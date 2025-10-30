Cnews.cz  »  Internet  »  Obří slevobraní v podání Bambu Lab. 3D tiskárny od 179 eur nebo filamenty za méně než jeden oběd

Internet

Obří slevobraní v podání Bambu Lab. 3D tiskárny od 179 eur nebo filamenty za méně než jeden oběd

Dominik Dobrozenský
Dnes
1 nový názor

Sdílet

Bambu Lab spustil Black Friday slevy Autor: Bambu Lab
Bambu Lab spustil Black Friday slevy
Každoroční velké Black Friday slevy v podání Bambu Lab přinášejí opět zajímavé nabídky na téměř kompletní sortiment. Ceny začínají na 179 eurech za tiskárnu, pláty nebo filamenty seženete i pod 9 euro.

Bambu Lab opět spouští svou každoroční Black Friday akci, během které zlevňuje prakticky vše, co se dá – od 3D tiskáren přes filamenty až po příslušenství, náhradní díly i komponenty z řady Maker’s Supply. Pokud tedy zvažujete koupi nové tiskárny nebo chcete doplnit zásoby filamentů, může být toto zajímavá příležitost, jak ušetřit.

Tiskárny od 179 eur

do 5. prosince (do ranních 7:59) najdete v rámci Black Friday zlevněné 3D tiskárny Bambu Lab řady A (A1 a A1 mini) i starší Bambu Lab P1S, předchůdce nedávno představené Bambu Lab P2S. Do slevy se dostala i letos představená vlajková Bambu Lab H2D, u které můžete ušetřit až 300 eur.

Bambu Lab slevy

Přehled zlevněných 3D tiskáren

Autor: Bambu Lab

Až o 90 eur jsou levnější také všechny AMS jednotky – AMS, AMS lite, AMS 2 Pro a AMS HT. Poslední dva modely zmíněné navíc podporují tiskárny řady A, které doposud fungovaly pouze s jednodušším AMS lite.

Bambu Lab slevy

Zlevněné jsou také AMS jednotky

Autor: Bambu Lab

Tiskové pláty, filamenty nebo hotendy za méně než oběd

Bambu Lab myslí i na ty, kteří už jeho 3D tiskárny vlastní. Se slevou až 50 % lze pořídit například Bambu Cool Plate SuperTack (na A1 mini), zlevněné jsou také ostatní tiskové pláty včetně tzv. effect plate, které dokážou přenášet různé textury z podložky na model.

linux_sprava_tip

Nákup hotendů se vyplatí až při pořízení více kusů. Od dvou vám dá Bambu Lab 10% slevu, při zakoupení šesti a více dostanete slevu až 35 %. Pro mnohé mohou být zajímavé také množstevní slevy na filamenty. Čím více jich koupíte, tím větší slevu dostanete. Od 35% při čtyřech cívkách až po 57 % při osmnácti a více.

Pro běžného domácího tiskaře může znít nákup osmnácti cívek trochu přehnaně, pokud ale máte ve svém okolí další nadšence do 3D tisku, může se společný nákup vyplatit.

P1S je mrtvá. Bambu Lab ukázal zdařilý refresh P2S, který nešetří vylepšeními a poráží i dražší X1C Přečtěte si také:

P1S je mrtvá. Bambu Lab ukázal zdařilý refresh P2S, který nešetří vylepšeními a poráží i dražší X1C

Vstoupit do diskuse (1 názor)

Autor článku

Dominik Dobrozenský

Dominik Dobrozenský

Šéfredaktor portálu Cnews.cz. Zaměřuje se na technologické novinky, recenze spotřební elektroniky, smartphony, 3D tisk, AI a herní novinky. Profil autora →

Témata:

Anketa

Máte aktuálně nějaké peníze v CS2 skinech?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Tyto konektory zná každý. Ale víte, co jejich zkratky doopravdy znamenají?
1/9 otázek
Spustit kvíz
A k tomu všemu vykradené know-how opensource světa. Děkuji, nechci, čínský šmejd tohoto typu si může koupit jen neznalý blázen.
vlcekmlcek

Nejnovější

Témata

Zobrazit všechny

Návody a tipy
Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Meta ukončuje Messenger na dvou platformách. Jeden trik ho ale dokáže zachránit

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Nepořádek v dílně? Tento nástroj z fotky vytvoří organizér do šuplíku, který vytisknete i doma na 3D tiskárně

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Chcete jít volit s mobilem místo klasické občanky? Zde je návod, jak zprovoznit aplikaci eDoklady

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Průzkumník souborů, jakého ani Windows nemá. Files 4.0 ukazuje, jak má vypadat moderní a funkcemi nabitý správce souborů

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Věděli jste, že ChatGPT najdete i na WhatsAppu? Zde je číslo a návod, jak ho používat

Dále u nás najdete

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Zásilkovna ztrácí body: lidé hlásí zpožděné zásilky a další problémy

Praha láká hvězdy světové architektury

AI není krátkodobý výstřelek

Nové registry pro účely Jednotného měsíčního hlášení zaměstnavatelů

Když velkoobchodní e-shop překonává běžné portály

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Google má první kvantový algoritmus s praktickým použitím

DPD vám nově doručí balík do výdejního boxu GLS a naopak

Španělsko chce v Evropské unii navrhnout zrušení střídání času

Bývalý šéf Avastu založil AI platformu, rok pracoval v utajení

AI mění ekonomiku: firmy hlásí miliardové přínosy a nový růst

KFC mlčí, veřejnost křičí. Pomůže jen otevřená kuchyně, tvrdí experti

Badyán, hřebíček nebo skořice: Poznejte koření podle fotek

Děti šíří chřipku více než dospělí. Ochránit je lze i vakcínou do nosu

Lidé e-maily skoro nečtou, většinu jich dnes otevírají boti

Podcast: Kyberbezpečnost a zákony bez obalu

Trápí vás kybernetický zákon? Víme, kde najdete pomoc

Jak stará je sdílená ekonomika? Může to být i více než 3000 let

OSVČ, za které platí pojištění stát, nemusí od 2026 hradit zálohy