pokus o cenovou manipulaci).
Aktuální situace kolem zásoby grafik a cen je abnormální
Protože současné zvýšené ceny nejsou přirozeným jevem, ale právě projevem nedostatku zásob, mělo by narovnání situace ve výrobě také přirozeně vést k poklesu cen. To by mělo znamenat, že teď nemá smysl kupovat karty GeForce za jejich výrazně nadsazené ceny, protože by během pár až několika měsíců měly slézt zpátky na běžné úrovně okolo původně doporučených částek.