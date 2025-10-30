Obří slevobraní v podání Bambu Lab. 3D tiskárny od 179 eur nebo filamenty za méně než jeden oběd

Bambu Lab opět spouští svou každoroční Black Friday akci, během které zlevňuje prakticky vše, co se dá – od 3D tiskáren přes filamenty až po příslušenství, náhradní díly i komponenty z řady Maker’s Supply. Pokud tedy zvažujete koupi nové tiskárny nebo chcete doplnit zásoby filamentů, může být toto zajímavá příležitost, jak ušetřit.
Tiskárny od 179 eur
Až do 5. prosince (do ranních 7:59) najdete v rámci Black Friday zlevněné 3D tiskárny Bambu Lab řady A (A1 a A1 mini) i starší Bambu Lab P1S, předchůdce nedávno představené Bambu Lab P2S. Do slevy se dostala i letos představená vlajková Bambu Lab H2D, u které můžete ušetřit až 300 eur.
Až o 90 eur jsou levnější také všechny AMS jednotky – AMS, AMS lite, AMS 2 Pro a AMS HT. Poslední dva modely zmíněné navíc podporují tiskárny řady A, které doposud fungovaly pouze s jednodušším AMS lite.
Tiskové pláty, filamenty nebo hotendy za méně než oběd
Bambu Lab myslí i na ty, kteří už jeho 3D tiskárny vlastní. Se slevou až 50 % lze pořídit například Bambu Cool Plate SuperTack (na A1 mini), zlevněné jsou také ostatní tiskové pláty včetně tzv. effect plate, které dokážou přenášet různé textury z podložky na model.
Nákup hotendů se vyplatí až při pořízení více kusů. Od dvou vám dá Bambu Lab 10% slevu, při zakoupení šesti a více dostanete slevu až 35 %. Pro mnohé mohou být zajímavé také množstevní slevy na filamenty. Čím více jich koupíte, tím větší slevu dostanete. Od 35% při čtyřech cívkách až po 57 % při osmnácti a více.
Pro běžného domácího tiskaře může znít nákup osmnácti cívek trochu přehnaně, pokud ale máte ve svém okolí další nadšence do 3D tisku, může se společný nákup vyplatit.