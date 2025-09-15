Cnews.cz  »  Hardware  »  Disky a SSD se nám prodraží. Western Digital plošně zvedne ceny HDD, výrobci NAND následují

Disky a SSD se nám prodraží. Western Digital plošně zvedne ceny HDD, výrobci NAND následují

Jan Olšan
Dnes
Pevné disky (HDD) WD Red od Western Digital Autor: Cnews
Pevné disky (HDD) WD Red od Western Digital
Kde jsou ty doby, kdy ceny pevných disků dlouhodobě jen a jen klesaly. Největší výrobce HDD teď oficiálně oznámil, že disky zdraží.

Pokud pamatujete časy před nějakými patnácti lety, asi si vzpomínáte, že se s časem poměrně rychle zlepšovaly kapacity HDD, které člověk mohl pořídit za určité peníze. Od té doby jsou pokroky hodně mírné a kapacity rostou hlavně u nejdražších disků používajících mnoho ploten, héliovou vnitřní atmosféru a teď i technologii HAMR. Bohužel se zdá, že levnému hromadění dat není doba nakloněna – výrobci totiž místo zlevňování dokonce zdražují.

Firma Western Digital nyní oznámila, že zdražuje veškerý sortiment svých HDD, neboli mechanických (či také magnetických) disků. Informaci o tom přinesla analytická firma TrendForce, která se jinak věnuje také predikcím cen pamětí a úložišť. V tomto případě ale nejde o předpověď nebo odhad, firma získala přímo dopis obdržený jedním z větších zákazníků WD, v němž je zdražení oznámeno.

Western Digital v této zprávě oznamuje, že zdražuje všechna HDD, a to kvůli tomu, aby dokázala dál investovat do vývoje, zlepšování kapacit a rozšiřování výroby – údajně je totiž o magnetické disky enormní poptávka. Nicméně zdražení v době převisu poptávky nad nabídkou logicky budí podezření, že WD zdražuje ani ne tak protože musí, ale spíše protože může. I když je pravda, že v současné ekonomice kvůli inflaci způsobené mimo jiné i americkými cly mohou výrobní náklady HDD skutečně růst.

WD zmiňuje, že vedle samotného zdražení se také u řady disků mohou výrazně prodloužit dodací lhůty. Firma totiž pro snížení nákladů na přepravu bude více využívat dopravu lodí místo letecky, což prodlouží lhůty dodávky do některých regionů o 6–10 týdnů.

WD píše, že tato zdražování budou zaváděna postupně, na druhou stranu je u toho uvedeno i to, že nastávají s okamžitou platností. Možná, že firma bude cenu zvyšovat ve více krocích (a tím motivovat zákazníky, aby objednali co nejdříve). Ona vysoká poptávka, o níž je řeč, se týká asi hlavně serverových HDD s nejvyššími kapacitami, jako jsou 11plotnové 32TB modely.

Ovšem dopis od WD hovoří doslova o „všech HDD produktech“, takže je docela pravděpodobné, že se firma pokusí navýšit ceny i u běžných pevných disků pro desktopové počítače a u externích HDD. Dost pravděpodobné je zdražení u disků s vyššími kapacitami pro NAS, tedy řady Red/Red Pro. Ty jsou už částečně v podobné pozici jako ty serverové a nejspíš zdraží spolu s nimi.

WD Gold 26TB WD261KRYZ

WD Gold 26TB WD261KRYZ

Autor: Western Digital

Zdražuje i NAND a SSD

Dopis, který zpráva od TrendForce ukazuje, bohužel nespecifikuje, o kolik WD hodlá své výrobky zdražit. Nicméně SanDisk, což je dceřiná firma Western Digitalu zabývající se výrobou SSD (a ve spolupráci s Kioxia také samotné NAND), oznámila tento měsíc zákazníkům plošné zdražení čipů NAND a na nich založených SSD ve výši 10 %. Je možné, že WD plánuje podobný plošný nárůst u HDD.

V oblasti SSD možná přijde zdražení napříč trhem. Micron údajně poté, co SanDisk oznámil zdražení, pozastavil dočasně vydávání cenových nabídek na své produkty (zde je řeč o „B2B“ kontraktech, tedy prodeji velkým zákazníkům a distributorům). Je pravděpodobné, že jde o předstupeň zvýšení cen také u tohoto dodavatele. A Micron udělal to samé i u DRAM, takže je ve hře i zdražování operačních pamětí.

linux_sprava_tip

Je možné, že u tohoto zdražování NAND také půjde hlavně o enterprise a serverová úložiště, ale pokud nebude spotřebitelská poptávka po SSD a podobných produktech vyloženě slabá, nejspíš si výrobci budou moci dovolit přenést zdražení i do běžných SSD pro počítače.

Zdroje: TrendForce (1, 2), DigiTimes

Autor článku

Jan Olšan

Jan Olšan

Redaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na procesory, mobilní SoC, grafické karty, disky a další počítačový hardware.

