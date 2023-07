Japonští výrobci dostanou na trh OLED monitory pro PC, i herní. Vyjdou už v roce 2019

Technologie displejů OLED existuje už dost dlouho, ale ne a ne se dostat do monitorů pro počítače, i když v televizích, mobilech a kratší dobu i v noteboocích už k mání je. Už předloni to sice vypadalo nadějně se slibně se jevícím 4K modelem Ultrasharp UP3017Q, ale ten byl ale zrušen prakticky hned když začal jeho omezený prodej, který byl navíc přes rok opožděn. Ovšem naděje na OLED monitor, který by netrpěl na horší kontrast panelů LCD a zejména na vizuální artefakty spojené s pomalou odezvou, byla opět vzkříšená. K výrobě OLED panelů určených pro PC se totiž nyní přiklonili Japonští výrobci a co víc, monitory s nimi by údajně mohly přijít celkem brzo – ještě v nadcházejícím roce 2019.

Tyto panely vznikají pod značkou JOLED, což je podnik japonských firem Sony, Panasonic a Japan Display, zaměřený, jak název napovídá, právě na tuto technologii (Japan Display jinak vyrábí také LCD panely, typicky pro mobilní zařízení). Na trh by tyto obrazovky měly přijít během roku 2019 a pravděpodobně už se asi pomalu budou vyrábět, protože se tím nemyslí jen dostupnost samotných panelů. Stále ještě v příštím roce by se měly do obchodů dostat i přímo celé monitory.

Podle informací, které k nim byly sděleny, budou v první vlně dvě velikosti panelů, 21,6 a 27 palců. Menší by asi mohl jít na trh dřív a patrně pro něj také asi bude mluvit pořizovací cena. Lépe řečeno budou asi dva, protože tyto monitory mají existovat jak v rozlišení 4K (pravděpodobně 3840 × 2160 bodů), tak Full HD (1920 × 1080 bodů). Pokud tedy nebudou použité stejné 4K matrice pro oba.

Herní monitor s panelem od JOLED na veletrhu Finetech (Zdroj: OLED-Info)

Dvaadvacítka pro hráče a ProArt pro grafiky

Na Full HD verzi 1920 × 1080 bodů by měl být založený hráčský monitor, tedy pravděpodobně nějaký s vyšší obnovovací frekvencí. Pro tuto aplikaci bude technologie OLED ideální díky nízké odezvě. Ta měla u Ultrasharpu UP3017Q být jen 0,1 ms, zde by to mělo být podobné, ne-li lepší. Který výrobce bude tento herní OLED monitor vyrábět, nebylo bohužel řečeno. Vyvinutý má být v partnerství s japonským eSports týmem Burning Core, což ale bude asi spíš marketingová a propagační spolupráce.

4K verze 21,6" by měla naproti tomu být použitá pro seriózní účely. Zde totiž i informaci o konkrétním modelu: přijde v monitoru ProArt PQ22UC od firmy Asus. To by asi měl být model pro profesionální grafiku či video. Tento monitor je už ohlášen delší dobu, nyní by se ale už měl brzo dát i reálně koupit. Tento monitoru bude pokrývat 99 % barevného prostoru DCI-P3 a podporovat HDR10.

OLED monitor Asus ProArt PQ22UC má mít také panel od JOLED

U 27palcového modelu zatím nic o připravovaných monitorech řečeno není. V tiskových materiálech je, že by tato větší uhlopříčka měla být určená pro aplikace chytré domácnosti. Ale to asi nebude jediné použití, takže do PC monitorů by pravděpodobně mohla přijít také. Je možné, že o tom není řeč proto, že se k tomuto typu ještě neupsal žádný výrobce.

Zda to tentokrát už vyjde a podaří se konečně dostat na PC trh životaschopné OLED monitory, se teprve uvidí. Tato technologie sice odbourává problémy s odezvou a má vysoký kontrast (díky tomu, že černá je černá), ale někdy se dostavují problémy s barevným podáním nebo pozorovacími úhly. A zejména je stále nevyřešeným problémem vypalování obrazu a stárnutí organických LED, které vede ke ztrátě svítivosti. Kromě toho se tyto monitory ovšem asi budou také potýkat s vysokou cenou. Ta je u OLED vyšší než u LCD panelů, takže tyto monitory budou asi docela drahé.