Palit u GeForce RTX 4060 fyzicky zkrátil konektor, karty se vejdou do krátkého slotu PCIe ×8

Levnější grafické karty mají poslední dobou rozhraní jen PCI Express 4.0 ×8, protože zúžení řadiče na kartě šetří místo na čipu a tato GPU širší rozhraní tolik nevyužijí. Nedávno jsme psali o prototypu karty od Asusu, který se snaží druhých osm linek zachránit pro SSD. Firma Palit přišla s jiným „řešením“ – vyrábí karty, které mají fyzicky jen kratší osmilinkový konektor. Mohly by teoreticky využít sloty, do kterých se dlouhoslotá karta nevejde.

Palit se rozhodl uříznout část konektoru, kterou rozhraní PCIe 4.0 ×8 nevyužije, na svých grafikách GeForce RTX 4060 – nebo alespoň na části z nich. Karty s tímto fyzickým provedením ukázal nejprve fpsojisan_yt na Twitteru, ale venku jsou i oficiální produktové fotky od Palitu, takže podle všeho jde o reálnou věc.

Palit takto nabízí krátkou jednoventilátorovou GeForce RTX 4060 StormX (v „ITX“ formátu), u které je to asi celkem pochopitelné. Vedle toho ale stejná úprava je u výrazně delší karty s dvouventilátorovým chladičem (provedení označené Dual / Dual OC), kde už zkrácení konektoru budí docela pochyby. Zkrácením konektoru skoro o polovinu se totiž fyzické zafixování karty posunuje výrazně mimo těžiště (a zároveň je oslabeno). Volně visící zadní část karty působící na slot a konektor jako páka se o dost prodlouží. Takovouto kartu by asi bylo rozumné mít v PC podepřenou a trochu bychom se báli o poškození během přepravy sestaveného PC. Kartě také chybí západka pro zajištění na konci.

Palit GeForce RTX 4060 StormX se slotem PCIe 4.0 ×8 Autor: Palit

Toto by mohlo být vůbec první GPU s fyzickým slotem PCIe ×8 vůbec. V minulosti by se daly nalézt speciální karty s rozhraním PCIe ×1 a asi také PCIe ×4, ale s osmilinkovou délkou nic nepamatujeme. Má to své důvody – desktopové desky prakticky vždy mají slot PCIe ×16 plné délky, takže zkracovat konektor není třeba. Na mnohých deskách třeba s úspornými SoC od Intelu má někdy hlavní konektor reálně zapojené třeba jen dvě nebo čtyři linky, ale fyzicky je stále dlouhý na plných 16 linek, takže se dá nainstalovat standardní karta.

Je možné, že tyto karty Palit jsou míněné k instalaci do sekundárních slotů základních desek v roli druhé grafické karty v systému. Ale i tyto sloty s konektivitou PCIe ×4, nebo někdy i PCIe ×2 (typicky zapojené z čipové sady) dnes mají prakticky vždy slot plné délky, do kterého se dají dát standardní grafiky.

Palit GeForce RTX 4060 Dual se slotem PCIe 4.0 ×8 Autor: Palit

Fyzický slot ×8 na desce nebude moc častý zjev. Starší desktopové desky někdy sloty s omezenou délkou měly, ale zase obvykle ne pro osm linek, ale jen pro čtyři. Takže není moc jasné, kde by toto mohlo být výhoda. Sloty o této délce (×8) se ovšem dají nalézt v serverech. Je možné, že na ty Palit s touto kartou míří. Třeba ne primárně, ale možná tím firma chce této grafice dát uplatnění navíc, které jí má otevřít nová odbytiště.

Palit má zatím na svém webu modely RTX 4060 výhradně v této úpravě s krátkým slotem, modely s provedením ×16 zatím k vidění nejsou a je možné, že takové firma vyrábět vůbec nebude. Tyto ×8 modely (Palit RTX 4060 Dual, Dual OC) už jsou jinak v e-shopech už i na našem trhu, takže je klidně možné, že takovýto model přistane i ve vašem PC.

Zdroje: Tom's Hardware, Palit (1, 2)