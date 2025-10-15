Cnews.cz  »  Internet  »  P1S je mrtvá. Bambu Lab ukázal zdařilý refresh P2S, který nešetří vylepšeními a poráží i dražší X1C

P1S je mrtvá. Bambu Lab ukázal zdařilý refresh P2S, který nešetří vylepšeními a poráží i dražší X1C

Dominik Dobrozenský
Dnes
Nová Bambu Lab P2S opět posouvá hranice „střední třídy“. Díky přepracovanému chlazení, přesnějšímu extruderu a dalším novinkám je atraktivnější než výrazně dražší model X1C.

Bambu Lab představil refreshnutou verzi své populární 3D tiskárny P1S. Nejde přitom o pouhou kosmetickou úpravu a přelepení štítku novým číslem. Změn je tolik, že nový Bambu Lab P2S působí spíš jako zcela nový model, který je aktuálně lákavější než dražší X1C.

Mezi nejvýraznější vylepšení patří pohodlnější dotykový displej, rychlá výměna trysek bez nářadí nebo PMSM servo extruder známý z vlajkové Bambu Lab H2D. Nové je také přepracované chlazení komory umožňující tisk PLA se zavřenými dvířky. A tím výčet novinek zdaleka nekončí.

Bambu Lab P2S

Bambu Lab P2S

Autor: Bambu Lab

Je to refresh, nebo už nová 3D tiskárna?

Bambu Lab nazývá model P2S jako refresh předchozí generace, nicméně vylepšení je tolik, že se tento pojem může zdát jako podhodnocený. Nová P2S totiž v mnohém překonává aktuálně dražší Bambu Lab X1C, přestože se stále tváří jako 3D tiskárna „střední třídy“.

Co vše se u nové Bambu Lab P2S změnilo:

  • Původní displej nahradil 5" dotykový panel s 2. generací UI.

  • Přepracované chlazení vnitřní komory umožňující tisk PLA se zavřenými dvířky, aniž by hrozilo ucpání trysky.

  • Přidání úchytů na ruce po stranách pro pohodlnější přenášení a instalace antivibračních podložek už z výroby.

  • Držák na filament je nově přesunut na bok.

  • Základní filament buffer (neplést s AMS hubem) má nově dva otvory pro současné připojení AMS a externí cívky (nebo dvou AMS).

  • Mechanické čidlo umožňující využít celou tiskovou plochu. Starší modely mají kvůli řezačce filamentů malý nedostupný prostor v levém spodním rohu tiskové podložky.

  • Rychlá výměna trysky bez nářadí známá ze série A a H2.

  • Silnější a přesnější extruze díky použití nového PMSM servo extruderu.

  • Nová 1080p@30fps kamera a silnější osvětlení vnitřní komory.

  • Pokročilá AI detekce nasazení plátu, špaget a jiných tiskových chyb.

  • Mírně upravený mechanismus správného pro zarovnání tiskové podložky.

  • Zarovnání spodní hrany umožňující snadnější čištění komory.


Bambu Lab P2S

Přepracované chlazení umožňuje tisk PLA se zavřenými dřívky

Autor: Bambu Lab

Novinek je u P2S opravdu hodně, na druhou stranu společnost stále zůstala u pantů dovolujících otevření dřívek jen do ±110°. Zklamat může také nahrazení karbonových tyčí osy X klasickými kovovými, přestože společnost zaručuje stejnou rychlost tisku i akceleraci.

Krásný rozbor novinky s přímým porovnáním jeho předchůdce udělal YouTubový kanál CMC Kitchen.

hacking_tip

Zdroj: Youtube.com

Cena? Kdo by teď chtěl X1C

A nyní cena. Nová Bambu Lab P2S na oficiálním e-shopu startuje s cenou 519 euro (asi 12 600 korun), ve verzi Combo s AMS 2 Pro jednotkou pak stojí 749 euro (asi 18 tisíc korun). Pro porovnání P1S se aktuálně prodává za 499 euro (asi 12 tisíc korun), Combo s AMS 1. generace pak stojí 699 euro (asi 17 tisíc korun).

Při pohledu na novinky a poměr cena/výkon je zřejmé, že Bambu Lab P2S je v tuto chvíli výrazně atraktivnější volbou než model X1C. Bude proto zajímavé sledovat, co společnost chystá a jak bude sérii X1 posouvat, aby jí znovu vrátila punc prémiovosti.

Barevný 3D tisk bez „bobků“. Bambu Lab ukázal systém Vortek s indukčním ohřevem trysky Přečtěte si také:

Barevný 3D tisk bez „bobků“. Bambu Lab ukázal systém Vortek s indukčním ohřevem trysky

zdroj: Bambu Lab
