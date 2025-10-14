Jak se nafukuje AI bublina: Nvidia si sama vytváří prodeje GPU, zákazníkům na ně dává vlastní peníze

Umělá inteligence je považována za technologii budoucnosti s potenciálem úplně převrátit svět technologií (nebo celou společnost) a proudí do ní obrovské prostředky investorů. Nvidia na této vlně během pár let raketově vystřelila v tržbách i ziscích a stala se nejhodnotnější firmou světa (podle tržní kapitalizace). Ale sílí i hlasy, že jde o ekonomickou bublinu, která může katastrofálně prasknout. A ty si teď začínají všímat jedné věci.
Obří nákup GPU ze strany OpenAI, který stojí peníze Nvidii?
Nvidia už v září oznámila hodně velký kontrakt s firmou OpenAI. Ta je největším a nejznámějším vývojářem technologií umělé inteligence a netají se plány na investice do masivního množství nových datacenter s GPU pro AI – v rámci tzv. projektu Stargate údajně spolu se Softbankem a Oraclem chtějí proinvestovat 500 miliard $.
Nvidia oznámila, že OpenAI od ní nakoupí miliony GPU asi právě pro tuto „vizi“ – má jít mimo jiné o GPU příští generace Vera Rubin. Přesný počet není sdělen a není ani upřesněná cena – pozoruhodně je jenom sděleno, že tato GPU budou mít celkovou spotřebu 10 gigawattů energie. Neboli, jak jsme přirovnali minule u podobného (ovšem menšího) kontraktu s AMD, zhruba pět plných výkonů jaderné elektrárny Temelín (tedy deset jaderných reaktorů, které poměrně často mají výkon právě okolo 1000 MW). Prý půjde o největší nasazení AI v historii.
Zajímavý detail ale je, že nejde o běžný prodej, Nvidia výměnou za to zase bude do OpenAI investovat. Podle oficiálního oznámení obou firem Nvidia má v plánu, že do OpenAI nalije postupně 100 miliard(!) dolarů. Nebude to hned, tyto peníze bude OpenAI dostávat postupně vždy výměnou za splnění etap onoho naplánovaného nákupu „10 gigawattů“ GPU. Podle formulace možná v deseti fázích, tedy po každém gigawattu odebraných GPU.
Je to tedy velmi podobné schéma jako u kontraktu s AMD, jen Nvidia bude platit hotovými, zatímco AMD svými akciemi. Není jasné, zda Nvidia za peníze dostane podíl v OpenAI. Očekávali bychom, že ano.
Miliardy na GPU pro xAI
Něco podobného se před několika dny zopakovalo v menším: Nvidia oznámila investici do xAI (což je startup Elona Muska, který se snaží být novým OpenAI a rozhazuje peníze investorů napravo nalevo podobným způsobem). V případě xAI je to složitější vztah. Skupina investorů zaplatí Muskovi hardware od Nvidie za 20 miliard, přičemž mezi těmito investory je sama Nvidia – ta má dodat sumu až 2 miliardy $.
Za tyto peníze nakoupená GPU však nebudou majetkem xAI, ale těchto investorů, od nichž si je xAI bude pronajímat na pět let a tato GPU budou i zástavou. Ve skutečnosti to nemusí být pro investory/věřitele tak výhodné – pokud AI bublina praskne, Musk si nejspíš umyje ruce a xAI nechá zbankrotovat, čímž se závazek pětiletého pronájmu vypaří, zatímco GPU koupená na vrcholu zlaté horečky za 20 miliard $ se mohou stát neprodejnými.
Každopádně zde ale vidíme stejný motiv, kdy Nvidia dává xAI část peněz na nákup svých GPU sama.
Masivní nákupy GPU… jen s protislužbou?
Ještě nedávno se kolem umělé inteligence vznášel narativ, že poptávka po GPU je taková, až ji Nvidia ani nestíhá uspokojovat a celý svět jí může utrhat ruce. To, že ve skutečnosti firma cítí potřebu nabízet nějaké pobídky nebo dokonce proti-platby, aby tyto zakázky dostala, je proti tomu dost posun. Jak Nvidia, tak AMD podle všeho teď musí OpenAI nebo xAI dát zpět část peněz nebo jinými prostředky „koupit“ zakázku na své zboží, místo aby se o ně odběratelé bili.
Opravdový boom, nebo uměle vyvolaný hype
A čím dál více analytiků či expertů se nad tímto začíná pozastavovat. Například Jeremy Kahn v článku na webu Fortune se přímo ptá: Jak velká část boomu AI jsou ve skutečnosti jenom peníze, které Nvidia dokola recykluje? Citované kontrakty s xAI a OpenAI totiž nejsou první takovéto případy, byť asi vynikají objemem. Nvidia podobné operace dělá už nějakou dobu. Do OpenAI například už loni investovala 6,6 miliardy $.
Nvidia's latest move suggests that if we are in a bubble, the company is doing everything to keep it from bursting. – TheStreet
Firma také kupovala podíly ve firmě CoreWeave, která pořizuje GPU Nvidia a poté je pronajímá například OpenAI. V červnu Nvidia vlastnila již 7% podíl, který měl tehdy hodnotu okolo 3 miliard $. V případě, že je tato společnost dlouhodobě zisková (což je otázka), jde asi o legitimní chytrou investici. Jenže je to současně i o ono zvyšování vlastních prodejů tím, že na ně kupujícím dáte peníze.
Nvidia si prý pronajímá vlastní GPU, aby vytvořila zdání poptávky
Nvidia také firmě slíbila, že si pronajme tu kapacitu GPU, pro kterou CoreWeave nenajde zákazníky, až ve výši 6,3 miliardy $ (nevíme ovšem, zda k tomuto placení skutečně dochází). V případě další firmy ale ano. Jak zjistil web The Information, v létě zase Nvidia dala 1,3 miliardy a 200 milionů $ firmě Lambda za to, že si od ní pronajme GPU, která sama vyrobila a firmě Lambda prodala. Lambda je přitom patrně nakoupila za půjčku, jejíž zástavou jsou právě koupená GPU (která v případě kolapsu AI bubliny mohou ztratit velkou část hodnoty nebo být neprodejná přesně tak jako nemovitosti ze „sub-prime“ hypoték během finanční krize v roce 2008).
Obecně řečeno tyto operace deformují tržní mechanismy mimo rovnováhu (třeba tím, že CoreWeave má uměle zajištěnou poptávku a tržby od Nvidie), což se eventuálně může vymstít. Ale dojem, že jde o záměrné přifukování bubliny, je obzvlášť silný u onoho kontraktu s Lambda. Nvidia musí mít z vlastní výroby dost GPU, aby si je nemusela pronajímat. A pokud by byl boom AI tak silný, že se o každé GPU zákazníci doslova bijí, proč je Lambda (nebo CoreWeave) musí pronajímat zpátky Nvidii?
I mimo tyto zvláštnější případy pak Nvidia má poměrně dost investic do různých startupů, které jsou asi standardnější praxí, ale ve výsledku mohou přispívat k podobnému efektu a také přiživovat potenciální bublinu tím, že dodávají boomu AI zdání větší fundamentální „podstaty“, než jakou skutečně má. Nvidia v roce 2024 investovala miliardu $ do různých startupů po světě a letos v září oznámila investici 2 miliard liber (2,7 miliardy $) do AI startupů ve Spojeném Království. Je pravděpodobné, že investice jsou volené tak, aby se alespoň část přetavila přímo v prodeje GPU Nvidie.
Nvidia díky těmto protislužbám nejspíš má tržby vyšší – a možná o dost – než by byly za neutrálních podmínek. A tato čísla mohou docela hodně ovlivňovat, za jak silný a perspektivní považují byznys s GPU a AI investoři a trhy. Jinými slovy, nadhodnocovat očekávání i ceny akcií, a tím nafukovat bublinu.
Firmy, do nichž Nvidia takto investuje, také mají snazší přístup k úvěrům a snáze přesvědčí další investory, aby jim také poskytli vysoké prostředky. Je tím tedy také nafukován objem úvěrů a investic, které ve skutečnosti mohou být mnohem méně bezpečně a návratné a mnohem více rizikové a tzv. „špatné“, než si banky a investoři myslí – jelikož onen vstup ze strany Nvidie nemusí znamenat razítko kvality, ale i kalkul mířící na vytvoření „hype“.
Vše, co tu bylo řečeno o Nvidii pochopitelně bude platit pro ostatní výrobce AI hardwaru, kteří by postupovali podobně, jak jsme zmínili třeba u onoho kontraktu OpenAI s AMD.
Tyto „cirkulární investice“ nejsou zdaleka nevídaná nebo automaticky problematická věc. Ovšem v situaci, kdy většina AI firem není rentabilních a jenom utrácí peníze investorů s příslibem, že jednou se situace změní, je přesně toto impulz, který může nebezpečně nafukovat bublinu. Vede totiž k tomu, že neživotaschopné projekty na nějakou dobu dosáhnou na velké investice a získají mnoho drahého hardwaru (což Nvidii vystřelí nahoru ve vykázaných tržbách a ziscích).
Jejich ztrátovost ale pořád zůstává reálná a těmito machinacemi se jen prodlouží doba, po kterou budou pálit peníze, a částky, které bez návratnosti utratí. Jejich ztráty nakonec budou zaplacené – investory, kteří přijdou o peníze, bankami, jimž nebudou splaceny úvěry. Historická zkušenost ukazuje, že reálný účet obvykle zaplatí běžní občané zemí, které budou poté muset banky zachraňovat, nebo kterým se vypaří úspory na důchod, jelikož fondy je investovaly do raketově rostoucího „odvětví budoucnosti“.
