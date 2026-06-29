Paměti a SSD mohou být extrémně předražené ještě nejméně tři roky, varuje/libuje si Micron

Pokud jste v poslední době chtěli koupit počítač, notebook nebo některé komponenty, asi máte jednu otázku: Kdy cenová kalamita způsobená mánií kolem AI, kdy paměti a SSD zdražily několikanásobně, skončí. Bohužel zatím nemáme žádné světlo na konci tunelu a co hůř – odhady toho, kdy by se třeba mohlo objevit, se posouvají dál a dál. Výrobci pamětí si aktuální myslí, že ceny budou na takto extrémních úrovních ještě aspoň dva roky.
Katastrofální ceny pamětí minimálně do roku 2029?
O Vánocích jsme tu měli zprávu, že dle americké firmy Micron budou ceny pamětí vysoké minimálně po celý rok 2026 a skončí tak nejdříve někdy po jeho konci, v roce 2027. Micron je přitom jeden z hlavních výrobců pamětí DRAM (tedy operačních a grafických) i NAND pro SSD. A tím pádem také jeden z těch, kdo na jejich enormních cenách vydělávají. Výrobní náklady totiž výrobcům významně nestouply, ceny jsou vyhnány nahoru vysokou poptávkou převyšující výrobní kapacity.
Micron minulý týden oznámil finanční výsledky za svůj třetí účetní kvartál, které byly rekordní: tržby 41,5 miliardy $, čistý zisk 28,2 miliardy $, hrubá marže neuvěřitelných 84,6 %. Před rokem měla za stejné tři měsíce firma tržby jen 9,3 miliardy $ a hrubou marži 37,7 %. V těchto výsledcích firma také přednesla novou predikci toho, kdy by se mohlo dostavit zlepšení. Bohužel je horší než ta prosincová.
CEO firmy Sanjay Mehrotra řekl, že firma zatím „nevidí v dohledné budoucnosti“ okamžik, kdy nabídka pamětí (tedy objem výroby) dožene poptávku a čipů přestane být na trhu nedostatek. To by přitom měl být moment, kdy se zastaví tlaky na růst cen a ty by mohly postupně začít klesat. Už tedy neplatí předchozí očekávání, že krize (z pohledu Micronu hostina) potrvá minimálně celý rok 2026, ale už dost možná ne celý rok 2027.
Aktuálně Micron tedy počítá, že vysoké ceny potrvají i celý rok 2027 a také po přelomu na rok 2028. Během roku 2028 sice už mají naběhnout některé nové výrobní kapacity (zrovna Micron například kupuje továrnu firmy PSMC, která by mohla také pomoci), ale firma si myslí, že samotná poptávka různých zákazníků bažících po AI infrastruktuře bude také rychle stoupat, takže nové výrobní kapacity jen částečně vykompenzují zvýšenou poptávku ve stejném roce.
Naděje se tak asi mohou upínat spíš až na rok 2029. Micron by v něm měl spustit novou velkou továrnu ve státě New York a nové kapacity by měli mít i další z velkých výrobců. Právě to, že by všichni měli investovat do rozšíření kapacit ze strachu, že když to neudělají, „koláč“ místo nich sežerou jejich konkurenti, kteří nové továrny otevřou, by mělo obnovit konkurenci na trhu, navyšování nabídky a postupný pokles cen. Ten výrobci pamětí nebudou chtít moc popohánět, ale snaha individuálně vydělat a oslabit konkurenci získáním tržního podílu bude působit proti nějaké kartelové snaze o umělé držení cen nahoře (a doufejme, že vyloženému kartelu snad zabrání orgány pro dohled nad trhem).
Nějaké dva a půl až tři roky jsou ale hodně dlouhá doba k čekání, zvlášť pro každého, kdo nestihl udělat nákup nového počítače nebo notebooku nedávno, nebo prostě kupovat musí. Je zde asi šance, že Micron má velké oči a je motivován k pesimistickým (pro firmu optimistickým) odhadům i tím, že to jeho akcie činí atraktivnější pro investory. Nicméně příliš nepodložené a zmanipulované prognózy si velké akciovky nemohou dovolit (pokud se tedy manažeři tato pravidla nerozhodli porušit spoléhaje se na to, že pod současnou administrativou USA už moc pravidla neplatí – to asi není úplně pravděpodobné). Tudíž odhady Micronu nelze brát na lehkou váhu.
„Lepší“ to může být, jen když AI byznys zkolabuje
Šance na výrazně rychlejší zotavení trhu v tom smyslu, že by se ceny pamětí dostaly rychle na výrazně nižší úroveň, je asi jenom tehdy, pokud by tento trh doslova zkolaboval kvůli masivnímu prasknutí bubliny v sektoru AI. V předchozích cyklech se ceny pamětí přirozenými tržními mechanismy obvykle měnily maximálně o nějakých 10–25 % za kvartál (pokud nebyly stálé). Jenže během posledního roku už ceny DRAM i NAND stouply i na nějaký pětinásobek až šestinásobek, takže normálními tržními procesy by ceny klesaly jen velmi pomalu během mnoha let a je otázka, jak moc by vůbec celkově klesly, než by se zlepšování zastavilo. Podle některých názorů nynější AI boom přepal pravidla a na dřívější nízké ceny už se nedostaneme nikdy.
Nějaké opravdu výrazné vrácení pamětí na normální ceny (i pokud by to byly třeba dvojnásobné ceny proti těm, které považujeme za dobré, třeba těm ze začátku roku 2025) tak může nastat jen také hodně katastrofickými procesy. Ty v prognóze Micronu zahrnuté nejsou, ale pokud by opravdu sektor AI zhavaroval podobně jako třeba bankovní systém během krize roku 2008, pak by se možná ceny pamětí mohly propadnout k nějakému normálu i o dost dříve než v roce 2029. Otázka samozřejmě je, zda to nevyvolá celkovou ekonomickou krizi, která by obyčejného člověka vyšla ještě dráž než předražené paměti a počítače.
Zdroj: techPowerUp