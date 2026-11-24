Předminulý týden přinesl až šokující náhlý pád šéfa Nvidie, která coby „vedoucí“ současného AI boomu patří mezi největší a nejhodnotnější firmy na světě měřeno cenou akcií (a v této disciplíně i absolutně vedla před posledním pádem jejích akcií). Tento týden přinesl možná ještě víc zarážející obrat: Jen-Hsun Huang se po pouhých 11 dnech do čela firmy vrací. Jmenovala ho přitom stejná rada, která ho nejdřív držela, pak propustila a teď zase nabírá.
Odchod a hned zase návrat krále AI
Během minulého týdne se objevovaly různé veřejné výzvy na podporu Huanga a jeho návratu od některých akcionářů, zaměstnanců či byznysmenů, poukazující na velkou roli, kterou nejspíš hrál na vybudování současného AI trhu. Otázka samozřejmě je, zda to někdy nebylo i proto, že jde o firmy, které se podílely na cirkulárních vzájemných investicích Nvidie a bojí se, že tato kontroverzní praktika by bez Huanga mohla skončit a utnout jim přístup k penězům.
Správní rada ale nejprve odmítala možnost, že by své rozhodnutí vzala zpět – odvolávání šéfů mívá obvykle nějaké důvody a není proto očekávatelné, že by ho někdo po krátké době vzal zpět. Správní radu také tvoří členové, kteří jsou v ní po velkou část Huangovi éry a jsou s ním nejspíš sami dost „srostlí“, takže podezříváni asi mohli být spíš z toho, že mu coby „kamarádi“ budou nadržovat, než že by proti němu oním náhlým odvoláním nespravedlivě kuli pikle.
Obří skandál v Nvidii: šéf druhé nejcennější firmy světa měl mít poměr s údajnou čínskou agentkou
Šéf Nvidie přiznal, že spal s čínskou špionkou. Z čela největší AI firmy ale nechce odejít
Konec Nvidie, jak ji známe. CEO a zakladatel sesazen kvůli nevěrám a vztahu s čínskou špiónkou
To se ale přesto stalo – včera Nvidia vydala oficiální prohlášení, že se Jen-Hsun Huang vrací do všech svých funkcí – tedy nejen jako CEO, ale také jako prezident firmy a člen správní rady. A dokonce s okamžitou platností, přičemž shoda údajně byla jednomyslná. Což trochu vyvolává otázky nad tím, jaké důvody tedy buď předchozí, nebo nové rozhodnutí vlastně podkládaly. Pokud totiž byly pochybnosti o tom zda jsou problémy Huanga skutečně dost vážné na odvolání, spíše by radní nepřistupovali k tak ráznému odvolání a místo tohoto obratu o 360 stupňů bychom viděli nějaké delší rozmýšlení a vyšetřování s následným výrokem, že Huang nebude odvolán. Zřejmě tedy proces neprobíhal moc standardně.
V tiskové správě se uvádí, že rada dospěla ke svému (obrácenému) rozhodnutí po schůzkách a konzultacích s Huangem. Ale je zmíněno také, že „v rámci dospívání ke svému stanovisku“ dostala „vstupy z vrchních pater americké vlády“ a na základě těch věří, že Jen-Hsun Huang nepředstavuje ohrožení pro národní bezpečnost.
Zásah prezidenta
Ukázalo se, že za těmito formulacemi byl zásah přímo prezidenta Trumpa, který zřejmě tlačil osobně i prostřednictvím svých spolupracovníků jako viceprezidenta J. D. Vance, aby byl Huang do Nvidie dosazen zpátky. Nejde o úplně zákulisní aféru, protože sám Trump se touto intervencí do byznysu Nvidie pochválil například v rozhovoru pro CNBC (v tom Trump také odmítl – či možná spíš bagatelizoval – možná rizika slovy, že se s Číňany stýká i sám, a o nic tedy nejde).
Zatím není jasné, jak kontroverzní tato kauza a zásah z pozice prezidenta nakonec bude a zda jde spíše o očištění Huanga, nebo spíše o zametení problémů pod koberec (či upřednostnění peněz před právem). Nad důvody, proč musel Huang prve odstoupit, je sice celá řada otázek, ale je vysoce pravděpodobné, že čistě kvůli nevěrám by ho rada nikdy neodvolala (a určitě ne tak náhle a s okamžitou platností), protože jeho ekonomický přínos je pravděpodobně velmi vysoký, takže ať už jde o cynismus nebo ne, takové problémy by byly překousnuty. Tak jako byly přecházeny před jejich medializací.
Tím, co Huangovi (dočasně) zlomilo vaz tedy musela být podezření či zjištění o právních problémech, které představovaly hrozbu finančních průšvihů či kriminálního postihu, nebo ony hrozby pro národní bezpečnost. Například možné zavírání očí před obcházením protičínských sankcí. Je tedy velká šance, že k obratu došlo proto, že rada dostala přímý pokyn od prezidenta země, aby problémy ignorovala. Je vlastně zarážející, že k takovémuto dosazení CEO došlo v demokratické zemi.
Tlaky na zavírání očí, možný klientelismus v pozadí?
Administrativa USA nemá nejspíš na kauzu jednotně stejný pohled jako Trump. Objevily se informace, že ve věci byli ve sporu například Scott Bessent coby ministr financí a Howard Lutnick jako ministr obchodu. Firmu Megaspeed, tedy firmu Alice Huang, čínské špionky a milenky Jen-Hsuna Huanga, kolem níž se kauza točí, zřejmě obcházející sankce a v podstatě pašující GPU za miliardy do Číny navzdory sankcím, prý Lutnick odmítal označit za bezpečnostní problém, což mu Bessent vytýkal. Lutnick měl přitom investiční firmu (aktuálně je předaná jeho synům) se značnými pozicemi v akciích Nvidie, takže byl pravděpodobně ve střetu zájmů. Investoval ale zřejmě i do čínských AI polostátních firem, což mohlo potenciálně být ještě problematičtější.
Zajímavé je v tom kontextu, že Megaspeed – jednu dobu největší asijský zákazník Nvidie – dlouho přes podezření bezpečnostních složek nebyl na seznamu sankcionovaných firem – přidán tam byl až teď (23. 11.) během současné medializace aféry. Vynořily se informace, že vyšetřování ohledně Megaspeedu běželo už od roku 2024, ale v roce 2025 bylo zastaveno po intervencích právníka Nvidie, který se snažil získat přístup k agentům, kteří ho vedli, přestože vyšetřování do té doby nevyloučilo, že Nvidia má na problematickém konání sama podíl. Tehdy dost možná Nvidia dosáhla svého, vyšetřování Megaspeedu bylo v roce 2025 ukončeno.
Jen-Hsun Huang se během druhého prezidentování Trumpa, které v roce 2025 začalo, současnému prezidentu začal přibližovat a stal ze patrně minimálně do nějaké míry součástí jeho „okruhu“. Začínalo to třeba tím, že si zakoupil pozvánku na večeři do Trumpova sídla stojící milion dolarů, přičemž tato cesta je vnímána jako úlitba kupující si přízeň prezidenta). Toto přimknutí se k Trumpovu okolí zřejmě Nvidii přineslo rozvolnění sankcí na prodej čipů do Číny, které vylepšilo její zisky i tržby, ale také nejspíš bylo přesně v úkolech čínské špionky, s níž se Huang stýkal. Nabízí se otázka, zda klientelismus není faktorem i v pozadí prezidentova současného zásahu.
Tyto souvislosti teprve čekají na objasnění (a není jisté, zda se někdy dostaví), ale ilustrují, jak zamotaná a neprůhledná záležitost příběh odvolání a návratu Jen-Hsun Huanga je bez ohledu na to, že jeho dosavadní obchodní úspěchy mi těžko lze upírat – čistě o schopnostech vedení firmy a budování technologií v této kontroverzi neběží. Pokud tedy Trumpův zásah pouze zametá pod koberec skutečné problémy, mohou se tyto ještě ošklivě vrátit.
Vzhledem k pověsti současné americké administrativy neštítící se „monetizace“ veřejné služby nelze hned vyloučit ani to, že se na věci podílely osobní zájmy vládnoucí skupiny lidí a jejich spojenců či rodin, ať už kvůli držení akcií v Nvidii, nebo v podobě insiderovského obchodování s nimi.
Po odchodu Jen-Hsun Huanga totiž akcie Nvidie i dalších s AI spojených společností prudce klesly – Nvidia jednu chvíli ztrácela více než 30 %, a po oznámení Huangova návratu zase podobně extrémně posílila. Osoby seznámené dopředu s těmito rozhodnutími a záměr Trumpa mohly tedy vydělat velké peníze. Pravda, i samotný pád akciových trhů o sobě mohl ovšem strhnout poněkud impulzivního Trumpa k „reinstalaci“ Huanga čistě v určité trochu humpolácké snaze propady akciových trhů zastavit.