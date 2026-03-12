PC coby konzole? Díky novému Xbox režimu půjde ovládat Windows 11 gamepadem

Od 9. března se v San Franciscu koná GDC – herní vývojářská konference, na kterou si obvykle Microsoft nechává důležité střípky z vývoje svých herních platforem. Letos se vše točí kolem vzájemnému sbližování herních PC a Xboxu. Kromě projektu Helix, za kterým se skrývá nová generace konzole nyní Microsoft zveřejnil další detaily o režimu Xbox Mode pro Windows 11.
Konzole z PC
Společně s příchodem handheldů Xbox Ally a Xbox Ally X od Asusu je k dispozici režim Xbox Full Screen Experience. Ten přepne Windows 11 do vzhledu, který lze pohodlně ovládat pomocí gamepadu. Doposud tato možnost existovala na zmíněných handheldech, od dubna se ale zpřístupní pro všechny uživatele Windows 11.
K desktopovým herním sestavám a herním notebookům tak bude možné připojit gamepad a snadno jím ovládat i samotný systém. To doposud bylo možné jen ve velmi omezené míře především v rámci aplikace Xbox. Alternativou potom bylo přepnutí platformy Steam do režimu Big Picture.
Microsoft přejmenuje původní Xbox Full Screen Experience na Xbox Mode. Nová možnost nejvíc potěší ty, kteří sestavu s Windows 11 využívají jako gaučové PC v režimu konzole. Doposud bylo nezbytné mít připojenou klávesnici s myší.
Vedle této novinky Microsoft přišel s dalším oznámením týkající se Xboxu a PC: uvádí, že „brzy představíme nové způsoby, jak si zahrát některé z nejikoničtějších her z Xboxu“. Mezi řádky tak můžeme vyčíst snahu přenést některé z klasických Xboxových titulů na PC. V listopadu oslaví Xbox 25. narozeniny a Microsoft by novou možnost spouštění starších xboxových her měl uvést právě k této příležitosti.
Zdroj: Microsoft