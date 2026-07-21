Paměti budou v druhé půlce roku ještě dražší, ceny v obchodech jsou za reálným zdražováním čipů o měsíce pozadu

Bohužel je tu další zpráva malující těžce negativní obrázek o dostupnosti počítačů a hardwaru v nejbližších měsících a nejspíš i letech. Firma Valve stojící za Steamem vyrábí i zařízení (například i handheldy Steam Deck) a jako výrobci PC se také potýká s dostupností pamětí a jejich cenami. V kontextu uvedení Steam Machine se teď inženýři firmy pro Bloomberg vyjádřili k tomu, jak Valve „vidí“ situaci na trhu pamětí a její budoucí vývoj.
Podle zaměstnanců Valve, s kterými Bloomberg mluvil, se bohužel podmínky pořád zhoršují a to znamená, že v nadcházející druhé polovině roku nejspíš budeme svědky jen dalšího nárůstu cen pamětí a SSD, nikoliv zlepšení (ani pouhého ustálení nynějších vysokých cen). Vyplývá to z cen, které Valve vidí na trhu u dodavatelů pamětí a které umožňují určitý výhled napřed.
Inženýři Valve upozornili, že pohled na ceny komponent (SSD a modulů DDR5) nebo počítačů, které teď aktuálně můžeme vidět v obchodech, dává klamný obrázek o tom, kam reálně trh směřuje. Zařízení nyní prodávaná v retailu podle Valve reflektují spíš nákupní ceny komponent a paměťových čipů, které platily v minulosti.
Podle Valve jsou tyto koncové ceny opožděné o nějakých tři až šest měsíců proti tomu, kde už reálně je situace na trhu pamětí. A bohužel je to prý tak, že ona situace na trhu pamětí je výrazně horší, takže jak bude její vliv se zpožděním přicházet i do koncových cen v obchodech, tyto ceny budou stoupat. Což asi hrozí nejen Steam Machine, ale i se všemi mobily, notebooky a dalšími zařízeními vyžadujícími paměti DRAM a NAND.
I případné uvolnění této krize na trhu a pokles cen se k nám tím pádem bohužel bude dostávat se zpožděním. Takové zlepšení logicky asi nepřijde letos, protože zatím pro něj žádné známky nemluví.
Prodeje Steam Machine začátkem prázdnin: 12–15 tisíc kusů týdně?
Valve uvádí, že prodeje Steam Machine jsou dostupností pamětí výrazně ovlivněné – firma totiž prodává všechny kusy, které stíhá vyrábět, ale limitujícím faktorem výroby je čistě množství paměťových čipů, které firma sežene a které je dost omezené. Valve Bloombergu nesdělilo čísla, ale objevily se odhady založené na tom, že zařízení se zpočátku umístilo na druhém místě v globálním žebříčku tržeb na Steamu. Web Boiling Steam z toho vyextrapoloval, že v první polovině července to mohlo odpovídat prodejům možná 12–15 tisíc kusů týdně.
Je to ale asi hodně hrubý odhad s řadou neznámých, takže může mít významnou odchylku od reality. A od té doby se pozice Steam Machine v žebříčku zhoršila: Dnes bylo zařízení až páté za hrami Counter-Strike 2 (hra má free 2 play model, takže tržby jsou z mikrotransakcí za různé loot crates a podobné „zboží“), Palworld, Dota 2 (také free 2 play) a Battlefield 6. To by mělo implikovat, že prodeje Steam Machine klesly z předchozí vyšší úrovně. To dává smysl, při premiéře bývá zájem kupujících vždy nejvyšší. Také ale mohl klesnout počet zařízení, které Valve dokáže týdně expedovat, protože mohla dojít zásoba připravená dopředu pro vydání a ne počet lačnících zájemců.
Zdroje: VideoCardz, techPowerUp, Boiling Steam, Steam