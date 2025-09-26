Umělá inteligence nás vyjde draho. O kolik se na podzim zvýší ceny operačních pamětí a SSD?

Tento měsíc začaly přicházet zprávy o tom, že výrobci pamětí (ale i SSD a HDD) zvyšují ceny, jelikož cítí velkou poptávku v datacentrech a na trhu s AI. Jak by se to zhruba mělo promítnout do tržních cen zboží v obchodech, teď přibližuje analýza firmy TrendForce odhadující, kolik nás to bude stát v procentech. Jde o predikci, takže se nemusí vyplnit úplně přesně, ale historie ukazuje, že stojí za to tyto prognózy sledovat.
NAND může zdražit téměř o pětinu
Paměť NAND (či také NAND Flash) je hlavní surovinou pro úložiště SSD, paměťové karty, ale i všechna elektronická úložiště v zařízeních jako jsou chytré telefony, a tak se od ní odvíjí i vývoj jejich cen. V této komoditě podle analytiků TrendForce na jednu stranu panuje relativně slabá poptávka ze strany spotřebitelů a v návaznosti na to je nižší i poptávka OEM výrobců počítačů po SSD, což by normálně tlačilo ceny pamětí NAND dolů a bránilo pokusům o zdražování. Jenže enterprise trh a ony investice do datacenter situaci mění a jejich provozovatelé či firmy snažící se využít „hype“ okolo AI tlačí ceny nahoru.
Výrobci NAND tak mohou přesměrovat dodávky do tohoto sektoru. Tím pádem jsou celkově na trhu podmínky takové, že je čipů spíš nedostatek a tím pádem ceny stoupají – a přeneseně to pocítí i spotřebitelé. TrendForce píše, že je vysoká poptávka a potenciální nedostatek i magnetických disků HDD (což byl důvod, proč zvyšuje ceny i Western Digital), což sekundárně také tlačí nahoru ceny NAND. Provozovatelé se totiž snaží HDD zastoupit nákupy velkých SSD založených na QLC NAND.
Celkově podle TrendForce paměti NAND Flash v dobíhajícím třetím kvartálu zaznamenala růst cen o 3–8 % (jde o odhad z částečných dat). Jak je zřejmé z předchozího, v poslední čtvrtině roku to bude pokračovat – firma odhaduje, že ceny stoupnout o +5–10 %. Dohromady za druhou polovinu roku to znamená nárůst cen o 8 až 19 %.
Jedná se o odhad cen za samotné čipy (respektive wafery s čipy) NAND. Výrobci SSD nebo počítačů a mobilů je mohou nakupovat předem, takže vývoj jejich cen může do ceny nějakého SSD či úložiště v obchodech být promítnutý s určitým zpožděním a u nás může také konkrétní ceny ovlivnit změna kurzu koruny k dolaru (přesněji změna kurzu eura k dolaru, koruna na světovém trhu už dlouho závisí na euru). Každopádně ale ceny porostou, takže pokud potřebujete nějaké SSD kupovat, aktuálně je lepší to udělat dřív a nečekat – nemůžete-li počkat delší dobu na obrat v cenovém cyklu.
Operační paměti se vyvíjejí hůř
Tzv. paměti DRAM (Dynamic Random Access Memory), což jsou čipy, na nichž jsou založené všechny operační paměti (RAM) v počítačích a mobilech i jiných zařízeních, ale i paměti GPU, podléhají většímu zdražení.
Paměti DDR4 zdražily výrazně v druhém kvartálu (a v třetím kvartálu se dostaly na téměř dvojnásobné ceny), ale jejich cena může dál stoupat kvůli jejich nedostatku, který vznikl ukončováním jejich výroby. Někteří výrobci prodloužili jejich výrobu, ale podle TrendForce zřejmě její ceny porostou dál. Paměti DDR5 zase tlačí nahoru poptávka v serverech a zdražovat mají i mobilní paměti typu LPDDR. Také se předpokládá, že poptávka po grafických pamětech povede k jejich zdražení – má se to týkat GDDR7 i GDDR6. Té je větší nedostatek, protože se výrobci snaží přeorientovat na novější typ, takže její cena může narůst o víc procent než u GDDR7.
Celkově paměti DRAM běžného typu pro PC, mobily a grafiky v třetím kvartálu zdražily o 10–15 %. V nadcházející poslední čtvrtině roku by mohlo být zdražení podobné – TrendForce předvídá o +8–13 %. Celkově by to za druhou polovinu roku tedy bylo zdražení o 19–30 %.
„Přínosy“ AI
TrendForce uvádí ještě separátní průměr, v kterém jsou zahrnuté také ceny pamětí typu HBM (HBM2E, HBM3, HBM3E), které se používají v akcelerátorech AI, jako jsou datacentrová GPU. Pokud se zahrnou i ty, tak ceny DRAM v Q3 v průměru stouply o 15–20 % a v Q4 se očekává zdražení o 13–18 % (takže celkem za druhou polovinu roku 30–42 %). Je tedy vidět, že cena těchto pamětí roste ještě výrazně víc.
To nás přímo neohrožuje, ale jelikož tyto pokročilé vrstvené paměti mají i beztak výrazně vyšší ceny a je po nich silná poptávka, jsou výrobci paměti motivováni zvyšovat jejich výrobu i na úkor výroby běžných pamětí pro PC a herní grafické paměti. To se skutečně děje, firmy rušily výrobu starších typů DDR3 a DDR4 i proto, že jejich výrobní linky přeorientovávají na výrobu čipů do pamětí HBM. Tyto paměti tak tvoří čím dál větší díl trhu (v třetím kvartále 8 %, ve čtvrtém už 11 %). A tím, že ubírají z kapacity pro výrobu běžných pamětí, nepřímo zvyšují ceny operačních pamětí i pro běžné zákazníky.