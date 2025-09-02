Objevil se první procesor Core Ultra 300 pro desktop. Intel vůbec nezvýší takty proti Arrow Lake?

Intel má ve zvyku vydávat každý rok novou generaci procesorů, byť někdy musí být kvůli nepřipravenosti nových technologií nahrazená tzv. refreshem. To se mělo stát letos v desktopu s procesory Arrow Lake pro socket LGA 1851, ale po nových modelech, které Intel podle starších zpráv měl chystat, dlouho nebyly stopy. Nicméně teď se zřejmě objevil první z nich a konečně máme předzvěst toho, co přijde na trh jako Core Ultra 300 pro desktop.
Core Ultra 7 365K
V databázi výsledků benchmarku Geekbench se objevil procesor pojmenovaný Core Ultra 7 365K, což ukazuje, že refresh Arrow Lake ponese nakonec označení jako řada 300, stejně jako notebookové procesory Pather Lake, které jsou skutečnou novou generací s 1,8nm výrobním procesem, ale do desktopu nepřijdou. Patrně kvůli tomu, že 1,8nm proces nezvládne tak vysoké frekvence jako 3nm proces TSMC použitý v Arrow Lake, takže v desktopu by procesory Panther Lake neměly úspěch.
Core Ultra 7 365K bude logicky refreshovanou verzí Core Ultra 7 265K vydaného loni. Má stejných 20 jader a 20 vláken – 8 jader P-Core s architekturou Lion Cove a 12 jader E-Core s architekturou Skymont. L3 cache je stejná 30MB a nejspíš by měla zůstat nezměněná všechna výbava jako je integrované GPU, řadiče PCI Expressu a multimediální schopnosti. Co by mohlo přibýt, je například oficiální podpora vyšších frekvencí pamětí, ale to teprve uvidíme.
Bez nárůstu taktů?
Od refreshe procesorů se očekává hlavně zvýšení frekvencí jader CPU, ale to kupodivu na záznamu v Geekbench není vidět. Podle údajů, které zachytilo testování, by měl model 365K používat stejnou základní frekvenci (3,9 GHz) jako Core Ultra 7 265K. Je také detekována frekvence Boostu pouze 5,4 GHz, což je u modelu 265K hodnota pro boost na jádrech P-Core. Ten na preferovaných jádrech (skrze technologii Turbo Boost Max 3.0 umí až 5,5 GHz, což ale Geekbench u vzorku 365K neodhalilo.
Zdá se však, že při testu procesor nepoužil preferované jádro a dokonce zřejmě jednovláknový benchmark spustil na jádru E-Core (maximální detekovaný takt byl 4,65 GHz většinu času ale test běžel pod úrovní 4 GHz). Scheduling na správná jádra asi nefungoval. Stále proto je nějaká naděje, že Intel u modelu 365K zvýší právě maximální frekvenci v Turbo Boostu Max 3.0 (třeba na 5,6 GHz), když už základní takty nezměnil. A teoreticky by se možná mohl zvýšit maximální takt E-Core (z 4,6 na 4,7 GHz?).
Geekbench neukazuje všechny parametry procesoru, ale podle těchto detekovaných parametrů to vypadá, že od refreshovaných modelů Arrow Lake nelze čekat nějaký velký nárůst jednovláknového aplikačního výkonu proti generaci 200 – případné (a nejisté) navýšení o 100 MHz mnoho znamenat nebude. Teoreticky by mohly být zvýšeny výchozí frekvence rozhraní D2D propojujícího čiplety a frekvence prstencové sběrnice, což by pomohlo výkonu ve hrách. Ovšem jejich zvýšení je možné už nyní pomocí přetaktování a Intel ho pro hráče i doporučuje. U refreshového modelu by tedy nepředstavovalo nějaký „gamechanger“.
Výsledky v testu Geekbench 6.4.0 pro Windows můžete vidět níže na snímku z databáze, ale jak už bylo zmíněno, systém při testování nepřiřazoval správně vlákna na jádra P-Core, nebo aspoň neboostoval na správné frekvence. Tato skóre tedy nejsou reprezentativní (skutečné jednovláknové skóre by bylo lepší) a nemá smysl je s ničím srovnávat.
Vydání v říjnu nebo listopadu?
Zatím nevíme, kdy Intel plánuje tyto procesory vydat. Obvyklý termín premiéry nové generace procesorů pro desktop je říjen nebo listopad, takže předpokládáme, že tehdy by se mohly objevit v prodeji i tyto refreshované modely Arrow Lake. Podle dřívějších informací možná refresh bude tvořen jenom 125W modely „K“ a „KF“ pro nadšence a nebudou vydané nové 65W a 35W modely, u nichž zůstane na trhu dál generace 200.
Zdroje: techPowerUp, Geekbench