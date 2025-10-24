Cnews.cz  »  Software  »  Pamatujete na Cortanu a Clippyho? Microsoft nyní přichází s novým přátelským AI nástupcem

Pamatujete na Cortanu a Clippyho? Microsoft nyní přichází s novým přátelským AI nástupcem

Matěj Vlk
Dnes
Cílem interaktivní postavičky Mico bude vtělit umělé inteligenci příjemnější podobu a motivovat uživatele k hlasovému ovládání.

Microsoft se v nepravidelných intervalech snaží přesvědčit uživatele k tomu, aby mluvili s počítačem. Ve Windows 3.1 to byl Bob, následoval Clippy, ve Windows 10 přišla Cortana a nyní Microsoft přivítal další postavu. Jmenuje se Mico a je součástí aplikace Copilot ve Windows 11.

AI jako přátelský společník

Snahou má být ztělesnění umělé inteligence tak, aby si s ní uživatelé vytvořili vztah a intenzivněji ji používali společně s hlasovým ovládáním. Mico se totiž v současné době objevuje právě jen v hlasovém režimu. V něm dokáže v reálném čase reagovat na téma vyjádřením emocí nebo změnou barvy. Může vypadat vesele při pozitivním tématu nebo naopak vyjádří smutek u negativních požadavků.

Mico v Copilotu

Takto vypadá Mico v Copilotu. Barva a výraz se budou měnit podle tématu konverzace.

Autor: Microsoft

Mico ale nemá sloužit jen pro zodpovídání dotazů, což je v současné době nejčastější úloha chatbotů. Microsoft proto umožňuje jej přepnout do konverzačního režimu, kdy s uživatelem nemusí souhlasit, nebo se jej bude snažit školit i prostřednictvím interaktivní tabule. Copilot v tomto režimu rovněž bude disponovat pamětí minulých konverzací, takže si postupně může sestavit profil uživatele a upravit podle něj následné reakce.

Aktuálně je Mico dostupný pouze ve Spojených státech, až následně se má rozšířit do dalších anglicky hovořících zemí a nakonec do dalších jazyků.

Zdroj: Microsoft

